Уничтожение штурмовой группы оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО
Артиллеристы и операторы дронов из 3-й ОШБ уничтожили на Харьковщине штурмовую группу, в которую входило около десятка оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Бойцы Третьей штурмовой зафиксировали п#даров, которые перемещались колонной на штурм наших позиций. Сначала накрыли оккупантов артой, а остатки по укрытиям - выследили и добили наши FPV. Точные удары бойцов АДн Тройки и Батальона беспилотных систем на Харьковщине!", - говорится в комментарии к записи.
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