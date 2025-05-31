Наслідки ворожих атак на Херсон та область: одна людина загинула і сім поранені. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 31 травня російські військові били по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів.
Так, близько 4 години ранку артилерійського удару зазнала Антонівка, унаслідок чого загинув 66-річний чоловік. Згодом у цьому ж селищі внаслідок атаки БпЛА було поранено ще одного місцевого мешканця.
Протягом дня ворог також здійснював обстріли Херсону – поранень зазнали п’ятеро цивільних осіб.
У Білозерці внаслідок удару безпілотника множинні осколкові поранення дістав ще один мирний житель.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...
Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
все не нап'ються невинної крові..
вбивать без кінця..