Рашисти обстрілювали 3 райони Донеччини: є поранені та пошкодження. ФОТО
Минулої доби, 14 червня 2025 року, війська РФ обстріляли 3 райони Донеччини.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район
У Мирнограді поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську поранено людину, пошкоджено 2 будинки; у Родинському пошкоджено адмінбудівлю. У Білицькому Добропільської громади пошкоджено багатоповерхівку. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено будинок.
Краматорський район
У Зарічному Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 5 багатоповерхівок, 2 гаражі і вантажівку.
Бахмутський район
У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль