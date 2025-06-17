РУС
Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 18 населенных пунктов, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Рф продолжает наносить удары по населенным пунктам Донецкой области. За прошедшие сутки, 16 июня, обстрелы фиксировали в девяти населенных пунктах. В результате атак есть погибший среди гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин и в полиции области.

Покровский район

16 июня в 12:00 в г. Родинское вражеский FPV-дрон уничтожил автомобиль "ГАЗЕЛЬ", который находился в аренде КП "Господар" Покровского городского совета. Информация о пострадавших не поступала.

В 16:00 со стороны российских оккупационных войск состоялся обстрел (тип вооружения устанавливается) западной части г.Покровск, в результате чего:

  • погиб мужчина 1968 г.р.;
  • поврежден частный дом.

Также поступила информация, что 15 июня в западной части города Покровск вражеским обстрелом разрушен частный дом, а в северной части Покровска FPV-дроном повреждено частное авто Seat Leon. Информация о пострадавших не поступала.

По Доброполью Россия ударила двумя БПЛА "Герань-2" - повреждены три дома в частном секторе. Еще два беспилотника повредили три дома в Новом Донбассе.

В Шахово в результате попадания бомбы "КАБ-250" разрушениям подвергся частный дом. Из-за дроновых атак в Золотом Колодезе поврежден магазин, в Грузском - клуб, остановка общественного транспорта и детская площадка.

Краматорский район

По Дмитро-Дарьевке Александровской ТГ враг ударил двумя БПЛА "Герань-2" - есть раненый, повреждены 4 частных дома, 2 нежилых помещения.

В Краматорске в результате попадания дрона повреждено здание почтовой службы и автомойка. В Святогорске вражеский беспилотник повредил базу отдыха.

Лиман пережил атаки FPV-дронами и артиллерией - повреждены три частных дома, дом культуры, гражданский автобус. В Новоселовке - один поврежденный дом.

На Константиновку оккупанты сбросили авиабомбу "КАБ-250" и направили дрон - повредили 5 частных домов. Еще 5 домов повреждены в результате артобстрела в Белокузьминовке. В Яблоновке дрон попал в частное домохозяйство.

В Заречном поврежден дом. В Малиновке Николаевской громады повреждены 4 дома.

Бахмутский район

В Северске повреждены 8 домов.

В Дроновке Бахмутского района дрон попал в автомобиль коммунального предприятия.

