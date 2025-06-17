РУС
11 723 74

Трамп отреагировал удивленно на массированную атаку РФ на Киев: "Мне нужно посмотреть на это"

Трамп отреагировал на массированный обстрел Россией Киева 17 июня

Президент США Дональд Трамп удивленно отреагировал на массированный ракетный удар России по Киеву в ночь на 17 июня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время короткого разговора с журналистами на борту самолета Air Force One.

Когда один из журналистов спросил американского президента, что он думает о недавнем обстреле Россией Киева, в результате которого погибли 15 человек, Трамп, вероятно, не знал об этом.

Трамп уточнил, когда именно это произошло. В ответ он услышал: "Только что. Очень недавно".

После этого президент США сказал: "Я проверю и мы вернемся к этому вопросу. Мне надо на это посмотреть".

Обстрелы Украины

В ночь на 17 июня 2025 года российские оккупанты нанесли массированный удар по Киеву беспилотниками и ракетами различных типов. В результате вражеского обстрела известно о 15 погибших и более 100 пострадавших.

Как минимум 4 удара враг нанес по Запорожью. Зафиксированы разрушения на нескольких предприятиях. Там начались пожары. Взрывной волной повреждены дома, находящиеся рядом.

На рассвете российские оккупанты нанесли массированный удар беспилотниками по Одессе. В городе есть разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобное.

В результате российской утренней атаки пострадали 17 человек, среди которых беременная женщина и 17-летняя девушка. Госпитализирован один человек, остальные, после получения медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Топ комментарии
+54
Тромб продовжує грати свою роль необізнаного дурачка.
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
17.06.2025 15:06
+33
В "очко" собі подивись,гнида ху#ловська.
17.06.2025 15:07
+28
Подивитися і дати ще 2 тижні
17.06.2025 15:05
Тож приїжджай.
17.06.2025 15:04
Подивитися і дати ще 2 тижні
17.06.2025 15:05
24 години
17.06.2025 16:34
Тромб продовжує грати свою роль необізнаного дурачка.
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
17.06.2025 15:06
абама та буш таке саме творили , тільки не так відкрито
17.06.2025 15:18
Хочу зауважити: він не грає роль, він такий і є.
Він нічого не знає: ані історії своєї країни, ані світової історії. Він не пам'ятає послідовності подій навіть у часи свого першого правління. Слово, яке він вимовляє найчастіше -- "я".
Він такий і є -- необізнаний і дурний.
17.06.2025 15:26
+ Якщо у його першу каденцію від ганьби його рятували зовсім недурні люди з його оточення, то на це правління він обрав собі команду таких ідіотів, що він на їх тлі здається не таким вже дурнем.
17.06.2025 15:32
+ він навіть не фахівець в тому бізнесі, яким займається все життя:

