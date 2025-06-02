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Новости Бои на Харьковском направлении
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Уничтожение штурмовой группы оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов из 3-й ОШБ уничтожили на Харьковщине штурмовую группу, в которую входило около десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Бойцы Третьей штурмовой зафиксировали п#даров, которые перемещались колонной на штурм наших позиций. Сначала накрыли оккупантов артой, а остатки по укрытиям - выследили и добили наши FPV. Точные удары бойцов АДн Тройки и Батальона беспилотных систем на Харьковщине!", - говорится в комментарии к записи.

Смотрите: Воины 3 ОШБр уничтожают российских солдат, которые прячутся в лесах и посадках на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19620) уничтожение (7197) артиллерия (644) дроны (4079) 3-я Отдельная штурмовая бригада (440) Харьковская область (1042)


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Моцно в посадку прилітало
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02.06.2025 09:56 Ответить
Норм, всё идёт по плану, утилизация ваты в промышленных масштабах.
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02.06.2025 09:57 Ответить
Почекали поки накопичаться в хаті - і накрили.
||| як завжди на висоті!
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02.06.2025 10:17 Ответить
+
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02.06.2025 11:27 Ответить
 
 