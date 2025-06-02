Дрон РФ атаковал автомобиль в Херсоне: ранен мужчина
В Херсоне в Корабельном районе утром российские военные атаковали автомобиль с беспилотника.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара получил ранения 55-летний мужчина. Медики доставили его в больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины и рук, а также термическими ожогами головы.
Сейчас врачи проводят дополнительное обследование и оказывают необходимую помощь.
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