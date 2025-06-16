Трамп прибув до Канади на саміт G-7

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Канади для участі в саміті G-7.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Білого дому в Х.

"Президент Дональд Дж. Трамп прибув до Канади на саміт G7", - йдеться в повідомленні.

Раніше Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна на саміті G7 має намір обговорювати, зокрема, питання тиску на Росію та обмеження цін на російську нафту.

Читайте: Говоритиму з Трампом про оборонний пакет для України, який ми готові купити, - Зеленський