Російський дрон скинув вибухівку у Херсоні: поранено жінку

Російські загарбники вранці 31 травня скинули вибухівку з дрона на жительку Херсону.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожий удар потрапила жінка 74 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення передпліччя.

Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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