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Новини Фото обстріли Херсонщини
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Наслідки ворожих атак на Херсон та область: одна людина загинула і сім поранені. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 31 травня російські військові били по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблий та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, війська РФ здійснили обстріли населених пунктів Херсонщини із застосуванням артилерії, мінометів та безпілотних літальних апаратів.

Так, близько 4 години ранку артилерійського удару зазнала Антонівка, унаслідок чого загинув 66-річний чоловік. Згодом у цьому ж селищі внаслідок атаки БпЛА було поранено ще одного місцевого мешканця.

Також читайте: Вранці ворог обстріляв Херсон, загинули чоловік та жінка

Обстріли Херсонщини

Протягом дня ворог також здійснював обстріли Херсону – поранень зазнали п’ятеро цивільних осіб.

Читайте: Російський дрон скинув вибухівку у Херсоні: поранено жінку

У Білозерці внаслідок удару безпілотника множинні осколкові поранення дістав ще один мирний житель.

Обстріли Херсонщини
Обстріли Херсонщини

Автор: 

обстріл (29037) Херсон (3423) Херсонська область (5860) Херсонський район (343)


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А зеленський, під час московської війни, розрулює з особами з урядового кварталу, накладені САНКЦІЇ на ворогів України таких як мертвечук та ще сотня!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...

Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
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31.05.2025 19:49 Відповісти
московські терористи не дають спокою..
все не нап'ються невинної крові..
вбивать без кінця..
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31.05.2025 19:51 Відповісти
 
 