Вранці ворог обстріляв Херсон, загинули чоловік та жінка

Близько 9 ранку 30 травня російські загарбники з артилерії обстріляли Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Внаслідок вибухів снарядів в обласному центрі загинули чоловік та жінка, які в момент удару перебували на вулиці.

О 09:30 окупанти спрямували БпЛА на одну з вулиць селища Новорайськ. Там поранень різного ступеня дістали троє людей, які також перебували на вулиці. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

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