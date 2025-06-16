УКР
Війна в Україні не сталася б, якби Росію не виключили з G8. Це була помилка, - Трамп

Трамп: Виключення Росії з G8 було помилкою

Президент США Дональд Трамп заявив, що виключення Росії з "Групи восьми" у 2014 році було "великою помилкою". Якби цього не сталось, то в Україні не було б війни.

Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади Карні, інформує Цензор.НЕТ.

На думку Трампа, повномасштабної війни Росії проти України можна було б уникнути, якби він залишався президентом США ще чотири роки тому.

"Раніше "Велика сімка" була "Великою вісімкою". Барак Обама і людина на ім'я Трюдо не хотіли присутності Росії. Я б сказав, що це було помилкою, тому що зараз не було б війни, якби там була Росія. І зараз не було б війни, якби президентом був Трамп. Путін розмовляє зі мною, і ні з ким іншим він розмовляти не хоче, тому що він був дуже ображений, коли його викинули з G8. Як і я, як і ви, як і будь-хто інший образився б", - каже він.

Трамп знову повторив, що виключення Росії із G8 було "великою помилкою", і він "дуже гучно" говорив про це, хоча й не був тоді в політиці.

"Але це, вважаю, ускладнило ситуацію, бо ви витрачаєте стільки часу на обговорення Росії, а її немає за столом переговорів. За столом переговорів можуть бути вороги, а він (Путін) навіть тоді не вважався ворогом", - додав Трамп, маючи на увазі час виключення РФ з "Групи восьми".

Водночас він визнав, що зараз повернення Росії у формат навряд чи можливе, бо "минуло дуже багато часу", але запрошення Китаю – "не така і погана ідея".

Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після незаконної анексії Криму та початку війни на сході України. З того часу G8 функціонує як G7 без участі РФ.

Топ коментарі
+66
Маразм кріпчає
показати весь коментар
16.06.2025 19:26 Відповісти
+49
Коли вже хтось вимкне цього ідіота? Пілять, вже нема слів коментувати цей параноїдальний брєд! Саме тому, що кацапи розпочали війну їх і було виключено з G8! Та навіть якщо цьому бовдуру хтось про це розповісь, він завтра забуде! Цей дід завонявся, несіть іншого...
показати весь коментар
16.06.2025 19:31 Відповісти
+44
скажіть цьому дурню що війна почалася 20.02.2014 року
показати весь коментар
16.06.2025 19:29 Відповісти
Если я правильно понял, это Украина исключила россию из G8. Вот это мы мощные !!!
показати весь коментар
16.06.2025 20:13 Відповісти
війна сталась коли засрашка була в джи ейт
показати весь коментар
16.06.2025 20:13 Відповісти
Щось сдається цього безладу взагалі не булоб якби той трамп засох на татових трусах...
показати весь коментар
16.06.2025 20:14 Відповісти
Під@р рижий. Скажіть цьому під@ру що Сосію виключили з G8 після того як воно напало на Україну
показати весь коментар
16.06.2025 20:16 Відповісти
походу, там такі ж самі як він..
показати весь коментар
17.06.2025 07:14 Відповісти
А окупація Криму та частини донбасу це не помилка хкуйла???? Ти , агент Краснов мрієш з хкуйлом хор Александрова послухати.. То маєш можливість шамнути до Кабзона..там і хор Алепповський-Александрова є також..
показати весь коментар
16.06.2025 20:19 Відповісти
Донні, включи Лаптєканду в НАТО, ЄС, в масонське ложе та зроби її 51 штатом і війни закінчаться. Що заважає?
показати весь коментар
16.06.2025 20:21 Відповісти
Помилка була у Фреда Трампа, коли він 78 років тому не скористався презервативом.
показати весь коментар
16.06.2025 22:05 Відповісти
Трамп вважає, що слабкий винен, шо не пішов на поступки сильному.

Міжнародне право існує для захисту слабких від сильних, ніякого профіту для сильних немає. США і Росію міжнародне право обмежує ставати сильнішими.

Росія захопила Крим, США - Гренландію.

