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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину
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Ворог атакував Одещину безпілотниками: пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Ворог уночі 12 червня атакував Вилківську громаду Ізмаїльського району Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.

"На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає", - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина

Автор: 

безпілотник (4363) обстріл (29282) Одеська область (3306) Ізмаїльський район (9)


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Вже існує аналітика того , що так звана укро влада нічого не робить для виготовлення чи закупівлі систем ППО зі штучним інтелектом за допомогою якого можно повністю закритися від дронів.
Але красти дуже корисно на ремонті зруйнованих об'єктів, і тому кожен день українці знаходяться під ударом сотен бпла.
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12.06.2025 09:05 Відповісти
Ти одне таке ** те в родині чи весь рід свинособачий систими ппо не просто купити а тим більше виготовити під чвс війни коли кацапського лайна повно здають координати саботують виготовлення фахівці повтікали за кордон за грошима а серед патріотів не всі компетентні у штучному та і просто ракетобудуванні
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12.06.2025 09:23 Відповісти
 
 