"Дональд Трамп та його компанії зазнали шість корпоративних банкрутств. Згідно з наявними даними, всі ці випадки були пов'язані з його бізнесом казино та готелів. Зокрема, причини включають фінансові труднощі в казино та готельному бізнесі, який вимагав великих інвестицій та був вразливим до економічних коливань. Також можливі причини пов'язані з агресивною стратегією розвитку та використанням позикових коштів, що збільшувало ризики. Необхідно враховувати також фактори загальної економічної ситуації та конкуренції на ринку."
(гугл-пошук -- "причини 6 разового банкрутства трампа")
17.06.2025 15:50
авжеж, ще б сіпався та кривлявся для повного образу
показать весь комментарий
А це що? -- https://censor.net/ua/comments/locate/3558412/********-7f9c-444a-8865-fed91118ab37
Образ повний!
17.06.2025 15:38
В "очко" собі подивись,гнида ху#ловська.
17.06.2025 15:07
Так як Трамп, Америку ще ніхто не ганьбив.
17.06.2025 15:07
Та нууу. Обама он у кацапів по під'їздах сцяв і лампочки викручував!
17.06.2025 15:30
Рудий піндос...і педофіл..
17.06.2025 15:08
невже до цього часу "рижий американський пес" не бачиш української крові на власних руках.які є співучасниками рашистської руйнації України і геноциду українців...Щоб тобі **** повилазило...
17.06.2025 15:08
Якби ще продовжив типу "я не бачив, тому цього не було", то було б взагалі епічно
17.06.2025 15:08
****. тварина. нелюдь!! Дивись. щоб тобі повилазило!! Дивись в очі батьків. що шукають дитину під завалами !! Хай вони тобі щоночі сняться!!!
17.06.2025 15:08
Трамп - наймогутнійший куколд **********...
17.06.2025 15:10
але не найпотужніший, тут йому ще треба працювати і працювати
17.06.2025 17:28
Даремно йому сказали - тепер варто очікувати валу лайна від Трампа в сторону України, розповідей про "бідненького спровокованого" путлєра, про спільну (але звісно українську більшу) вину, та висловлення співчуття рашистам. Тобто все, як і в минулі рази.
Я вже давно поставив хрест на Трампі. Не бомбить теж Україну, і слава богу.
17.06.2025 15:10
Більшого ідіота та покидька ніж ТАСО важко навіть уявити.
17.06.2025 15:10
Підху...овник путлєрський, коли вже на теренах сша з'являтьця ******** бут, або лі харві освальд! 🤬
17.06.2025 15:13
17.06.2025 15:13
якесь кончене....

.
17.06.2025 16:31
До речі,коли зе балотувався в президенти він рбіцяв "зупинити війну".Не перемогу а просто "зупинити".Він же не конкретизував яким чином і якою ціною?Так і трамп обіцяв що зупинить війну.І теж не конкретизував яким чином-чи перемогою чи поразкою України.
17.06.2025 15:13
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 62-річного громадянина США в Соломʼянському районі.
17.06.2025 15:14
Трамп: -"на його місці мав бути я "
17.06.2025 15:16
І ось за це трамп введе санкції проти... УКРАЇНИ!
17.06.2025 15:27
Не маю сумнівів.
17.06.2025 15:31
Этого дебила вместе с ****** надо на одну скамъю сажать!
17.06.2025 15:14
Іди *****.
17.06.2025 15:16
Дивуюсь, що на цього мудака до теперішнього часу ще рефлексують.
17.06.2025 15:18
Коли закінчилась тривога, в штатах було вже 10 вечора. А коментувати новини, про які він дізнався від журналіста якось не те. Сьогодні що скаже подивимось.
17.06.2025 15:18
Трампло
17.06.2025 15:19
Подивиться "сторіс" у Венса...
Заставку у Рубіо з кацапским прапорами...
А потім скаже: - Ані ашібліся...
17.06.2025 15:19
Ізраїль бачить з усіх боків. Україну впритул - ні. Дальтонізм та ще й з путінським астигматизмом.
17.06.2025 15:24
В очко ***** подивиться та щось пердне.
17.06.2025 15:26
Що в Київ полетить дивитись?
17.06.2025 15:29
Знову ху#лу буде телефонувати, бо ще не в курсі чому тут винуваті печеніги.
17.06.2025 15:38
дайте йому сєльодкіОскара за роль довбойоба.
17.06.2025 15:29
Тут такі справи-це не зовсім роль.Довбо@б Чубчик грає самого себе,тобто довбо@ба.В цьому випадку треба давати не Оскара,а справку від психіатра.
Та святе місце порожнім не залишиться.Роль президента не менш самозакохано грає один сумновідомий піськограй.Але і в цьому випадку замість "Оскара" треба давати такого копняка,щоб у того актора від нього пробки у вухах і пломби в зубах повилітали.
17.06.2025 15:51
вся трагедія у тому, що копняка теоретично можно дати будь-кому, а от куди діти тринадцять з половиною мільйонів??
17.06.2025 16:32
17.06.2025 15:38
щоб краще роздивитися, приїдь, рудий покидьок, і поживи в такому будинку під ракетою, чи просто посиди під завалами. Тварюка!
17.06.2025 15:38
приїзжай **** і подивися
17.06.2025 15:47
Біда коли людина не може стримувати свої сексуальні інстинкти! Підставили кацапи під Трампа повію-фсбешницю, зняли гарне відео і будь ласка - агент "Краснов" на гачку. І тепер Путін вертить Америкою як Трамп тою повією...
17.06.2025 15:50
що невже знову твітне "валодья стап, стап плеаз"
17.06.2025 15:53
Щоб "побачити це", трумпу, очевидно, тре з'їздити пограти у гольф.

