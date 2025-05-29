Россияне сбросили взрывчатку с дрона в Херсоне: ранена женщина

Вечером четверга, 29 мая, россияне атаковали с дрона Херсон. В результате атаки пострадала женщина.

Об этом в телеграм сообщила Херсонская ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"Около 19:30 оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Днепровском районе. В результате атаки пострадала 66-летняя женщина. Она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения ног, рук и туловища", - сказано в сообщении.

Пострадавшую госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести.

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