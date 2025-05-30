Одна людина загинула внаслідок російського обстрілу Херсона
Внаслідок російського обстрілу Херсона загинув чоловік.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогодні через ворожий обстріл Дніпровського району міста поранення, несумісні з життям, дістав 27-річний чоловік. Мої співчуття рідним вбитого", - написав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль