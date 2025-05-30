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Новини обстріли Херсонщини
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Вранці ворог обстріляв Херсон, загинули чоловік та жінка

Наслідки обстрілу Херсону 30 травня

Близько 9 ранку 30 травня російські загарбники з артилерії обстріляли Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Внаслідок вибухів снарядів в обласному центрі загинули чоловік та жінка, які в момент удару перебували на вулиці.

О 09:30 окупанти спрямували БпЛА на одну з вулиць селища Новорайськ. Там поранень різного ступеня дістали троє людей, які також перебували на вулиці. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

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Автор: 

Херсон (3421) Херсонська область (5856) Бериславський район (87) Херсонський район (340) Новорайськ (3)


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