Трампу подобається культ сили, це його натура, закон джунглів, тестостеронова культура.
показати весь коментар
16.06.2025 20:28 Відповісти
США не захопило жодної Гренландії. То було тупе шоу для розумових калік з американським паспортом, яке показало, що захоплювати чуже - це круто, а якщо Америці можна - чому тоді не можна росії?
Як результат - США поляпали язиками, але думка, що це нормально - окуповувати чуже, засіла в їх порожньому черепі.
Такий от дешевий пропагандонський крок, який спрацював, бо щось жодних протестів в США проти маячні про Панаму і Гренландію щось не спостерігалось.
показати весь коментар
16.06.2025 20:43 Відповісти
За різними опитуваннями десь до третини американців підтримували це лайно. Максимум. Саме тому ці розмови наразі скінчилися. Протести проти політики Трампа відбуваються постійно. Останні - вчора. Будуть дії щодо Ґренландії замість балачок - будуть окремі протести та протидія.
показати весь коментар
17.06.2025 01:08 Відповісти
Якщо до третини підтримували - з інших двох третин могло знайтися хоча б кілька тисяч американців з клепкою в голові, щоб вийти на протести.
Нема протестів - значить, все влаштовує.

Коли Україна віддавала ядерну зброю, неядерні ракети середньої дальності (2500 км) з носіями для їх запуску (Ту-95МС), ніхто ані писнув. Бо не заперечували. Бо вважали, що та зброя нам не знадобиться. Українців то влаштовувало.
Так і з американцями. Значить, вони були не проти. А потім трамп наче каже: "То ви не проти окупації в наших інтересах - чому тоді росії не можна, адже у неї ще більший ядерний потенціал!".
показати весь коментар
17.06.2025 06:12 Відповісти
краснов стає все більш краzzновішим...
показати весь коментар
16.06.2025 20:30 Відповісти
Місце для коментарів про те, що Трамп - довбойоб. Тільки він того не прочитає.
показати весь коментар
16.06.2025 20:33 Відповісти
Це Буратіно ляпає язиком не включаючи мізки. Аби його обрали американці, то гер гітлер був найкращим другом євреїв. Добре, що його тоді ще не було. Факти в США кажуть аби його не обрали, то США стабільно жили без потрясінь ще чотири роки. Та сталось .... жах, абсурд. "Майстер сдєлок" не може укласти сдєлку. Головну сдєлку. Зі своїм народом. Ось це смішно вже ! Премія наказала Трампу довго .... трясти язиком !
показати весь коментар
16.06.2025 20:33 Відповісти
Якщо Зеленський - клоун, то хто тоді трамп?

Цікаво, чи правий був задорнов про тупих американців? Судячи з відсотку підтримки трампа - таки був.
показати весь коментар
16.06.2025 20:36 Відповісти
Агент Буратіно, "Слуга урода", агент Краснов, МАГА - це все проекти кремля. Тому виборчі технології та післявиборний треш в різних країнах настільки схожі. А щодо американців, то не тупіші українців будуть. Амерів підштовхнули на експерименти десятки років життя в достатку. А який "достаток" підштовхнув українців обрати спочатку зека, а потім клоуна-ухилянта?
показати весь коментар
16.06.2025 21:30 Відповісти
1) Американці давно пройшли через "перестройку", демократія в них була не відразу. Навіть через громадянську війну пройшли. Мислення мало б бути іншим.
2) До зека підштовхнула маячня про "брацкій нарот" і клоунада, влаштована Юлькою, коли вона протистояла не лише зеку, а й Ющенку. Помаранчевим був даний прекрасний шанс для розбудови демократичної, правової держави. Як вони ним скористались? Свари, розбрат. Ющенко навіть ставив зека прем'єром. Та ще й світова фінансова криза - народ не розбирався, хто винен.
До клоуна-ухилянта підштовхнуло власне боягузтво. Боялись війни, а тут прийшло "нове лице", яке сказало, що війну можна швидко зупинити. Блін, дійсно паралелі з трампом
показати весь коментар
17.06.2025 06:23 Відповісти
Маячня.
1) У кожного покоління СВОЯ пам'ять. "Дідиваєвали" повторювали "Ніколи знов" та "Ліш би нє била вайни", а їхні діти та онуки легко перекрутили це в "Можем павтаріть!" З історії ДСВ всі начебто знають, що війна - то жах, але навіть в Україні ніхто особливо не хвилювався від новин про загиблих не лише на Близькому Сході, але й на Донбасі - до 2022. А в амерів ілюзія, що вони живуть не лише на іншому континенті, але й на іншій планеті і світові проблеми їх не торкаються. Тож згадувати про громадянську війну в США 160 років (~8 поколінь) тому?! - Це ще той "аргумент".
2) Клоунаду влаштував зрадник Майдану ющенко. Це він оживив політичний труп януковоча, повернув його з Алтаю, надав гарантії недоторканості, закрив всі карні справи проти ригів (ахмєтова, колеснікова...), підписав з януком "універсал національної єдності зради", подарував януку державну дачу Межигір'я, блокував роботу уряду, наклавши 83 вето на його рішення, і врешті решт - посадив янука на трон за бабло ригів, хоча юлька, завдяки своїй хитродупості, була куди меншим злом, ніж янук.
показати весь коментар
17.06.2025 08:45 Відповісти
Придурок,яке кончене,рашу зі всіх інституцій треба гнати,треба зробити ізгоєм,щоб вони навіть соромилися промовляти що я узький.
показати весь коментар
16.06.2025 20:39 Відповісти
реальний ІДЕОТ.
показати весь коментар
16.06.2025 20:57 Відповісти
ІДІОТ !!!
показати весь коментар
16.06.2025 21:00 Відповісти
Походу дурість відійшла заразою від зе до трампона
показати весь коментар
16.06.2025 21:19 Відповісти
CBC Canada

