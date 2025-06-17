Під завалами будинку у Києві можуть залишатися до 14 людей, - КМВА

Під завалами дев’ятиповерхового будинку в Солом’янському районі Києва, зруйнованого внаслідок російського удару, можуть перебувати від 4 до 14 людей, які не виходять на зв’язок.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз важко сказати реальну кількість людей, яка може знаходитися під завалами. Щойно знайшли людину, на жаль, загиблу. Деблокували тіло. Ми говоримо про те, що тут може знаходитися від 4 до 14 людей, оскільки саме така кількість тут проживала і не виходить на зв'язок", - зазначив Ткаченко.

За його словами, після завершення рятувальних робіт буде вирішено долю будинку. Попередньо він не підлягає відновленню, тож розглядатиметься варіант нового будівництва.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що внаслідок масованої атаки Росії в ніч на 17 червня по всій території України постраждали 139 людей, 15 - загинули.

Як повідомлялося, з вечора 16 червня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. Внаслідок атаки ворога на Київ загинуло 15 людей.

