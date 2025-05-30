РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11799 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
225 0

Утром враг обстрелял Херсон, погибли мужчина и женщина

Последствия обстрела Херсона 30 мая

Около 9 утра 30 мая российские захватчики из артиллерии обстреляли Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

В результате взрывов снарядов в областном центре погибли мужчина и женщина, которые в момент удара находились на улице.

В 09:30 оккупанты направили БПЛА на одну из улиц поселка Новорайск. Там ранения различной степени получили три человека, которые также находились на улице. Пострадавшие госпитализированы в больницу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Один человек погиб в результате российского обстрела Херсона

Автор: 

Херсон (2876) Херсонская область (4866) Бериславский район (87) Херсонский район (333) Новорайск (3)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 