Росія просто не зацікавлена в мирі. Потрібно продовжувати тиск, - Каллас

Росія наразі абсолютно не зацікавлена у припиненні війни в Україні.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Нічну атаку на Українську столицю Каллас назвала "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".

"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.

Зокрема, Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.

Також читайте: Рятувальники деблокували тіло людини на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі. ВIДЕО

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.