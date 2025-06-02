Россияне атаковали с дрона медицинскую машину в Херсоне: водитель погиб, двое медиков получили ранения

В понедельник, 2 июня, российские захватчики атаковали с дрона медицинскую машину в центре Херсона. Вследствие атаки погиб водитель, двое медиков получили ранения.

Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, атака произошла около 17:00.

Из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.

"К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Также ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения", - сказано в сообщении.

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