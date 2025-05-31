Россияне ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона: ранен мужчина

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего получил ранения 39-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошел около 14:00. У пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Мужчина под наблюдением врачей в медучреждении.

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