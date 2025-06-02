Более 2300 дронов выпустили россияне по Херсонщине за неделю. ИНФОГРАФИКА
В течение прошлой недели российские войска выпустили по Херсонской области 2314 дронов.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в целом враг применил 2314 fpv-дронов и "сбросов". Благодаря слаженной работе сил обороны удалось уничтожить 80% из них.
В частности, по Херсонской громаде применены 906 дронов, из них уничтожено 744.
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Володимир Левченко #559507
показать весь комментарий02.06.2025 14:57 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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