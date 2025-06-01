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С утра россияне убили одного человека и пятерых ранили в Херсоне и области

Удары по Херсону

С утра 1 июня российские войска атакуют Херсон и населенные пункты области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОГА.

Обстрелы Херсона

Так, по данным председателя ОВА Александра Прокудина, россияне убили жительницу Херсона в Днепровском районе.

"В результате артиллерийского удара ранения, несовместимые с жизнью, получила пожилая женщина. Ее личность сейчас устанавливается. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил он.

Также в результате атаки пострадала 64-летняя женщина. Ее доставили в больницу со взрывной и черепно-мозговой травмой, контузией, а также осколочным ранением теменной области.

Также смотрите: Последствия вражеских атак на Херсон и область: один человек погиб и семь ранены. ФОТОрепортаж

В ОВА позже добавили, что в больницу обратился еще один житель Херсона, который попал под российский обстрел в Днепровском районе. У 27-летнего мужчины - минно-взрывная травма. Сейчас медики его дообследуют.

Атаки на Херсонскую область

Утром российские оккупационные войска атаковали из БПЛА гражданский автомобиль в Белозерке. В результате взрыва пострадали два человека. Минно-взрывные травмы и контузии получили мужчины, 40 и 47 лет. Их госпитализировали.

В Бериславе около пяти часов утра под удар российского БпЛА попал местный житель. 49-летний мужчина получил минно-взрывную травму, контузию, а также ранения головы и шеи. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона: ранен мужчина

Автор: 

обстрел (27731) Херсон (2882) Берислав (149) Херсонская область (4875) Бериславский район (88) Херсонский район (340) Белозерка (44)


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