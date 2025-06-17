После ракетного удара РФ по Киеву устанавливаются личности 10 погибших: есть пропавшие без вести, - КГГА

В Киеве продолжается идентификация погибших после массированного удара России, в частности в результате попадания ракеты в многоэтажный дом в Соломенском районе.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, информирует Цензор.НЕТ.

По состоянию на сейчас установлены личности четырех погибших, еще более десяти - пока не идентифицированы, сообщает Киевская городская военная администрация.

Кроме этого, есть пропавшие без вести. В городе объявлен День траура.

По информации медиков, пострадали по меньшей мере 114 человек, 68 из них госпитализированы. Среди раненых - двое детей в состоянии средней тяжести.

В результате атаки повреждения зафиксированы в семи районах Киева. В Соломенском районе ракета попала в 9-этажный жилой дом, обвалилась часть секции; также пострадали общежитие и 5-этажный дом. В Святошинском районе дрон попал в 12-этажку, разрушена лифтовая шахта и прилегающие квартиры. В Дарницком - поврежден 20-этажный дом, здания и поезд Укрзализныци.

Всего на более 30 локациях Киева зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждения авто, зданий и многочисленные воронки от взрывов.

Удар РФ по Киеву

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов.

В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

