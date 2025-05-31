Росіяни вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону: поранений чоловік

Російські війська обстріляли Корабельний район Херсону, внаслідок чого отримав поранення 39-річний чоловік.

Про це повідомила Херсонська ОВА, інфомує Цензор.НЕТ.

Обстріл стався близько 14:00. У потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення грудної клітини та живота. Чоловік перебуває під наглядом лікарів у медзакладі.

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