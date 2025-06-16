РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7234 посетителя онлайн
Новости Саммит G7 в июне 2025 года
1 582 15

Трамп прибыл в Канаду на саммит G-7

Дональд Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Канаду для участия в саммите G-7.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Белого дома в Х.

"Президент Дональд Дж. Трамп прибыл в Канаду на саммит G7", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина на саммите G7 намерена обсуждать, в частности, вопрос давления на Россию и ограничения цен на российскую нефть.

Читайте: Буду говорить с Трампом об оборонном пакете для Украины, который мы готовы купить, - Зеленский

Автор: 

G7 (888) Трамп Дональд (6651)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Він точно знає, що лист на канадському прапорі , це коноплі !
показать весь комментарий
16.06.2025 18:30 Ответить
+4
Він хочь пам'ятає на що він прибув?
Мабуть до гарних хлопців - путлера, пухляша кима, атояли хоямені, іранця езешкіяна.
Ще є гарні хлопці - лукашенко, диктатори африці.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:20 Ответить
+3
Спотикнувся, сходячи по трапу?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спотикнувся, сходячи по трапу?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:16 Ответить
Він хочь пам'ятає на що він прибув?
Мабуть до гарних хлопців - путлера, пухляша кима, атояли хоямені, іранця езешкіяна.
Ще є гарні хлопці - лукашенко, диктатори африці.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:20 Ответить
Ну все! Тепер без нього і сонце над Канадою не встане. По його впевненості, що він як права рука Бога збуде вершити долю людства, але попередньо спросить дозволу у Ху...ла.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:26 Ответить
Він точно знає, що лист на канадському прапорі , це коноплі !
показать весь комментарий
16.06.2025 18:30 Ответить
А Байден був мудрий президент і не продажний політик ! Честь йому і хвала!
показать весь комментарий
16.06.2025 20:59 Ответить
Барин приїхав - почне пальці загинати
показать весь комментарий
16.06.2025 18:31 Ответить
Для чого? Вчиняти чергове треш шапіто?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:32 Ответить
Приехал посмотреть как дела в 51 штате.
показать весь комментарий
16.06.2025 18:37 Ответить
Надеюсь мозгов хватит там не говорить о тарифах, новом штате и т.д
показать весь комментарий
16.06.2025 18:48 Ответить
Нет, в Канаде он засунет язык себе в жопу на эту тему. Будет просто хвалить себя и поносить Байдена. Карл III уже отлично объяснил позицию Великобритании, и инфантильный цыпленок эту позицию понял. Так что кроме самолюбования от него ожидать нечего.
показать весь комментарий
16.06.2025 19:27 Ответить
нема ще агітаторів за цього клоуна? Нема кого послати?
показать весь комментарий
16.06.2025 18:49 Ответить
Псина будет весь "вечер на арене"
показать весь комментарий
16.06.2025 18:53 Ответить
Банкрота-рецидивіста, з сексуальними відхиленнями (рішення Суду США) із США привезли показати людям, як воно несе ротом галіматню!!
На міжнародних біржах, уже приготувалися до гойдалок, на курсах акцій??
Не мала баба клопоту, привезла Трампа!!
показать весь комментарий
16.06.2025 18:56 Ответить
Швидку допомогу замовляти ? З крєпкімі мужікамі.
показать весь комментарий
16.06.2025 20:35 Ответить
А він літак часом не переплутав? Йому ж до ***** на килимок з черговою доповіддю слід явитись.
показать весь комментарий
16.06.2025 21:14 Ответить
 
 