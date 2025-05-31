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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Последствия вражеских атак на Херсон и область: один человек погиб и семь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 31 мая российские военные били по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, вследсвие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.

В частности, около 4 часов утра артиллерийскому удару подверглась Антоновка, вследствие чего погиб 66-летний мужчина. Впоследствии в этом же поселке вследствие атаки БпЛА был ранен еще один местный житель.

Также читайте: Утром враг обстрелял Херсон, погибли мужчина и женщина

Обстрелы Херсонской области

В течение дня враг также осуществлял обстрелы Херсона - ранения получили пятеро гражданских лиц.

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В Белозерке вследствие удара беспилотника множественные осколочные ранения получил еще один мирный житель.

Обстрелы Херсонской области
Обстрелы Херсонской области

Автор: 

обстрел (27716) Херсон (2879) Херсонская область (4870) Херсонский район (336)


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А зеленський, під час московської війни, розрулює з особами з урядового кварталу, накладені САНКЦІЇ на ворогів України таких як мертвечук та ще сотня!!
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html Деякі деталі дружби Зеленського, Медведчука і Портнова...

Борислав Береза оприлюднив першу інформацію з архіву Портнова в Іспанії - виявляється, він допоміг зняти арешт з яхти Медведчука у Хорватії і повернути її куму путіна.
Для цього, Портнов домовився з Вовою ЗЕ, і Генпрокурор (тоді ним був Костін) не передав до Спліту Акт обвинувачення. А без цього документу, арешт було знято.
За цю оборудку, Портнов отримав від Медведчука 2 млн доларів. З ким він поділився на Банковій, поки не кажуть.
Україна втратила близько 200 млн дол - в таку суму оцінювали яхту Медведчука. До речі, АРМА Портнову допомагала також.
Далі буде…

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4296411.html
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31.05.2025 19:49 Ответить
московські терористи не дають спокою..
все не нап'ються невинної крові..
вбивать без кінця..
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31.05.2025 19:51 Ответить
 
 