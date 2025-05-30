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Один человек погиб в результате российского обстрела Херсона
В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Сегодня из-за вражеского обстрела Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого", - написал он.
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