Рятувальники деблокували тіло людини на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі. ВIДЕО

У Києві на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі деблокували тіло людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Наразі відомо про 14 загиблих ( дані ДСНС. - Ред.) та 105 постраждалих людей. Триває ідентифікація тіл", - наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що о 9:20 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до 15.

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Витримка Вам, і мужності! Дякуємо Рятувальників!
17.06.2025 13:38 Відповісти
Кремлівський вибл@док повинен здохнути в найстрашніших муках ,
за те горе і біль , яке він несе в Украіну 😡
17.06.2025 13:38 Відповісти
Про НАШЕ ППО взагалі навіть розмов нема.
17.06.2025 13:42 Відповісти
натомість сьогодні сплеск викриттів від СБУ, там навідника злапали, там конвеєр ухилянтів накрили..а про ппо та ракети відплати то є невигідна тема для офісу президента, який за шість років в цьому питанні ні на що не спромігся.
17.06.2025 13:48 Відповісти
У нас є найпотужніші системи ППО у світі:
-- відосіки Зеленського.
-- телемарафон слуг Зеленського.
-- яйця по 17 від Рєзнікова-Зеленського.
-- мільярд дерев від Зеленського.
-- Квартал 95 від Зеленського-Шефірів.
-- Серіали ''слуга народу'' і ''свати'' від Зеленського.
-- Програма Велике Крадівництво від Зеленського.
17.06.2025 13:57 Відповісти
Поки Україна не почне нищити військових злочинців прямо в них дома, так як це робить Ізраїль, поки ці виродки будуть цілеспрямовано вбивати мирне населення України. ГУР та СБУ відомі прізвища цих виродків, відомі місця їх проживання. Завчасне попередження про те що військові злочинці є законною ціллю і перебувати поряд з ними смертельно небезпечно, та почати наносити удари дронами прямо в квартири цих виродків.
17.06.2025 13:44 Відповісти
Це буде мати великий психологічний вплив на населення Рашки тим більше для тих, хто живе поряд з цими виродками. Думаю що їх будуть свої ганяти щоб не самим не стати цілю і своє майно не підставляти під удар
