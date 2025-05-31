Последствия вражеских атак на Херсон и область: один человек погиб и семь ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 31 мая российские военные били по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, вследсвие чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, войска РФ осуществили обстрелы населенных пунктов Херсонщины с применением артиллерии, минометов и беспилотных летательных аппаратов.



В частности, около 4 часов утра артиллерийскому удару подверглась Антоновка, вследствие чего погиб 66-летний мужчина. Впоследствии в этом же поселке вследствие атаки БпЛА был ранен еще один местный житель.

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В течение дня враг также осуществлял обстрелы Херсона - ранения получили пятеро гражданских лиц.

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В Белозерке вследствие удара беспилотника множественные осколочные ранения получил еще один мирный житель.



