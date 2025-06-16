Трамп прибув до Канади на саміт G-7
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прибув до Канади для участі в саміті G-7.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Білого дому в Х.
"Президент Дональд Дж. Трамп прибув до Канади на саміт G7", - йдеться в повідомленні.
Раніше Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна на саміті G7 має намір обговорювати, зокрема, питання тиску на Росію та обмеження цін на російську нафту.
Мабуть до гарних хлопців - путлера, пухляша кима, атояли хоямені, іранця езешкіяна.
Ще є гарні хлопці - лукашенко, диктатори африці.
На міжнародних біржах, уже приготувалися до гойдалок, на курсах акцій??
Не мала баба клопоту, привезла Трампа!!