P.S. Щоб йому той гольф поперек горла став.
17.06.2025 15:53
Израиль имеет право на самооборону - заявление ЕС. Так называемая доктрина Бегина. Если Израиль считает что ему кто-то угрожает, он имеет право на упреждающее нападение. У Трампа и у Европы шиза. Они не могут определиться что важнее, фейковое "международное право" которого сам Запад никогда не придерживался, или "право на самооборону". Трамп не хочет открыто лицемерить как ЕС. У него угрызения совести.
17.06.2025 15:54
Приїжджай, ссссс...волота..
17.06.2025 15:58
Дебил !!!
17.06.2025 15:58
Мразота аля *уйло..
17.06.2025 16:01
Не будет из него толкового старика.
17.06.2025 16:05
Буде потовчений старик.
17.06.2025 16:49
З нього толк вийшов, а бестолочь залишилася
17.06.2025 16:57
поц, та й годi
17.06.2025 16:07
Мудище конечно. Я понимаю, можно по разному оценивать роль США и их политики в нашей войне и не только в нашей. Понятно что всем уже пох сколько там украинцев снова погибло от очередного обстрела. Для внешнего мира мы уже что-то типа Сирии или Ливии, где воюют уже много лет и постоянно кто-то гибнет. Рутина. Но мог бы хоть дежурную обеспокоенность высказать как европейцы. Он точно боится даже перднуть в сторону *****. Можно только представить на каком коротком поводке он у него сидит)
17.06.2025 16:14
Стара, руда, дірява галоша!
17.06.2025 16:20
Що б зробили ізраїльтяни в подібній ситуаціі,коли трамп корчив би з ними ідіота.Буквально на другий день куля знову полетіла б у вухо,тільки на три см. правіше.І звинуватили б у цьому арабів чи ще когось.Але то люди діі,які розуміють що під час війни нема ні жодних сантиментів,ні сліз ні зелених соплів...
17.06.2025 16:47
Напевно вже попросив куратора від фсб вислати відео, а після перегляду, ху...ло пояснить як він повинен на це позитивно реагувати
17.06.2025 16:53
Ну там реально деменция в последней стадии 🤔
17.06.2025 16:54
"как же он работал в Очісткє"?
17.06.2025 16:57
задом крутив: "Ви звільнені !"

.
17.06.2025 17:01
Взяв 2 тижні щоб подивитись ? Коли ж це риже падло вже здохне
17.06.2025 17:03
"Откройтє мнє векі"...😅🤣🤣🤣
Старий імпотентний ідіот...
17.06.2025 17:03
Сталін нічого не знав!!
17.06.2025 17:04
Ган до ня !
17.06.2025 17:11
Яка ж ти ТИ **** трамп. Яка ж падлюка бездарна наволоч алігофрен зрадник кончаний
17.06.2025 17:25
ганд*н...
17.06.2025 17:39
Мні треба два тижні, щоб подивитися на це, потім два тижні, щоб зрозуиіти шо до чого, потім два тижні, щоб забути.
17.06.2025 17:58
... він пережив патужне поранення у вухо,та втратив при цьому і совість та гідність, зберіг лише вірність пуйлові ...
17.06.2025 18:01
Два брата два дегенерата-гівномідаси.
17.06.2025 18:14
 
 