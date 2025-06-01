Від ранку росіяни вбили одну людину і п’ятьох поранили в Херсоні та області

Від ранку 1 червня російські війська атакують Херсон та населені пункти області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Обстріли Херсону

Так, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, росіяни вбили мешканку Херсону в Дніпровському районі.

"Внаслідок артилерійського удару поранення, несумісні з життям, дістала літня жінка. Її особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Також унаслідок атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.

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В ОВА пізніше додали, що до лікарні звернувся ще один житель Херсону, який потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі. У 27-річного чоловіка - мінно-вибухова травма. Нині медики його дообстежують.

Атаки на Херсонську область

Вранці російські окупаційні війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерці. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали чоловіки, 40 та 47 років. Їх шпиталізували.

У Бериславі близько пʼятої години ранку під удар російського БпЛА потрапив місцевий житель. 49-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію, а також поранення голови та шиї. Медики надали потерпілому необхідну допомогу.

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