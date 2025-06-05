Атака "шахедів" на Одещину: горіли амбулаторія, центр творчості та ліцей. ФОТОрепортаж
Російські загарбники атакували ударними безпілотниками Білгород-Дністровський район Одещини.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок удару сталася руйнація та загоряння амбулаторії сімейної медицини, центру творчості дітей та молоді, а також частково знищена із подальшим загорянням будівля ліцею.
Інформації щодо постраждалих не надходило", - йдеться в повідомленні.
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