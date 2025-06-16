Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.
Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні, інформує Цензор.НЕТ.
На думку Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, якби він залишався президентом США ще чотири роки тому.
"Раніше "Велика сімка" була "Великою вісімкою". Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли присутності Росії. Я б сказав, що це було помилкою, тому що зараз не було б війни, якби там була Росія. І зараз не було б війни, якби президентом був Трамп. Путін розмовляє зі мною, і ні з ким іншим він розмовляти не хоче, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G8. Як і я, як і ви, як і будь-хто інший образився б", - каже він.
Трамп знову повторив, що виключення Росії із G8 було "великою помилкою", і він "дуже гучно" говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.
"Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів. За столом переговорів можуть бути вороги, а він (Путін) навіть тоді не вважався ворогом", - додав Трамп, маючи на увазі час виключення РФ з "Групи восьми".
Водночас він визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу", але запрошення Китаю – "не така і погана ідея".
Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.
Міжнародне право існує для захисту слабких від сильних, ніякого профіту для сильних немає. США і Росію міжнародне право обмежує ставати сильнішими.
Росія захопила Крим, США - Гренландію.
Трампу подобається культ сили, це його натура, закон джунглів, тестостеронова культура.
Як результат - США поляпали язиками, але думка, що це нормально - окуповувати чуже, засіла в їх порожньому черепі.
Такий от дешевий пропагандонський крок, який спрацював, бо щось жодних протестів в США проти маячні про Панаму і Гренландію щось не спостерігалось.
Нема протестів - значить, все влаштовує.
Коли Україна віддавала ядерну зброю, неядерні ракети середньої дальності (2500 км) з носіями для їх запуску (Ту-95МС), ніхто ані писнув. Бо не заперечували. Бо вважали, що та зброя нам не знадобиться. Українців то влаштовувало.
Так і з американцями. Значить, вони були не проти. А потім трамп наче каже: "То ви не проти окупації в наших інтересах - чому тоді росії не можна, адже у неї ще більший ядерний потенціал!".
Цікаво, чи правий був задорнов про тупих американців? Судячи з відсотку підтримки трампа - таки був.
2) До зека підштовхнула маячня про "брацкій нарот" і клоунада, влаштована Юлькою, коли вона протистояла не лише зеку, а й Ющенку. Помаранчевим був даний прекрасний шанс для розбудови демократичної, правової держави. Як вони ним скористались? Свари, розбрат. Ющенко навіть ставив зека прем'єром. Та ще й світова фінансова криза - народ не розбирався, хто винен.
До клоуна-ухилянта підштовхнуло власне боягузтво. Боялись війни, а тут прийшло "нове лице", яке сказало, що війну можна швидко зупинити. Блін, дійсно паралелі з трампом
1) У кожного покоління СВОЯ пам'ять. "Дідиваєвали" повторювали "Ніколи знов" та "Ліш би нє била вайни", а їхні діти та онуки легко перекрутили це в "Можем павтаріть!" З історії ДСВ всі начебто знають, що війна - то жах, але навіть в Україні ніхто особливо не хвилювався від новин про загиблих не лише на Близькому Сході, але й на Донбасі - до 2022. А в амерів ілюзія, що вони живуть не лише на іншому континенті, але й на іншій планеті і світові проблеми їх не торкаються. Тож згадувати про громадянську війну в США 160 років (~8 поколінь) тому?! - Це ще той "аргумент".
2) Клоунаду влаштував зрадник Майдану ющенко. Це він оживив політичний труп януковоча, повернув його з Алтаю, надав гарантії недоторканості, закрив всі карні справи проти ригів (ахмєтова, колеснікова...), підписав з януком "універсал національної
єдностізради", подарував януку державну дачу Межигір'я, блокував роботу уряду, наклавши 83 вето на його рішення, і врешті решт - посадив янука на трон за бабло ригів, хоча юлька, завдяки своїй хитродупості, була куди меншим злом, ніж янук.
Ми отримали багато питань про те, як президент США Дональд Трамп, якого визнано винним у кримінальному злочині, може подорожувати на саміт G7 тут, в Альберті.
Загалом, громадянам США, нещодавно визнаним винними у кримінальних злочинах, заборонено в'їжджати в країну.
Але ці правила не стримають Трампа - минулого року його визнали винним за 34 кримінальними статтями за підробку ділових записів, пов'язаних з виплатами мовчання - залишитися вдома.
Також вже існують міжнародні угоди, що зберігають дипломатичні відносини.
Отже, коротка відповідь: Трамп не є звичайним подорожуючим до Канади, і це не звичайна поїздка.
В условиях сверхкороткого внимания интернет-аудитории можно не бояться испортить себе репутацию. Неважно, правду или ложь говорит президент, и что он говорил вчера, и как все это соотносится с происходящим. Критики Трампа выглядят (использую выражение его команды) «жалкими»: в подбирании прошлой лжи не видно ни малейшего смысла. Ну хорошо, ты доказал, разоблачил, но ведь того, о чем ты говорил, уже нет, в том смысле, что эти вещи давно исчезли из поля зрения людей, а значит, утратили значимость.
Где сейчас двухчасовые остроумнейшие видео Навального о дворцах Путина, что они дали? Видны ли хоть какие-нибудь практические следствия расследований о Буче?
