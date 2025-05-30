Утром враг обстрелял Херсон, погибли мужчина и женщина
Около 9 утра 30 мая российские захватчики из артиллерии обстреляли Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
В результате взрывов снарядов в областном центре погибли мужчина и женщина, которые в момент удара находились на улице.
В 09:30 оккупанты направили БПЛА на одну из улиц поселка Новорайск. Там ранения различной степени получили три человека, которые также находились на улице. Пострадавшие госпитализированы в больницу.
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