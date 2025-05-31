Наслідки ворожих атак на Херсон та область: одна людина загинула і сім поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 31 травня російські військові били по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів.



Так, близько 4 години ранку артилерійського удару зазнала Антонівка, унаслідок чого загинув 66-річний чоловік. Згодом у цьому ж селищі внаслідок атаки БпЛА було поранено ще одного місцевого мешканця.

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Протягом дня ворог також здійснював обстріли Херсону – поранень зазнали п’ятеро цивільних осіб.

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У Білозерці внаслідок удару безпілотника множинні осколкові поранення дістав ще один мирний житель.



