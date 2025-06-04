Рашисты атаковали дроном Херсон: ранен мужчина

Утром 4 июня 2025 года войска РФ атаковали дроном Херсон. Из-за атаки российского дрона пострадал мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, херсонец 1968 года рождения получил взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги.

Сейчас врачи проводят обследование и оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

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