Более 2300 дронов выпустили россияне по Херсонщине за неделю. ИНФОГРАФИКА

В течение прошлой недели российские войска выпустили по Херсонской области 2314 дронов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в целом враг применил 2314 fpv-дронов и "сбросов". Благодаря слаженной работе сил обороны удалось уничтожить 80% из них.



В частности, по Херсонской громаде применены 906 дронов, из них уничтожено 744.