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Новости Фото обстрелы Херсонщины
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Последствия вражеских атак на Херсон и область: двое погибших и 11 пострадавших, среди которых ребенок. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 2 июня российские войска обстреливали Херсон и населенные пункты Херсонской области, вследствие чего есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

По данным прокуратуры, вооруженные силы РФ обстреливали населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и беспилотных летательных аппаратов.

Зафиксировано 11 раненых в Херсоне, Антоновке, Белозерке и Станиславе. Среди пострадавших - пятилетний ребенок.

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Российские атаки на Херсонскую область 2 июня

В частности, около 4 часов утра военные РФ осуществили артиллерийский обстрел Херсона. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 40-летний мужчина.

Также в областном центре погиб водитель автомобиля скорой помощи, который около 17:00 был поражен вражеским FPV-дроном.

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Российские атаки на Херсонскую область 2 июня
Российские атаки на Херсонскую область 2 июня

Автор: 

обстрел (27742) Херсон (2884) Херсонская область (4876) Херсонский район (343)


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