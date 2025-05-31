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Новини Обстріли Херсона
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Російський дрон скинув вибухівку у Херсоні: поранено жінку

Російський дрон атакував цивільне авто

Російські загарбники вранці 31 травня скинули вибухівку з дрона на жительку Херсону.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Під ворожий удар потрапила жінка 74 років. Вона отримала мінно-вибухову травму та осколкове поранення передпліччя.

Медики надали їй допомогу та призначили амбулаторне лікування.

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Автор: 

Херсон (3423) дрони (4863) Херсонська область (5860) Херсонський район (343)


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