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Новости Боевые действия на Новопавловском направлении
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Новопавловское направление остается самым сложным на юге, - Силы обороны

Бои на южном направлении

За минувшие сутки на Новопавловском направлении зафиксировано рекордное количество боевых столкновений - 46. Ранее подобного количества не наблюдалось.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Это наибольшее количество с начала широкомасштабного российского вторжения. Противник пытался штурмовать позиции в направлении населенных пунктов Вольное Поле, Зеленое Поле, Константинополь и еще ряд населенных пунктов на довольно небольшом отрезке фронта", - сказал Владислав Волошин.

По его словам, также активно враг действует на Гуляйпольском направлении, где противник пытается прорваться в направлении Малиновки и применяет мототехнику, постоянно наносит удары неуправляемыми авиационными ракетами.

"И уже традиционно враг пытается прорвать линию обороны и захватить плацдарм где-то вблизи Орехова", - добавил спикер.

Все штурмовые действия проводятся малыми группами пехоты, происходят при поддержке авиации и артиллерии.

"Есть на нашем направлении и один печальный рекорд: враг в течение суток применил почти 800 FPV-дронов, это каждый 4-5 дрон от общего количества на фронте был применен у нас на Юге", - сказал Волошин.

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