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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: ранен мужчина

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

В Херсоне в Корабельном районе утром российские военные атаковали автомобиль с беспилотника.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара получил ранения 55-летний мужчина. Медики доставили его в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и рук, а также термическими ожогами головы.

Сейчас врачи проводят дополнительное обследование и оказывают необходимую помощь.

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Херсон (2884) дроны (4079) Херсонская область (4876) Херсонский район (343)


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