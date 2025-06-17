Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"
Президент США Дональд Трамп удивленно отреагировал на массированный ракетный удар России по Киеву в ночь на 17 июня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время короткого разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.
Когда один из журналистов спросил американского президента, что он думает о недавнем обстреле Россией Киева, в результате которого погибли 15 человек, Трамп, вероятно, не знал об этом.
Трамп уточнил, когда именно это произошло. В ответ он услышал: "Только что. Очень недавно".
После этого президент США сказал: "Я проверю и мы вернемся к этому вопросу. Мне надо на это посмотреть".
Обстрелы Украины
В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.
Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.
На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.
В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
Він нічого не знає: ані історії своєї країни, ані світової історії. Він не пам'ятає послідовності подій навіть у часи свого першого правління. Слово, яке він вимовляє найчастіше -- "я".
Він такий і є -- необізнаний і дурний.
"Дональд Трамп та його компанії зазнали шість корпоративних банкрутств. Згідно з наявними даними, всі ці випадки були пов'язані з його бізнесом казино та готелів. Зокрема, причини включають фінансові труднощі в казино та готельному бізнесі, який вимагав великих інвестицій та був вразливим до економічних коливань. Також можливі причини пов'язані з агресивною стратегією розвитку та використанням позикових коштів, що збільшувало ризики. Необхідно враховувати також фактори загальної економічної ситуації та конкуренції на ринку."
(гугл-пошук -- "причини 6 разового банкрутства трампа")
Образ повний!
Я вже давно поставив хрест на Трампі. Не бомбить теж Україну, і слава богу.
.
Заставку у Рубіо з кацапским прапорами...
А потім скаже: - Ані ашібліся...
сєльодкіОскара за роль довбойоба.
Та святе місце порожнім не залишиться.Роль президента не менш самозакохано грає один сумновідомий піськограй.Але і в цьому випадку замість "Оскара" треба давати такого копняка,щоб у того актора від нього пробки у вухах і пломби в зубах повилітали.
P.S. Щоб йому той гольф поперек горла став.
.
Старий імпотентний ідіот...