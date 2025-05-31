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Россияне ударили из артиллерии по Корабельному району Херсона: ранен мужчина
Российские войска обстреляли Корабельный район Херсона, в результате чего получил ранения 39-летний мужчина.
Об этом сообщила Херсонская ОВА, сообщает Цензор.НЕТ.
Обстрел произошел около 14:00. У пострадавшего диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, контузию, а также множественные осколочные ранения грудной клетки и живота. Мужчина под наблюдением врачей в медучреждении.
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Isolda Peres
показать весь комментарий31.05.2025 15:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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