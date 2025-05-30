УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7430 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Херсона
37 0

Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсона

Росіяни вбили людину в Херсоні (фото ілюстративне)

Внаслідок російського обстрілу Херсона загинув чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сьогодні через ворожий обстріл Дніпровського району міста поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав він.

Читайте: Росіяни скинули вибухівку з дрона в Херсоні: поранено жінку

Автор: 

обстріл (29006) Херсон (3418) жертви (1811) Херсонська область (5851) Херсонський район (336) війна в Україні (4561)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 