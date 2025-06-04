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Новости Обстрелы Херсона
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Рашисты атаковали дроном Херсон: ранен мужчина

Удары по Херсону

Утром 4 июня 2025 года войска РФ атаковали дроном Херсон. Из-за атаки российского дрона пострадал мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОГА.

Как отмечается, херсонец 1968 года рождения получил взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги.

Сейчас врачи проводят обследование и оказывают пострадавшему медицинскую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Последствия вражеских атак на Херсон и область: двое погибших и 11 пострадавших, среди которых ребенок. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27784) Херсон (2890) дроны (4089) Херсонская область (4884) Херсонский район (346)


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