Украина на G7 планирует обсудить вопрос использования замороженных активов РФ и ограничения цен на нефть, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина на саммите G7 в Канаде намерена обсуждать. в частности, вопрос давления на Россию и ограничения цен на российскую нефть.

Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с президентом Австрии ван дер Белленом, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, для Украины очень важно, какое конкретное давление можно оказывать, чтобы остановить диктатора Путина, чтобы он прекратил огонь и прекратил войну.

"Будем обсуждать замороженные российские активы, санкции -- нам нужны price caps на энергоносители, на нефть прежде всего российского производства. Это глобальный вопрос -- сколько еще партнеры будут давать возможности русским, когда они смогут реально жестко отреагировать на все их удары, на все их убийства санкциями и другими методами", - отметил Зеленский.

