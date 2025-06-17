УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9492 відвідувача онлайн
Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
1 027 8

Під завалами будинку у Києві можуть залишатися до 14 людей, - КМВА

У Києві 18 червня оголошено День жалоби

Під завалами дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі Києва, зруйнованого внаслідок російського удару, можуть перебувати від 4 до 14 людей, які не виходять на зв’язок.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз важко сказати реальну кількість людей, яка може знаходитися під завалами. Щойно знайшли людину, на жаль, загиблу. Деблокували тіло. Ми говоримо про те, що тут може знаходитися від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок", - зазначив Ткаченко.

За його словами, після завершення рятувальних робіт буде вирішено долю будинку. Попередньо він не підлягає відновленню, тож розглядатиметься варіант нового будівництва.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 17 червня по всій території України постраждали 139 людей, 15 - загинули.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Брекельманс про нічну атаку РФ: Нідерланди будуть невтомно підтримувати Україну

Автор: 

Київ (20191) обстріл (30991)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://youtu.be/eqPOeYxJjhA?t=8 Просто перестать стрелять: Зеленский прокомментировал свое заявление
показати весь коментар
17.06.2025 13:24 Відповісти
150 топ чиновников с захмарными зарплатами потужно пиСдят в интернете, а десяток спасателей, рискуя жизнью, завалы копает!
показати весь коментар
17.06.2025 13:29 Відповісти
А у цей час, служки з ригоАНАЛАМИ у ВРУ, визначають чергового утікача за кордон, на посаду в ГПУ!! Молги б, іприйти, щоб завали допомагати розбирати у Києві!
Чи, Нардепи не працюють, у них же ДІЯЛЬНІСТЬ?!??!?
показати весь коментар
17.06.2025 13:35 Відповісти
тому,що вони не народні депутати а карманні.. унас взагалі парламентаризм знищений і немає різниці які балакучі голови там засідають.
показати весь коментар
17.06.2025 13:38 Відповісти
Цей терор русні буде тривати, поки ми не маємо зубів. Треба вимагати від зеленського припинити витрачати гроші держ. бюджету на різну хрінь, та почати роботи зі створення ядерної, хімічної, біологічної та радіологічної зброї, а також засобів їх доставки. русня має розуміти, що за кожен такий "прильот" москва може отримати у відповідь ракету з VX, тоді загинуть мільйони кацапів.
показати весь коментар
17.06.2025 13:38 Відповісти
в плані державного будівництва Україна це такий собі анті-Ізраїль, ми не упустимо свій шанс,що б його просрати )
показати весь коментар
17.06.2025 13:42 Відповісти
Тобто в Україні при владі анти-євреї...?
показати весь коментар
17.06.2025 13:44 Відповісти
При владі персонажі, які у випадку знищення України просто змінять місце проживання. Тому вони й не вважають за необхідне робити те, що треба - навіть якщо це викличе ненависть інших країн.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
показати весь коментар
17.06.2025 14:00 Відповісти
 
 