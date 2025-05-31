Российский дрон сбросил взрывчатку в Херсоне: ранена женщина

Российские захватчики утром 31 мая сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Херсона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеский удар попала женщина 74 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Харьков и Изюм находились под атакой дронов: ранен человек, повреждены предприятия