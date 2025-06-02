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Росіяни атакували з дрона медичне авто в Херсоні: водій загинув, двоє медиків зазнали поранень
У понеділок, 2 червня, російські загарбники атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. Внаслідок атаки загинув водій, двоє медиків зазнали поранень.
Про це в телеграм повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Як розповів посадовець, атака сталася близько 17:00.
Через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент.
"На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження", - сказано в повідомленні.
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Володимир Омельянов
показати весь коментар02.06.2025 18:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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