Понад 2300 дронів випустили росіяни по Херсонщині за тиждень. ІНФОГРАФІКА
Упродовж минулого тижня російські війська випустили по Херсонській області 2314 дронів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, загалом ворог застосував 2314 fpv-дронів та "скидів". Завдяки злагодженій роботі сил оборони вдалося знищити 80% із них.
Зокрема, по Херсонській громаді застосовано 906 дронів, з них знищено – 744.
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Володимир Левченко #559507
показати весь коментар02.06.2025 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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