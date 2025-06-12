Ворог атакував Одещину безпілотниками: пошкоджена цивільна інфраструктура. ФОТОрепортаж

Ворог уночі 12 червня атакував Вилківську громаду Ізмаїльського району Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

Внаслідок атаки була пошкоджена цивільна інфраструктура: підприємство по заготівлі очерету і декілька багатоквартирних будинків.

"На щастя, постраждалих внаслідок атаки немає", - повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака "шахедів" на Одещину: горіли амбулаторія, центр творчості та ліцей. ФОТОрепортаж



















