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Новини Обстріли Херсона
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Росіяни атакували з дрона медичне авто в Херсоні: водій загинув, двоє медиків зазнали поранень

у Херсоні росіяни атакували медичне авто

У понеділок, 2 червня, російські загарбники атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. Внаслідок атаки загинув водій, двоє медиків зазнали поранень.

Про це в телеграм повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Як розповів посадовець, атака сталася близько 17:00.

Через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент.

"На жаль, смертельні травми дістав водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

безпілотник (4310) Херсон (3428) атака (365) Херсонська область (5866) Херсонський район (350)


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Рашиський терор не припиняєтся ні на день ,ні на ніч ,а вони хоч підняли це питаня в Стамбулі чи лише слухали рашиські хотелки ?
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02.06.2025 18:21 Відповісти
 
 