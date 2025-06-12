Ворог атакував Одещину безпілотниками: пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж
Ворог уночі 12 червня атакував Вилківську громаду Ізмаїльського району Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.
Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.
"На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає", - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
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