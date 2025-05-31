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Новости Обстрелы Херсона
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Российский дрон сбросил взрывчатку в Херсоне: ранена женщина

Российский дрон атаковал гражданский автомобиль

Российские захватчики утром 31 мая сбросили взрывчатку с дрона на жительницу Херсона.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация в телеграмме, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражеский удар попала женщина 74 лет. Она получила минно-взрывную травму и осколочное ранение предплечья.

Медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.

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Херсон (2879) дроны (4070) Херсонская область (4870) Херсонский район (336)


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