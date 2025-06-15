УКР
Рашисти обстрілювали 3 райони Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТО

Минулої доби, 14 червня 2025 року, війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено будинок.

Краматорський район

У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 гаражі і вантажівку.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Донеччина після обстрілу

