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Новости Обстрелы Херсона
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Россияне ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона: ранен мужчина

швидка

Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего получил ранения 39-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.

Обстрел произошел около 14:00. У пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Мужчина  под наблюдением врачей в медучреждении.

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Автор: 

обстрел (27716) Херсон (2879) Херсонская область (4870) Херсонский район (336)


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Зате на немитій жодна істота не постраждала
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31.05.2025 15:30 Ответить
 
 