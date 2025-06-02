Последствия вражеских атак на Херсон и область: двое погибших и 11 пострадавших, среди которых ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 2 июня российские войска обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонской области, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
По данным прокуратуры, вооруженные силы РФ обстреливали населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.
Зафиксировано 11 раненых в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших - пятилетний ребенок.
В частности, около 4 часов утра военные РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.
Также в областном центре погиб водитель автомобиля скорой помощи, который около 17:00 был поражен вражеским FPV-дроном.
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