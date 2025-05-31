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Російський дрон скинув вибухівку у Херсоні: поранено жінку
Російські загарбники вранці 31 травня скинули вибухівку з дрона на жительку Херсону.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Під ворожий удар потрапила жінка 74 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення передпліччя.
Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.
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