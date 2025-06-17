УКР
Новини Масований ракетний обстріл
Росія просто не зацікавлена в мирі. Потрібно продовжувати тиск, - Каллас

Каллас про удар по Києву

Росія наразі абсолютно не зацікавлена у припиненні війни в Україні.

Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Нічну атаку на Українську столицю Каллас назвала "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".

"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.

Зокрема, Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.

Також читайте: Рятувальники деблокували тіло людини на місці ракетного удару по 9-поверхівці у Солом’янському районі. ВIДЕО

"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.

Атака на Україну у ніч на 17 червня

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Київ обстріл Каллас Кая
Топ коментарі
+10
тиснуть язиками, тиснуть і тиснуть, і хочуть переконати усіх, що їх "тиск" працює
17.06.2025 14:45 Відповісти
+8
Ви не заїбалися це повторювати, шановні партнЬОри???(
17.06.2025 14:42 Відповісти
+5
Повторювати одне й те ж саме доволі легко і безкоштовно, тим паче європейці не гинуть і ***** на Естонію не нападає.
17.06.2025 14:46 Відповісти
коли звыздеть припините ?
17.06.2025 14:41 Відповісти
....і тиск(((
17.06.2025 14:42 Відповісти
Ви не заїбалися це повторювати, шановні партнЬОри???(
17.06.2025 14:42 Відповісти
Повторювати одне й те ж саме доволі легко і безкоштовно, тим паче європейці не гинуть і ***** на Естонію не нападає.
17.06.2025 14:46 Відповісти
тиснуть язиками, тиснуть і тиснуть, і хочуть переконати усіх, що їх "тиск" працює
17.06.2025 14:45 Відповісти
17.06.2025 14:47 Відповісти
І довго вони ще будуть цицьки мяти?
17.06.2025 14:48 Відповісти
Коли ви ******* вже припините, куколди недієздатні? Наче платівку заїло - одне й теж роками! От вляпалися в імпотентне лайно, краще було Пончика жратвою підкупити, давав би справжню військову допомогу!
17.06.2025 14:49 Відповісти
Щоб продовжувати тиск потрібно щоб власне він був. А якщо його немає,то при всій повазі виходить що ти Кая-просто пиз балаболка.
17.06.2025 14:51 Відповісти
Терористична організація "рф" прагне окупувати всю Україну та винищити всіх українців, мир їм не потрібен. Тому й треба нам мати ядерну, хімічну, біологічну та радіологічну зброї щоб зупинити навалу.

https://censor.net/ua/forum/3557615/**********-yaderna-perspektyva
17.06.2025 14:51 Відповісти
Після такої потужної та рішучої заяви від пані Каллас, Ху@ло справді в паніці. Тут залишається тільки капітулювати без варіантів... пожаліли б діда хоч трохи на старості років
17.06.2025 15:04 Відповісти
Яке-"продовжувати"! Ви, хоча б почніть, по справжньому...
17.06.2025 15:11 Відповісти
В 22-му майже почали, але швидко злякалися, коли кацапа почали витіснювати.
І почалися гойдалки... стурбовані...
17.06.2025 15:30 Відповісти
Найкращий тиск - це тиск бомбами, ракетами, артою, дронами по всьому фронту !
17.06.2025 15:15 Відповісти
Тисла, тисла би їсчьо да боліт влагаліщьо!
17.06.2025 15:20 Відповісти
Потрібно мочити *****, бо це виключно його війна
17.06.2025 15:30 Відповісти
Третій тиждень одні "потужні заяви"... Ви себе вмовляєте, чи гіпнотизуєте? Треба починати нарешті діяти, а не змагатися у промовах!
17.06.2025 17:07 Відповісти
 
 