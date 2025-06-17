Трамп відреагував здивовано на масовану атаку РФ на Київ: "Мені треба подивитися на це"
Президент США Дональд Трамп здивовано відреагував на масований ракетний удар Росії по Києву у ніч на 17 червня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав під час короткої розмови з журналістами на борту літака Air Force One.
Коли один з журналістів запитав американського президента, що він думає про нещодавній обстріл Росією Києва, внаслідок якого загинуло 15 людей, Трамп, ймовірно, не знав про це.
Трамп уточнив, коли саме це сталося. У відповідь він почув: "Щойно. Дуже нещодавно".
Після цього президент США сказав: "Я перевірю і ми повернемося до цього питання. Мені треба на це подивитися".
Обстріли України
У ніч на 17 червня 2025 року російські окупанти завдали масованого удару по Києву безпілотниками та ракетами різних типів. Внаслідок ворожого обстрілу відомо про 15 загиблих та понад 100 постраждалих.
Щонайменше 4 удари ворог завдав по Запоріжжю. Зафіксовано руйнування на кількох підприємствах. Там зайнялися пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки, що знаходяться поруч.
На світанку російські окупанти завдали масованого удару безпілотниками по Одесі. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо.
Внаслідок російської ранкової атаки постраждали 17 людей, серед яких вагітна жінка та 17-річна дівчина. Госпіталізована одна людина, інші, після отримання медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.
Все що не робить - на користь рашистської пітьми і на шкоду Україні.
Він нічого не знає: ані історії своєї країни, ані світової історії. Він не пам'ятає послідовності подій навіть у часи свого першого правління. Слово, яке він вимовляє найчастіше -- "я".
Він такий і є -- необізнаний і дурний.
"Дональд Трамп та його компанії зазнали шість корпоративних банкрутств. Згідно з наявними даними, всі ці випадки були пов'язані з його бізнесом казино та готелів. Зокрема, причини включають фінансові труднощі в казино та готельному бізнесі, який вимагав великих інвестицій та був вразливим до економічних коливань. Також можливі причини пов'язані з агресивною стратегією розвитку та використанням позикових коштів, що збільшувало ризики. Необхідно враховувати також фактори загальної економічної ситуації та конкуренції на ринку."
(гугл-пошук -- "причини 6 разового банкрутства трампа")
Образ повний!
Я вже давно поставив хрест на Трампі. Не бомбить теж Україну, і слава богу.
.
Заставку у Рубіо з кацапским прапорами...
А потім скаже: - Ані ашібліся...
сєльодкіОскара за роль довбойоба.
Та святе місце порожнім не залишиться.Роль президента не менш самозакохано грає один сумновідомий піськограй.Але і в цьому випадку замість "Оскара" треба давати такого копняка,щоб у того актора від нього пробки у вухах і пломби в зубах повилітали.
P.S. Щоб йому той гольф поперек горла став.
.
Старий імпотентний ідіот...