Ми отримали багато питань про те, як президент США Дональд Трамп, якого визнано винним у кримінальному злочині, може подорожувати на саміт G7 тут, в Альберті.
Загалом, громадянам США, нещодавно визнаним винними у кримінальних злочинах, заборонено в'їжджати в країну.
Але ці правила не стримають Трампа - минулого року його визнали винним за 34 кримінальними статтями за підробку ділових записів, пов'язаних з виплатами мовчання - залишитися вдома.
Також вже існують міжнародні угоди, що зберігають дипломатичні відносини.
Отже, коротка відповідь: Трамп не є звичайним подорожуючим до Канади, і це не звичайна поїздка.
показати весь коментар
16.06.2025 21:00 Відповісти
показати весь коментар
16.06.2025 21:24 Відповісти
Я знав що це руде непорозуміння ідіот, але щоб настільки.
показати весь коментар
16.06.2025 21:08 Відповісти
кремлівські настанови
показати весь коментар
16.06.2025 21:09 Відповісти
ОДНОКЛІТКОВІ... ОДНОКЛІТКОВА політика Епоха в якій перемагає брехня, ХУЦПА. "ЭПИДЕМИЯ КОРОНО вирусов поражающий здравый смысл ...Президент США... занимаемая должность автоматически делает его главным ньюсмейкером планеты. Но ведет он себя так, будто вынужден активно конкурировать за внимание людей: работает «одуванчиком», ежедневно продуцируя гигантские объемы противоречивой, провокационной и ложной информации. Неважно, что именно говорить: важно делать это агрессивно и помногу.

В условиях сверхкороткого внимания интернет-аудитории можно не бояться испортить себе репутацию. Неважно, правду или ложь говорит президент, и что он говорил вчера, и как все это соотносится с происходящим. Критики Трампа выглядят (использую выражение его команды) «жалкими»: в подбирании прошлой лжи не видно ни малейшего смысла. Ну хорошо, ты доказал, разоблачил, но ведь того, о чем ты говорил, уже нет, в том смысле, что эти вещи давно исчезли из поля зрения людей, а значит, утратили значимость.

Где сейчас двухчасовые остроумнейшие видео Навального о дворцах Путина, что они дали? Видны ли хоть какие-нибудь практические следствия расследований о Буче?

Люди рисковали собой, изобретая мужественные и вирусные способы свидетельствовать о правде, - но примитивная ложь дешевле, а главное, быстрее.

Разоблачение неизменно запаздывает, оно следует уже после реакции людей на ложь, а значит, проигрывает. Ложь сеет сама себя без участия наших личностей, распространяясь путем алгоритмов соцсетей и нейроалгоритмов моментального, импульсивного внимания пользователей. Масла в костер подливают AI-дипфейки, которые сейчас можно создать буквально на коленке, и российские бот-фермы, автоматизировавшие пропаганду в Европе.

И, пожалуй, одуванчиковая метафора слишком безобидна. По злокачественным последствиям новая информационная тактика скорее напоминает рак. И бороться с ней трудно по сходным причинам.

Во-первых, она заведомо проще, быстрее и агрессивнее, чем любые контрмеры.

Во-вторых, она изворотлива и быстро приспосабливается к любым ограничениям, даже использует их.

Во-третьих - и это главное, - антисвобода растет из самой сущности свободы. Человек, которому предоставлен свободный выбор, сплошь и рядом выбирает самые аддиктивные и примитивные вещи - которые у него этот самый выбор тут же и отберут.

Но ведь и сам человек как таковой является агрессивным, инвазивным видом, доминирующим на планете. Парадоксально, что противоположные стремления - ценить сложные смыслы, вести диалог, защищать слабых и развивать демократию - мы как раз и называем гуманистическими. Повністю https://novayagazeta.eu/articles/2025/06/16/odnokletochnaia-politika
показати весь коментар
16.06.2025 21:11 Відповісти
Не згоден, що з цим неможливо боротися. Просто, як загальновідомо, клин вибивається клином. Треба самому стати драконом, цинічно застосовуючи ті ж самі методи для просування своїх протилежних наратив ('білий маг' має всі шанси на більший вплив на людей, в силу того, що він за визначенням є 'білим магом' та просуває симпатичні людям ідеї; байдуже, що робитиме він це не дуже чистими методами -- врешті-решт, 'Париж вартий меси'). Пропагандистська, ідеологічна війна це теж війна, а не спортивне змагання за правилами. А на війні, як на війні, важливим є лише результат, а не методи його досягнення.
показати весь коментар
16.06.2025 21:55 Відповісти
Аби цей Бовдур був би богом, то він не створював би Землю, і без проблем керував би Всесвітом
показати весь коментар
16.06.2025 21:13 Відповісти
Уклав би угоду з Дияволом і під виглядом змія впустив би того в Едем
показати весь коментар
16.06.2025 21:24 Відповісти
Війна можливо б закінчилась якби громадяни США не обрали дебіла президентом.
показати весь коментар
16.06.2025 21:17 Відповісти
А що тоді з тезою накшталт : "Як-би я був президентом то війни не булоб-б"? вже скасована?.
- Зрозуміло.
Тоді можна і так сказати-"Війни не було-б просто земля і гроші потрібні".
показати весь коментар
16.06.2025 21:31 Відповісти
Чому Трампу так легко розмовляти з пуйлом? Як він його так добре розуміє? Відповідь дуже проста - бо він також мразота та моральний збочинець як і пуйло.
показати весь коментар
16.06.2025 21:32 Відповісти
які ще потрібні докази діяльності агента луб'янки "Краснова" на користь касапів?
показати весь коментар
16.06.2025 21:32 Відповісти
Гадаю, як-що не було би такого зайвехромосома як "трампакс" - краснова, то і війни не було би!!! На кого би тоді, розраховував би куйло??? А зараз, нехай воно сухарі сушить, скільки років за сукупністю усіх злочинів, йому нарахували???
показати весь коментар
16.06.2025 21:33 Відповісти
спецом перевірив гілку юзерів. Жодного трампіста з кондуїту: 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, fresh guacamole, Jjjj, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Markus #531371, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, Noname, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
показати весь коментар
16.06.2025 21:40 Відповісти
нема кого ***** послати... навіть порівняно інтелігентно вичитати колезі як то Підлога Маккартні як сьогодні на гілці "Макрон Трампу: Не вірю, що ***** може бути посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану"
показати весь коментар
16.06.2025 21:43 Відповісти
"Кветирон" тут, походу, уже бессилен.
показати весь коментар
16.06.2025 22:16 Відповісти
напевне, що ти також потрібен в цьому кондуїті. Ти тільки скажи, який логін в тебе був минулого року, і чому адміни тебе деактивували.
показати весь коментар
16.06.2025 23:26 Відповісти
Пиши в кондуит нынешний, чего ж мне отрываться от колхоза.
показати весь коментар
16.06.2025 23:30 Відповісти
Вау! Яке цікаве досьє! Можна за потреби скористатися? Деякі ніки мені знайомі.
показати весь коментар
16.06.2025 22:26 Відповісти
а хто може заборонити? Навіть адміни не будуть, бо не захрестили.
показати весь коментар
16.06.2025 22:44 Відповісти
Як прибічник авторського права вважаю за потрібне завжди питати дозволу в автора.
показати весь коментар
16.06.2025 23:45 Відповісти
Ахахаха, це що за дошка пошани🤣
показати весь коментар
16.06.2025 23:35 Відповісти
Довбойоб просто
показати весь коментар
16.06.2025 21:41 Відповісти
Якщо Китай окупує Тайвань, то має лишитися у майбутній "8-ці", щоб
легше вести перемовини. За спільним демократичним столом.
показати весь коментар
16.06.2025 21:41 Відповісти
В математиці є можливість ту чи іншу теорему доводити різними способами, але аксіоми не потребують доведення. Те, що клоуни в керівництві є небезпекою для будь-якої країни - це аксіома, але трамп її намагається щодня по кілька разів довести. Один позитив - може нашим клоунофілам накінець-то дійде, що вони натворили ще до американського клоуна.
показати весь коментар
16.06.2025 21:42 Відповісти
Терміново викличте діду психіатра! G7 це елітний клуб найбільших і найпотужніших економік світу, і де в ньому місце економічному карлику під назвою РФ? Якщо б Трамп запропонував розширити G7 за рахунок Китаю та Індії, то в цьому був би якийсь сенс і логіка. А так Доні в чергове вирішив прогнутися перед *****. Може вони дійсно побраталися на траханні неповнолітніх обох статей в якійсь елітній російські сауні?
показати весь коментар
16.06.2025 21:42 Відповісти
А скількиб гидоти у світі несталося, якби твій папа змами вчасно війняв...
показати весь коментар
16.06.2025 21:43 Відповісти
Який він дурень, вже всі впевнені що він і його команда, це проект Москви, все зрозуміло всим, вже висновок зроблений, крім цього висновок зроблений і далі.
показати весь коментар
16.06.2025 21:44 Відповісти
************** кусок......................................
показати весь коментар
16.06.2025 21:45 Відповісти
Росія вишла з G8 щоб створити Гівно #4- Іран,КНДР,КНР,Россія
показати весь коментар
16.06.2025 21:48 Відповісти
Мало того що цей Трампушка глибоко аморальна людина, так він ще й тупий, як сибірський валянок Путіна. Зрозуміло, що 79 років діду, маразм, деменція і все таке...Але ж невже нема в його "команді" мало-мальськи грамотних і адекватних людей, які б на пальцях пояснили йому що почім?
показати весь коментар
16.06.2025 21:49 Відповісти
Через свій зарозумілий нарцисизм та самозакоханість він не сприймає жодних сторонніх пояснень (навіть на пальцях), які розходяться з його особистими уявленнями. Інша справа, що в принципі цю його якість можна використати в корисних цілях: гримуче поєднання зарозумілості з не надто гострим розумом є чудовим грунтом, щоб спровокувати його на якісь дії в потрібному напрямку. Так, це має бути небезпечна тонка багатоходова гра, але це можливо.
показати весь коментар
16.06.2025 22:06 Відповісти
не хочеться ще більше від такої гри постраждати
показати весь коментар
17.06.2025 07:13 Відповісти
Імпотент тампон вже перерахував всі причини війни кацапів проти України, це вже остання, чи до дна ще далеко?
показати весь коментар
16.06.2025 21:50 Відповісти
Він ще може заявити , що якби на кацапів не наклали санкції за Крим, то вони нерозпочали війну.
показати весь коментар
16.06.2025 22:45 Відповісти
...поранення у вухо дало ускладнення...
показати весь коментар
16.06.2025 21:54 Відповісти
СТАРИЙ ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!!!
показати весь коментар
16.06.2025 22:00 Відповісти
От до чого доводить гра в гольф.
показати весь коментар
16.06.2025 22:15 Відповісти
От жеж п...рас, мабуть сам розуміє що п...рас, але ж ***** йому сказало "Єслі ти, п....с, ні будіш дєлать как я скажу, я фсєм скажу шта ти мой агєнт".
Ну ї шо йому "астайотца дєлать"..
показати весь коментар
16.06.2025 22:16 Відповісти
Яке воно кончене ?
показати весь коментар
16.06.2025 22:36 Відповісти
********
на усю руду пику
показати весь коментар
16.06.2025 22:38 Відповісти
Какой-то ***...тый генератор белого шума. А когда Россия отобрала Крым, она не была в G8?
показати весь коментар
16.06.2025 22:40 Відповісти
А хіба кацапів вигнали не через те, що вони розпочали війну?
показати весь коментар
16.06.2025 22:42 Відповісти
Війна не в Україні, а між Україною та ереф.
показати весь коментар
16.06.2025 22:51 Відповісти
Два брата-акробата. Один *****, другий трємпло
показати весь коментар
16.06.2025 22:55 Відповісти
Пока по методичке краснова шпарит
показати весь коментар
16.06.2025 22:59 Відповісти
Ось вам яскравий приклад порушення причинно-наслідкових зв'язків, яким страждає масса людей (а у нас переважна більшість).

Бо причиною виключення РФ з G8 була війна з Україною, а саме виключення було наслідком.
показати весь коментар
16.06.2025 23:03 Відповісти
Пика тр-па жовта від досі не змитої сечі кадрових лубянських бл--ей...
показати весь коментар
16.06.2025 23:13 Відповісти
Адвокат дьявола.
показати весь коментар
16.06.2025 23:17 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/kogda-tramp-neset-bred-karni-nepodvizhen-i-stroit-rozhi/ Олег Пономарь: Когда Трамп несет бред, премьер-минстр Канады Карни неподвижен и строит рожи
Мне нравится Карни и я рад, что за него голосовал. Когда Трамп несет бред, Карни неподвижен и строит рожи. Когда Трамп хотя бы немного близко в тему, Карни немного одобрительно кивает.
Итак, Трамп раскритиковал бывшего президента Барака Обаму и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо за их «очень большую ошибку» в 2014 году, когда Россия была исключена из саммита G8, что, по мнению Трампа, предотвратило бы дальнейшее развязывание войны между Россией и Украиной. «Но это была большая ошибка. Обама не хотел их, и глава вашей страны Трюдо, гордый глава вашей страны, не хотел его»

Стоп! А цього не помітив навіть Пономарь! Бо Трюдо став прем'єром Канади лише у 2015 році. У 2014 році уряд Канади очолював Стівен Гарпер, який представляв Консервативну партію, тоді як Трюдо був членом Ліберальної партії (як і Карні нині)!

«Это была большая ошибка. Вы бы не допустили этой войны. Знаете, у вас за столом сидит ваш враг… он на самом деле не был врагом в то время. Не было никакой концепции», - продолжил Трамп, имея в виду Путина. «Если бы я был президентом, эта война никогда бы не произошла. Но точно так же, если бы он был членом того, что в то время называлось G8 (это всегда была G8), сейчас бы не было войны». «Путин разговаривает со мной, больше ни с кем не разговаривает, потому что он был глубоко оскорблен, когда его выгнали из G8».
показати весь коментар
16.06.2025 23:23 Відповісти
"G8" була 22 роки G7, поки наприкінці президентства Єльцина туди не влізла ще тоді типу "демократична" рф і протрималася до 2014. З 2014 по 2025 група знову стала G7. Тобто загалом виходить 33 роки G7 проти 16 років G8. "Завжди була G8"? Угу. "Саме так".
показати весь коментар
17.06.2025 00:09 Відповісти
Трумп дебіл. Що з нього взяти.
показати весь коментар
17.06.2025 00:49 Відповісти
Хтось ще читає Пономаріо? Незбагненні людські збочення...
показати весь коментар
17.06.2025 01:14 Відповісти
де-хто вважаає збоченням сидіти на цензорі... Кому що.
показати весь коментар
17.06.2025 01:25 Відповісти
Путіна треба вибрати Президентом планети Земля, а Трампу призначити себе Президентом Всесвіту і його околиць.
показати весь коментар
16.06.2025 23:23 Відповісти
Які ще відмазки для власного про**бу.... ммм.. фіаско він вигадає ? раша б не напала, якщо б на дінозаврів колись не впав метеорит? чи якщо б не було цилкону Катарина.. чи якщо б його дід зробив вазектомію? .. клоунада.. нажаль для світу
показати весь коментар
16.06.2025 23:39 Відповісти
він скаже, що це не повязано, і технічно буде правий..
тут треба обовязково "путін" і "образили"...
показати весь коментар
17.06.2025 07:10 Відповісти
Помилку зробила Мэри Энн Трамп, бо не зробила аборт.
показати весь коментар
17.06.2025 00:21 Відповісти
**** ****** кончений, і такіж ******и обрали це гівно президентом.
показати весь коментар
17.06.2025 00:24 Відповісти
Не думав , що він такий кретин , та ще й президент США 😡
показати весь коментар
17.06.2025 00:42 Відповісти
Патологічний дебіл!!!!!
показати весь коментар
17.06.2025 03:05 Відповісти
Ідіот ! рашку саме й виключили за війну проти України в 2014 р.

.
показати весь коментар
17.06.2025 04:25 Відповісти
Більш дебільного висловлювання не чув
показати весь коментар
17.06.2025 05:18 Відповісти
ржавая обоссаная собака не слезая с бутылки
пытается делать приятно своему чемоданному х у йлогосподину

так еще и преплел трюдо к исключению х у йла
показати весь коментар
17.06.2025 05:19 Відповісти
Наша пісня гарна й нова починаєм її знову. Як би я був СУЛТАН мав би три дружини! Або " если бы да кабы во рту выросли грибы" Цей президент танцює під російську дудку а всі інші йому ще й дідігрують. Дуже прикро на це дивитись як демократія програє.
показати весь коментар
17.06.2025 06:52 Відповісти
Голова борется , за независимость от мозгов.
показати весь коментар
17.06.2025 06:57 Відповісти




лишень такі емоції...
якось навіть не зручно говорити про порушення причинно-наслідкових звязків ..
показати весь коментар
17.06.2025 07:08 Відповісти
Якби США не скинули ядерку на Японію,то вона не атакувала б Перл Харбор.
Маразматик.....
показати весь коментар
17.06.2025 07:30 Відповісти
Якби Байден був президентом, він би не танцював під дудку *уйла
показати весь коментар
17.06.2025 08:16 Відповісти
Мозок Трампа (він же агент Кремля "Краснов") працює як генератор випадкових чисел у пошуках "виправдань" війни Москви проти України. Не буду здивований що невдовзі ми почуємо від нього, або від когось з його оточення про те що "причиною" цієї війни було те що на сніданок комусь з Кремля подали щось несмачне, чи не так посміхнувся хтось із західних партнерів )(уйлу (воно ж путін) при зустрічі й тому подібні дурниці. Тож не варто взагалі звертати увагу на те що саме висловлює цей недолугий новий/старий президент США, а варто дивитись що саме він робить, бо в будь якого дурня завжди "винуватий" хто завгодно, аби не він сам!!!
показати весь коментар
17.06.2025 08:46 Відповісти
Глист
показати весь коментар
17.06.2025 09:05 Відповісти
...а вчора, щоб уникнути розмови у вівторок за вечерєю про Україну, про санкціі на пу з Зе про зброю, "відважний" тр дриснув до дому: типа є справи важливіши...
і проспівав куплет зі своєї пісні, що пу хоче завершити канхфлихт...тому санкції не на адженді...
угу, і тут же від пу прилітіла атветка: пу хоче, щоб Україна скоротила армію, все зах.озброєння під наглядом пу унічтожила, а своє не
виробляла, була нейтральною (угу: чи не була Україна нейтральною і без зброї в 2014?) ну і далі... вологі мрії про переслідування "нацистів" - тобто українців, повернення рпц попів, захист руцьких окупантів, замість того, щоб відправити їх туди, з відкіля вони понаєхалі.. і подібні вимоги пу до "справедливого миру"...= фактичної капітуляції і знищення укр.державності є умовами... для перемовин, яких так бажає тр ?!
...по факту тр ще до обрання презом капітулював перед пу..
таким виявилось його бачення мага(... як мінімум вага півн.кор.толстячка підскочила суттєво, а сі... тим паче!
Що ж: солодке місце вільним не буває.. і претендентів на роль світового лідера/гегемона... доста і хтось терпляче спостерігає... і у влучний для себе момент, коли сильонки пу вичерпаються, а тр ще до битви здувся, скаже: от зараз парадом буду командувати Я!
Надіятись Україна може тільки на притомних друзів, які добре всі розклади розуміють і не бажають стати наступними об'єктами поневолення, тому не припинять допомогати і самі стануть швидко озброюватись, позбавившись довіри до дядьки сема, якій вже открито грає на боці пітьми
ЕС і коммонвелс...(до речі Індія була також членом співдружності) і інши країни юга, якщо будуть разом, то зможуть зупинити пітьму і захистити світ, заснований на силі права, мирного співіснування.
показати весь коментар
17.06.2025 09:14 Відповісти
Становится всё очевиднее, что бейсбольная кепка пошита по лекалам кожаной чекистской фуражки. С будёновкой на рыжей башке не заладилось с первого дня. Остаётся только натягивать на себя шутовской колпак. Недалёк тот час, когда многое позорное будут пытаться списать на деменцию престарелого барыги.
показати весь коментар
17.06.2025 13:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 