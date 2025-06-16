РУС
436 6

Украина на G7 планирует обсудить вопрос использования замороженных активов РФ и ограничения цен на нефть, - Зеленский

Зеленский назвал ожидания от саммита G7 в Канаде

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина на саммите G7 в Канаде намерена обсуждать. в частности, вопрос давления на Россию и ограничения цен на российскую нефть.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины очень важно, какое конкретное давление можно оказывать, чтобы остановить диктатора Путина, чтобы он прекратил огонь и прекратил войну.

"Будем обсуждать замороженные российские активы, санкции -- нам нужны price caps на энергоносители, на нефть прежде всего российского производства. Это глобальный вопрос -- сколько еще партнеры будут давать возможности русским, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методами", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта перед саммитом G7: Надо продолжить военную помощь Украине и усилить санкции против РФ

Автор: 

G7 (888) Зеленский Владимир (21990) россия (97292) замороженные активы (332)
РИже мурло і бабло дасть, і санкції накладе. А потім дожене, та ще як дасть...
16.06.2025 17:02 Ответить
Трамп не дасть збити ціну на нафту
16.06.2025 17:06 Ответить
А зє цікавлять тільки гроші! Навіть обмеженя ціни на нафту - збільшеня відкату зє&к° від роснафти з "дружби".
16.06.2025 17:09 Ответить
Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15% Джерело: https://censor.net/n3558189 😂😂😂😂
16.06.2025 17:13 Ответить
вже про безпеку держави ні гу гу плять
16.06.2025 17:28 Ответить
Трампон, ты эта, оружию то дай, а бабки за него возьми с наших кацапских счетов в Европе.
