На рассвете враг обстрелял Херсон, погиб 40-летний мужчина

2 июня, около 4 утра, российские захватчики из артиллерии обстреляли Корабельный район Херсона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Из-за вражеского удара 40-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате российских атак в области погибли 3 человека, еще 19 - получили ранения, из них - 2 ребенка.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты повредили газопроводы, станцию техобслуживания, складские помещения, хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику и частные автомобили.

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