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Новости Обстрелы Херсона
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Один человек погиб в результате российского обстрела Херсона

Россияне убили человека в Херсоне (фото иллюстративное)

В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сегодня из-за вражеского обстрела Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого", - написал он.

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