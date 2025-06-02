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Россияне атаковали с дрона медицинскую машину в Херсоне: водитель погиб, двое медиков получили ранения
В понедельник, 2 июня, российские захватчики атаковали с дрона медицинскую машину в центре Херсона. Вследствие атаки погиб водитель, двое медиков получили ранения.
Об этом в телеграм сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.
Как рассказал чиновник, атака произошла около 17:00.
Из-за вражеского удара транспортное средство - сгорело дотла.
"К сожалению, смертельные травмы получил водитель 1957 года рождения. Также ранены двое работников поликлиники: мужчина и женщина, 1972 и 1966 годов рождения", - сказано в сообщении.
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Володимир Омельянов
показать весь комментарий02.06.2025 18:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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