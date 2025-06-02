На світанку ворог обстріляв Херсон, загинув 40-річний чоловік

2 червня, близько 4 ранку, російські загарбники з артилерії обстріляли Корабельний район Херсону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через ворожий удар 40-річний чоловік дістав пораненням, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

Минулої доби внаслідок російських атак в області загинули 3 людини, ще 19 - дістали поранення, з них - 2 дитини.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, станцію техобслуговування, складські приміщення, господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку та приватні автомобілі.

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