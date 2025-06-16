Трамп прибыл в Канаду на саммит G-7

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в Канаду для участия в саммите G-7.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Белого дома в Х.

"Президент Дональд Дж. Трамп прибыл в Канаду на саммит G7", - говорится в сообщении.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина на саммите G7 намерена обсуждать, в частности, вопрос давления на Россию и ограничения цен на российскую нефть.

Читайте: Буду говорить с Трампом об оборонном пакете для Украины, который мы готовы купить, - Зеленский