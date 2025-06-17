УКР
Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"

Трамп відреагував на масований обстріл Росією Києва 17 червня

Президент США Дональд Трамп здивовано відреагував на масований ракетний удар Росії по Києву у ніч на 17 червня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час короткої розмови з журналістами на борту літака Air Force One.

Коли один з журналістів запитав американського президента, що він думає про нещодавній обстріл Росією Києва, внаслідок якого загинуло 15 людей, Трамп, ймовірно, не знав про це.

Трамп уточнив, коли саме це сталося. У відповідь він почув: "Щойно. Дуже нещодавно".

Після цього президент США сказав: "Я перевірю і ми повернемося до цього питання. Мені треба на це подивитися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп

Обстріли України

У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.

Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.

На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.

Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Читайте також: Ворог завдав комбінованого удару по Києву: 114 постраждалих, пошкоджено житлові будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

обстріл (30991) Трамп Дональд (7192) Повітряні атаки на Київ (941) війна в Україні (6273)
+54
Тромб продовжує грати свою роль необізнаного дурачка.
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
17.06.2025 15:06 Відповісти
+33
В "очко" собі подивись,гнида ху#ловська.
17.06.2025 15:07 Відповісти
+28
Подивитися і дати ще 2 тижні
17.06.2025 15:05 Відповісти
Тож приїжджай.
17.06.2025 15:04 Відповісти
Подивитися і дати ще 2 тижні
17.06.2025 15:05 Відповісти
24 години
17.06.2025 16:34 Відповісти
Тромб продовжує грати свою роль необізнаного дурачка.
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
17.06.2025 15:06 Відповісти
абама та буш таке саме творили , тільки не так відкрито
17.06.2025 15:18 Відповісти
Хочу зауважити: він не грає роль, він такий і є.
Він нічого не знає: ані історії своєї країни, ані світової історії. Він не пам'ятає послідовності подій навіть у часи свого першого правління. Слово, яке він вимовляє найчастіше -- "я".
Він такий і є -- необізнаний і дурний.
17.06.2025 15:26 Відповісти
+ Якщо у його першу каденцію від ганьби його рятували зовсім недурні люди з його оточення, то на це правління він обрав собі команду таких ідіотів, що він на їх тлі здається не таким вже дурнем.
17.06.2025 15:32 Відповісти
+ він навіть не фахівець в тому бізнесі, яким займається все життя:

"Дональд Трамп та його компанії зазнали шість корпоративних банкрутств. Згідно з наявними даними, всі ці випадки були пов'язані з його бізнесом казино та готелів. Зокрема, причини включають фінансові труднощі в казино та готельному бізнесі, який вимагав великих інвестицій та був вразливим до економічних коливань. Також можливі причини пов'язані з агресивною стратегією розвитку та використанням позикових коштів, що збільшувало ризики. Необхідно враховувати також фактори загальної економічної ситуації та конкуренції на ринку."
(гугл-пошук -- "причини 6 разового банкрутства трампа")
17.06.2025 15:50 Відповісти
авжеж, ще б сіпався та кривлявся для повного образу
показати весь коментар
А це що? -- https://censor.net/ua/comments/locate/3558412/********-7f9c-444a-8865-fed91118ab37
Образ повний!
17.06.2025 15:38 Відповісти
В "очко" собі подивись,гнида ху#ловська.
17.06.2025 15:07 Відповісти
Так як Трамп, Америку ще ніхто не ганьбив.
17.06.2025 15:07 Відповісти
Та нууу. Обама он у кацапів по під'їздах сцяв і лампочки викручував!
показати весь коментар
Рудий піндос...і педофіл..
показати весь коментар
невже до цього часу "рижий американський пес" не бачиш української крові на власних руках.які є співучасниками рашистської руйнації України і геноциду українців...Щоб тобі **** повилазило...
показати весь коментар
Якби ще продовжив типу "я не бачив, тому цього не було", то було б взагалі епічно
показати весь коментар
****. тварина. нелюдь!! Дивись. щоб тобі повилазило!! Дивись в очі батьків. що шукають дитину під завалами !! Хай вони тобі щоночі сняться!!!
показати весь коментар
Трамп - наймогутнійший куколд **********...
показати весь коментар
але не найпотужніший, тут йому ще треба працювати і працювати
показати весь коментар
Даремно йому сказали - тепер варто очікувати валу лайна від Трампа в сторону України, розповідей про "бідненького спровокованого" путлєра, про спільну (але звісно українську більшу) вину, та висловлення співчуття рашистам. Тобто все, як і в минулі рази.
Я вже давно поставив хрест на Трампі. Не бомбить теж Україну, і слава богу.
показати весь коментар
Більшого ідіота та покидька ніж ТАСО важко навіть уявити.
показати весь коментар
Підху...овник путлєрський, коли вже на теренах сша з'являтьця ******** бут, або лі харві освальд! 🤬
показати весь коментар
показати весь коментар
якесь кончене....

