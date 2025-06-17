Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"

Президент США Дональд Трамп здивовано відреагував на масований ракетний удар Росії по Києву у ніч на 17 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час короткої розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Коли один з журналістів запитав американського президента, що він думає про нещодавній обстріл Росією Києва, внаслідок якого загинуло 15 людей, Трамп, ймовірно, не знав про це.

Трамп уточнив, коли саме це сталося. У відповідь він почув: "Щойно. Дуже нещодавно".

Після цього президент США сказав: "Я перевірю і ми повернемося до цього питання. Мені треба на це подивитися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також: Ворог завдав комбінованого удару по Києву: 114 постраждалих, пошкоджено житлові будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж