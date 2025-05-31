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Росіяни вдарили з артилерії по Корабельному району Херсону: поранений чоловік
Російські війська обстріляли Корабельний район Херсону, внаслідок чого отримав поранення 39-річний чоловік.
Про це повідомила Херсонська ОВА, інфомує Цензор.НЕТ.
Обстріл стався близько 14:00. У потерпілого діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також множинні уламкові поранення грудної клітини та живота. Чоловік перебуває під наглядом лікарів у медзакладі.
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Isolda Peres
показати весь коментар31.05.2025 15:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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