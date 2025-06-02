Уничтожение штурмовой группы оккупантов в Харьковской области. ВИДЕО

Артиллеристы и операторы дронов из 3-й ОШБ уничтожили на Харьковщине штурмовую группу, в которую входило около десятка оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Бойцы Третьей штурмовой зафиксировали п#даров, которые перемещались колонной на штурм наших позиций. Сначала накрыли оккупантов артой, а остатки по укрытиям - выследили и добили наши FPV. Точные удары бойцов АДн Тройки и Батальона беспилотных систем на Харьковщине!", - говорится в комментарии к записи.

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