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Новини обстріли Херсонщини
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Понад 2300 дронів випустили росіяни по Херсонщині за тиждень. ІНФОГРАФІКА

Обстріли Херсонщини

Упродовж минулого тижня російські війська випустили по Херсонській області 2314 дронів.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Дронові атаки на Херсонщину за тиждень

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Як зазначається, загалом ворог застосував 2314 fpv-дронів та "скидів". Завдяки злагодженій роботі сил оборони вдалося знищити 80% із них.

Зокрема, по Херсонській громаді застосовано 906 дронів, з них знищено – 744.

Автор: 

обстріл (29063) Херсон (3428) Херсонська область (5866) Херсонський район (350)


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02.06.2025 14:57 Відповісти
 
 