Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, якби він залишався президентом США ще чотири роки тому.

"Раніше "Велика сімка" була "Великою вісімкою". Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли присутності Росії. Я б сказав, що це було помилкою, тому що зараз не було б війни, якби там була Росія. І зараз не було б війни, якби президентом був Трамп. Путін розмовляє зі мною, і ні з ким іншим він розмовляти не хоче, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G8. Як і я, як і ви, як і будь-хто інший образився б", - каже він.

Трамп знову повторив, що виключення Росії із G8 було "великою помилкою", і він "дуже гучно" говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.

"Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів. За столом переговорів можуть бути вороги, а він (Путін) навіть тоді не вважався ворогом", - додав Трамп, маючи на увазі час виключення РФ з "Групи восьми".

Водночас він визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу", але запрошення Китаю – "не така і погана ідея".

Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.