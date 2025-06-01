УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9806 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини Обстріли Херсона
131 1

Від ранку росіяни вбили одну людину і п’ятьох поранили в Херсоні та області

Удари по Херсону

Від ранку 1 червня російські війська атакують Херсон та населені пункти області, унаслідок чого є загибла та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Обстріли Херсону

Так, за даними голови ОВА Олександра Прокудіна, росіяни вбили мешканку Херсону в Дніпровському районі.

"Внаслідок артилерійського удару поранення, несумісні з життям, дістала літня жінка. Її особу наразі встановлюють. Мої співчуття рідним і близьким", - повідомив він.

Також унаслідок атаки постраждала 64-річна жінка. Її доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмою, контузією, а також уламковим пораненням тім’яної ділянки.

Також дивіться: Наслідки ворожих атак на Херсон та область: одна людина загинула і сім поранені. ФОТОрепортаж

В ОВА пізніше додали, що до лікарні звернувся ще один житель Херсону, який потрапив під російський обстріл у Дніпровському районі. У 27-річного чоловіка - мінно-вибухова травма. Нині медики його дообстежують.

Атаки на Херсонську область

Вранці російські окупаційні війська атакували з БпЛА цивільний автомобіль у Білозерці. Унаслідок вибуху постраждали двоє людей. Мінно-вибухові травми та контузії дістали чоловіки, 40 та 47 років. Їх шпиталізували.

У Бериславі близько пʼятої години ранку під удар російського БпЛА потрапив місцевий житель. 49-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, контузію, а також поранення голови та шиї. Медики надали потерпілому необхідну допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону: поранений чоловік

Автор: 

обстріл (29052) Херсон (3427) Берислав (193) Херсонська область (5864) Бериславський район (88) Херсонський район (347) Білозерка (44)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
московські терористи не дають спокою..
продовжують вбивати мирних українців..
ось він який цей рузьге мір ..
але всерівно мароженноє за сталіна било вкусноє.., пля
показати весь коментар
01.06.2025 12:44 Відповісти
 
 