С утра россияне убили одного человека и пятерых ранили в Херсоне и области
С утра 1 июня российские войска атакуют Херсон и населенные пункты области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.
Обстрелы Херсона
Так, по данным председателя ОВА Александра Прокудина, россияне убили жительницу Херсона в Днепровском районе.
"В результате артиллерийского удара ранения, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Ее личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.
Также в результате атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией, а также осколочным ранением теменной области.
В ОВА позже добавили, что в больницу обратился еще один житель Херсона, который попал под российский обстрел в Днепровском районе. У 27-летнего мужчины - минно-взрывная травма. Сейчас медики его дообследуют.
Атаки на Херсонскую область
Утром российские оккупационные войска атаковали из БПЛА гражданский автомобиль в Белозерке. В результате взрыва пострадали два человека. Минно-взрывные травмы и контузии получили мужчины, 40 и 47 лет. Их госпитализировали.
В Бериславе около пяти часов утра под удар российского БпЛА попал местный житель. 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию, а также ранения головы и шеи. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
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