.
17.06.2025 16:31 Відповісти
До речі,коли зе балотувався в президенти він рбіцяв "зупинити війну".Не перемогу а просто "зупинити".Він же не конкретизував яким чином і якою ціною?Так і трамп обіцяв що зупинить війну.І теж не конкретизував яким чином-чи перемогою чи поразкою України.
показати весь коментар
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про загибель 62-річного громадянина США в Соломʼянському районі.
показати весь коментар
Трамп: -"на його місці мав бути я "
показати весь коментар
І ось за це трамп введе санкції проти... УКРАЇНИ!
показати весь коментар
Не маю сумнівів.
показати весь коментар
Этого дебила вместе с ****** надо на одну скамъю сажать!
показати весь коментар
Іди *****.
показати весь коментар
Дивуюсь, що на цього мудака до теперішнього часу ще рефлексують.
показати весь коментар
Коли закінчилась тривога, в штатах було вже 10 вечора. А коментувати новини, про які він дізнався від журналіста якось не те. Сьогодні що скаже подивимось.
показати весь коментар
Трампло
показати весь коментар
Подивиться "сторіс" у Венса...
Заставку у Рубіо з кацапским прапорами...
А потім скаже: - Ані ашібліся...
показати весь коментар
Ізраїль бачить з усіх боків. Україну впритул - ні. Дальтонізм та ще й з путінським астигматизмом.
показати весь коментар
В очко ***** подивиться та щось пердне.
показати весь коментар
Що в Київ полетить дивитись?
показати весь коментар
Знову ху#лу буде телефонувати, бо ще не в курсі чому тут винуваті печеніги.
показати весь коментар
дайте йому сєльодкіОскара за роль довбойоба.
показати весь коментар
Тут такі справи-це не зовсім роль.Довбо@б Чубчик грає самого себе,тобто довбо@ба.В цьому випадку треба давати не Оскара,а справку від психіатра.
Та святе місце порожнім не залишиться.Роль президента не менш самозакохано грає один сумновідомий піськограй.Але і в цьому випадку замість "Оскара" треба давати такого копняка,щоб у того актора від нього пробки у вухах і пломби в зубах повилітали.
показати весь коментар
вся трагедія у тому, що копняка теоретично можно дати будь-кому, а от куди діти тринадцять з половиною мільйонів??
показати весь коментар
показати весь коментар
щоб краще роздивитися, приїдь, рудий покидьок, і поживи в такому будинку під ракетою, чи просто посиди під завалами. Тварюка!
показати весь коментар
приїзжай **** і подивися
показати весь коментар
Біда коли людина не може стримувати свої сексуальні інстинкти! Підставили кацапи під Трампа повію-фсбешницю, зняли гарне відео і будь ласка - агент "Краснов" на гачку. І тепер Путін вертить Америкою як Трамп тою повією...
показати весь коментар
що невже знову твітне "валодья стап, стап плеаз"
показати весь коментар
Щоб "побачити це", трумпу, очевидно, тре з'їздити пограти у гольф.

P.S. Щоб йому той гольф поперек горла став.
показати весь коментар
Израиль имеет право на самооборону - заявление ЕС. Так называемая доктрина Бегина. Если Израиль считает что ему кто-то угрожает, он имеет право на упреждающее нападение. У Трампа и у Европы шиза. Они не могут определиться что важнее, фейковое "международное право" которого сам Запад никогда не придерживался, или "право на самооборону". Трамп не хочет открыто лицемерить как ЕС. У него угрызения совести.
показати весь коментар
Приїжджай, ссссс...волота..
показати весь коментар
Дебил !!!
показати весь коментар
Мразота аля *уйло..
показати весь коментар
Не будет из него толкового старика.
показати весь коментар
Буде потовчений старик.
показати весь коментар
З нього толк вийшов, а бестолочь залишилася
показати весь коментар
поц, та й годi
показати весь коментар
Мудище конечно. Я понимаю, можно по разному оценивать роль США и их политики в нашей войне и не только в нашей. Понятно что всем уже пох сколько там украинцев снова погибло от очередного обстрела. Для внешнего мира мы уже что-то типа Сирии или Ливии, где воюют уже много лет и постоянно кто-то гибнет. Рутина. Но мог бы хоть дежурную обеспокоенность высказать как европейцы. Он точно боится даже перднуть в сторону *****. Можно только представить на каком коротком поводке он у него сидит)
показати весь коментар
Стара, руда, дірява галоша!
показати весь коментар
Що б зробили ізраїльтяни в подібній ситуаціі,коли трамп корчив би з ними ідіота.Буквально на другий день куля знову полетіла б у вухо,тільки на три см. правіше.І звинуватили б у цьому арабів чи ще когось.Але то люди діі,які розуміють що під час війни нема ні жодних сантиментів,ні сліз ні зелених соплів...
показати весь коментар
Напевно вже попросив куратора від фсб вислати відео, а після перегляду, ху...ло пояснить як він повинен на це позитивно реагувати
показати весь коментар
Ну там реально деменция в последней стадии 🤔
показати весь коментар
"как же он работал в Очісткє"?
показати весь коментар
задом крутив: "Ви звільнені !"

.
показати весь коментар
Взяв 2 тижні щоб подивитись ? Коли ж це риже падло вже здохне
показати весь коментар
"Откройтє мнє векі"...😅🤣🤣🤣
Старий імпотентний ідіот...
показати весь коментар
Сталін нічого не знав!!
показати весь коментар
Ган до ня !
показати весь коментар
Яка ж ти ТИ **** трамп. Яка ж падлюка бездарна наволоч алігофрен зрадник кончаний
показати весь коментар
ганд*н...
показати весь коментар
Мні треба два тижні, щоб подивитися на це, потім два тижні, щоб зрозуиіти шо до чого, потім два тижні, щоб забути.
показати весь коментар
... він пережив патужне поранення у вухо,та втратив при цьому і совість та гідність, зберіг лише вірність пуйлові ...
показати весь коментар
Два брата два дегенерата-гівномідаси.
показати весь коментар
