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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону: поранений чоловік

швидка

Російські війська обстріляли Корабельний район Херсону, внаслідок чого отримав поранення 39-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інфомує Цензор.НЕТ.

Обстріл стався близько 14:00. У потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення грудної клітини та живота. Чоловік перебуває під наглядом лікарів у медзакладі.

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Автор: 

обстріл (29037) Херсон (3423) Херсонська область (5860) Херсонський район (343)


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Зате на немитій жодна істота не постраждала
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31.05.2025 15:30 Відповісти
 
 