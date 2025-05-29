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Новини Атаки дронів у Херсоні
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Росіяни скинули вибухівку з дрона в Херсоні: поранено жінку

У Херсоні є постраждала через дрону атаку РФ

Ввечері четверга, 29 травня, росіяни атакували з дрона Херсон. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Про це в телеграм повідомила Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 19:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільну в Дніпровському районі. Внаслідок атаки постраждала 66-річна жінка. Вона дістала мінно-вибухову травму, уламкові поранення ніг, рук та тулуба", - сказано в повідомленні.

Постраждалу шпиталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Автор: 

безпілотник (4296) Херсон (3418) атака (363) Херсонська область (5851) Херсонський район (336)


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Трамп, не такі дії свого дрючбана з московії, ******, каже «помилка»!?!?
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29.05.2025 22:36 Відповісти
 
 