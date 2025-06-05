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Новини Фото Атака безпілотників на Одещину Обстріли Одещини
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Атака "шахедів" на Одещину: горіли амбулаторія, центр творчості та ліцей. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одещини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею.

Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.

Читайте: РФ атакувала Одесу "шахедами": поранено одну особу, пошкоджено будинки та СТО. ФОТОрепортаж

Обстріл Білгород-Дністровського району 5 червня 2025 року
Обстріл Білгород-Дністровського району 5 червня 2025 року
Обстріл Білгород-Дністровського району 5 червня 2025 року
Обстріл Білгород-Дністровського району 5 червня 2025 року

Автор: 

обстріл (29128) Одеська область (3289) Білгород-Дністровський район (10)


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Рашиські варвари терористи як завжди воюють мирним населенням ,коли вже здохне рашиська кровожерлива істота путін ? і як завжди відповіді по рашиських містах немає.
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05.06.2025 08:24 Відповісти
Треба всі ці фото палаючої від рашенського обстрілу України відправляти особисто трампу, а також всі фото скалічених і вбитих пуйдом дітей України, як доказ його «миролюбства» і лідерства у справі знищення ні в чому не виних людей. Не здивуюсь якщо з цього всього жаху йому будуть кіносводку робити аби тішився.
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05.06.2025 08:48 Відповісти
Відповідь Трампа вже готова:
- "Они совершили ошибку"....
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05.06.2025 09:17 Відповісти
 
 