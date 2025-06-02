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Новости обстрелы Херсонщины
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Более 2300 дронов выпустили россияне по Херсонщине за неделю. ИНФОГРАФИКА

Обстрелы Херсонской области

В течение прошлой недели российские войска выпустили по Херсонской области 2314 дронов.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Дронные атаки на Херсонскую область за неделю

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Как отмечается, в целом враг применил 2314 fpv-дронов и "сбросов". Благодаря слаженной работе сил обороны удалось уничтожить 80% из них.

В частности, по Херсонской громаде применены 906 дронов, из них уничтожено 744.

Автор: 

обстрел (27742) Херсон (2884) Херсонская область (4876) Херсонский район (343)


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02.06.2025 14:57 Ответить
 
 