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Российский дрон сбросил взрывчатку в Херсоне: ранена женщина
Российские захватчики утром 31 мая сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Херсона.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.
Под вражеский удар попала женщина 74 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.
Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.
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