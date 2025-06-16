Трамп прибыл в Канаду на саммит G-7
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Канаду для участия в саммите G-7.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Белого дома в Х.
"Президент Дональд Дж. Трамп прибыл в Канаду на саммит G7", - говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина на саммите G7 намерена обсуждать, в частности, вопрос давления на Россию и ограничения цен на российскую нефть.
Топ комментарии
+5 Євген
показать весь комментарий16.06.2025 18:30 Ответить Ссылка
+4 Сергій Слинько #582971
показать весь комментарий16.06.2025 18:20 Ответить Ссылка
+3 Randall Flag #387882
показать весь комментарий16.06.2025 18:16 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мабуть до гарних хлопців - путлера, пухляша кима, атояли хоямені, іранця езешкіяна.
Ще є гарні хлопці - лукашенко, диктатори африці.
На міжнародних біржах, уже приготувалися до гойдалок, на курсах акцій??
Не мала баба клопоту, привезла Трампа!!