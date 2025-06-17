Рятувальники деблокували тіло людини на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі. ВIДЕО

У Києві на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі деблокували тіло людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Наразі відомо про 14 загиблих ( дані ДСНС. - Ред.) та 105 постраждалих людей. Триває ідентифікація тіл", - наголошують у ДСНС.

Зазначимо, що о 9:20 президент України Володимир Зеленський повідомив, що кількість загиблих у Києві зросла до 15.

На місці продовжуються пошуково-рятувальні роботи. Загалом до ліквідації наслідків російських ударів по столиці залучені понад 450 рятувальників, понад 100 одиниць техніки ДСНС та кінологічні розрахунки.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.