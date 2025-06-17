Росія просто не зацікавлена в мирі. Потрібно продовжувати тиск, - Каллас
Росія наразі абсолютно не зацікавлена у припиненні війни в Україні.
Про це заявила висока представниця ЄС Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Нічну атаку на Українську столицю Каллас назвала "одним з найруйнівніших авіаударів по Києву за час війни".
"Росія залишається невблаганною у своїх атаках, націлених на цивільне населення, і продовжує війну. Це ще один знак того, що Росія просто не зацікавлена в мирі. Тому ми повинні продовжувати тиск", - заявила Каллас.
Зокрема, Каллас підтримала зниження верхньої межі ціни на російську нафту й виступила проти того, щоб Росія виступала посередником у будь-якому конфлікті.
"Поки ми бачимо такі дії, вона не є посередником, якого можна реально розглядати", - пояснила Каллас.
Атака на Україну у ніч на 17 червня
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