Люди рисковали собой, изобретая мужественные и вирусные способы свидетельствовать о правде, - но примитивная ложь дешевле, а главное, быстрее.
Разоблачение неизменно запаздывает, оно следует уже после реакции людей на ложь, а значит, проигрывает. Ложь сеет сама себя без участия наших личностей, распространяясь путем алгоритмов соцсетей и нейроалгоритмов моментального, импульсивного внимания пользователей. Масла в костер подливают AI-дипфейки, которые сейчас можно создать буквально на коленке, и российские бот-фермы, автоматизировавшие пропаганду в Европе.
И, пожалуй, одуванчиковая метафора слишком безобидна. По злокачественным последствиям новая информационная тактика скорее напоминает рак. И бороться с ней трудно по сходным причинам.
Во-первых, она заведомо проще, быстрее и агрессивнее, чем любые контрмеры.
Во-вторых, она изворотлива и быстро приспосабливается к любым ограничениям, даже использует их.
Во-третьих - и это главное, - антисвобода растет из самой сущности свободы. Человек, которому предоставлен свободный выбор, сплошь и рядом выбирает самые аддиктивные и примитивные вещи - которые у него этот самый выбор тут же и отберут.
Но ведь и сам человек как таковой является агрессивным, инвазивным видом, доминирующим на планете. Парадоксально, что противоположные стремления - ценить сложные смыслы, вести диалог, защищать слабых и развивать демократию - мы как раз и называем гуманистическими. Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2025/06/16/odnokletochnaia-politika
- Зрозуміло.
Тоді можна і так сказати-"Війни не було-б просто земля і гроші потрібні".
легше вести перемовини. За спільним демократичним столом.
Ну ї шо йому "астайотца дєлать"..
на усю руду пику
Бо причиною виключення РФ з G8 була війна з Україною, а саме виключення було наслідком.
Мне нравится Карни и я рад, что за него голосовал. Когда Трамп несет бред, Карни неподвижен и строит рожи. Когда Трамп хотя бы немного близко в тему, Карни немного одобрительно кивает.
Итак, Трамп раскритиковал бывшего президента Барака Обаму и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо за их «очень большую ошибку» в 2014 году, когда Россия была исключена из саммита G8, что, по мнению Трампа, предотвратило бы дальнейшее развязывание войны между Россией и Украиной. «Но это была большая ошибка. Обама не хотел их, и глава вашей страны Трюдо, гордый глава вашей страны, не хотел его»
Стоп! А цього не помітив навіть Пономарь! Бо Трюдо став прем'єром Канади лише у 2015 році. У 2014 році уряд Канади очолював Стівен Гарпер, який представляв Консервативну партію, тоді як Трюдо був членом Ліберальної партії (як і Карні нині)!
«Это была большая ошибка. Вы бы не допустили этой войны. Знаете, у вас за столом сидит ваш враг… он на самом деле не был врагом в то время. Не было никакой концепции», - продолжил Трамп, имея в виду Путина. «Если бы я был президентом, эта война никогда бы не произошла. Но точно так же, если бы он был членом того, что в то время называлось G8 (это всегда была G8), сейчас бы не было войны». «Путин разговаривает со мной, больше ни с кем не разговаривает, потому что он был глубоко оскорблен, когда его выгнали из G8».
тут треба обовязково "путін" і "образили"...
.
пытается делать приятно своему чемоданному х у йлогосподину
так еще и преплел трюдо к исключению х у йла
лишень такі емоції...
якось навіть не зручно говорити про порушення причинно-наслідкових звязків ..
Маразматик.....
і проспівав куплет зі своєї пісні, що пу хоче завершити канхфлихт...тому санкції не на адженді...
угу, і тут же від пу прилітіла атветка: пу хоче, щоб Україна скоротила армію, все зах.озброєння під наглядом пу унічтожила, а своє не
виробляла, була нейтральною (угу: чи не була Україна нейтральною і без зброї в 2014?) ну і далі... вологі мрії про переслідування "нацистів" - тобто українців, повернення рпц попів, захист руцьких окупантів, замість того, щоб відправити їх туди, з відкіля вони понаєхалі.. і подібні вимоги пу до "справедливого миру"...= фактичної капітуляції і знищення укр.державності є умовами... для перемовин, яких так бажає тр ?!
...по факту тр ще до обрання презом капітулював перед пу..
таким виявилось його бачення мага(... як мінімум вага півн.кор.толстячка підскочила суттєво, а сі... тим паче!
Що ж: солодке місце вільним не буває.. і претендентів на роль світового лідера/гегемона... доста і хтось терпляче спостерігає... і у влучний для себе момент, коли сильонки пу вичерпаються, а тр ще до битви здувся, скаже: от зараз парадом буду командувати Я!
Надіятись Україна може тільки на притомних друзів, які добре всі розклади розуміють і не бажають стати наступними об'єктами поневолення, тому не припинять допомогати і самі стануть швидко озброюватись, позбавившись довіри до дядьки сема, якій вже открито грає на боці пітьми
ЕС і коммонвелс...(до речі Індія була також членом співдружності) і інши країни юга, якщо будуть разом, то зможуть зупинити пітьму і захистити світ, заснований на силі права, мирного співіснування.