Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсона

Внаслідок російського обстрілу Херсона загинув чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні через ворожий обстріл Дніпровського району міста поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав він.

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