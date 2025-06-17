Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"

Президент США Дональд Трамп удивленно отреагировал на массированный ракетный удар России по Киеву в ночь на 17 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время короткого разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

Когда один из журналистов спросил американского президента, что он думает о недавнем обстреле Россией Киева, в результате которого погибли 15 человек, Трамп, вероятно, не знал об этом.

Трамп уточнил, когда именно это произошло. В ответ он услышал: "Только что. Очень недавно".

После этого президент США сказал: "Я проверю и мы вернемся к этому вопросу. Мне надо на это посмотреть".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Война в Украине не произошла бы, если бы Россию не исключили из G8. Это была ошибка, - Трамп

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Читайте также: Враг нанес комбинированный удар по Киеву: 114 пострадавших, повреждены жилые дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж