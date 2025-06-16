УКР
Саміт G7 у червні 2025 року
Трамп прибув до Канади на саміт G-7

Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Канади для участі в саміті G-7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Білого дому в Х.

"Президент Дональд Дж. Трамп прибув до Канади на саміт G7", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна на саміті G7 має намір обговорювати, зокрема, питання тиску на Росію та обмеження цін на російську нафту.

Читайте: Говоритиму з Трампом про оборонний пакет для України, який ми готові купити, - Зеленський

G-7 G7 (1099) Трамп Дональд (7188)
Спотикнувся, сходячи по трапу?
показати весь коментар
16.06.2025 18:16 Відповісти
Він хочь пам'ятає на що він прибув?
Мабуть до гарних хлопців - путлера, пухляша кима, атояли хоямені, іранця езешкіяна.
Ще є гарні хлопці - лукашенко, диктатори африці.
показати весь коментар
16.06.2025 18:20 Відповісти
Ну все! Тепер без нього і сонце над Канадою не встане. По його впевненості, що він як права рука Бога збуде вершити долю людства, але попередньо спросить дозволу у Ху...ла.
показати весь коментар
16.06.2025 18:26 Відповісти
Він точно знає, що лист на канадському прапорі , це коноплі !
показати весь коментар
16.06.2025 18:30 Відповісти
А Байден був мудрий президент і не продажний політик ! Честь йому і хвала!
показати весь коментар
16.06.2025 20:59 Відповісти
Барин приїхав - почне пальці загинати
показати весь коментар
16.06.2025 18:31 Відповісти
Для чого? Вчиняти чергове треш шапіто?
показати весь коментар
16.06.2025 18:32 Відповісти
Приехал посмотреть как дела в 51 штате.
показати весь коментар
16.06.2025 18:37 Відповісти
Надеюсь мозгов хватит там не говорить о тарифах, новом штате и т.д
показати весь коментар
16.06.2025 18:48 Відповісти
Нет, в Канаде он засунет язык себе в жопу на эту тему. Будет просто хвалить себя и поносить Байдена. Карл III уже отлично объяснил позицию Великобритании, и инфантильный цыпленок эту позицию понял. Так что кроме самолюбования от него ожидать нечего.
показати весь коментар
16.06.2025 19:27 Відповісти
нема ще агітаторів за цього клоуна? Нема кого послати?
показати весь коментар
16.06.2025 18:49 Відповісти
Псина будет весь "вечер на арене"
показати весь коментар
16.06.2025 18:53 Відповісти
Банкрота-рецидивіста, з сексуальними відхиленнями (рішення Суду США) із США привезли показати людям, як воно несе ротом галіматню!!
На міжнародних біржах, уже приготувалися до гойдалок, на курсах акцій??
Не мала баба клопоту, привезла Трампа!!
показати весь коментар
16.06.2025 18:56 Відповісти
Швидку допомогу замовляти ? З крєпкімі мужікамі.
показати весь коментар
16.06.2025 20:35 Відповісти
А він літак часом не переплутав? Йому ж до ***** на килимок з черговою доповіддю слід явитись.
показати весь коментар
16.06.2025 21:14 Відповісти
 
 