Україна на G7 планує обговорити питання використання заморожених активів РФ та обмеження цін на нафту, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна на саміті G7 у Канаді має намір обговорювати. зокрема, питання тиску на Росію та обмеження цін на російську нафту.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для України дуже важливо, який конкретний тиск можна чинити, щоб зупинити диктатора Путіна, щоб він припинив вогонь та припинив війну.

"Будемо обговорювати заморожені російські активи, санкції –– нам потрібні price caps на енергоносії, на нафту передусім російського виробництва. Це глобальне питання –– скільки ще партнери будуть давати можливості русскім, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями й іншими методами", - зазначив Зеленський.

