Последствия вражеских атак на Херсон и область: один человек погиб и семь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 31 мая российские военные били по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, вследсвие чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.
В частности, около 4 часов утра артиллерийскому удару подверглась Антоновка, вследствие чего погиб 66-летний мужчина. Впоследствии в этом же поселке вследствие атаки БпЛА был ранен еще один местный житель.
В течение дня враг также осуществлял обстрелы Херсона - ранения получили пятеро гражданских лиц.
В Белозерке вследствие удара беспилотника множественные осколочные ранения получил еще один мирный житель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...
Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
все не нап'ються невинної крові..
вбивать без кінця..