Росіяни скинули вибухівку з дрона в Херсоні: поранено жінку
Ввечері четверга, 29 травня, росіяни атакували з дрона Херсон. Внаслідок атаки постраждала жінка.
Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"Близько 19:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільну в Дніпровському районі. Внаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг, рук та тулуба", - сказано в повідомленні.
Постраждалу шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.
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Oleksandr Valovyi
показати весь коментар29.05.2025 22:36 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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