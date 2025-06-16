УКР
Україна на G7 планує обговорити питання використання заморожених активів РФ та обмеження цін на нафту, - Зеленський

Зеленський назвав очікування від саміту G7 у Канаді

Президент Володимир Зеленський розповів, що Україна на саміті G7 у Канаді має намір обговорювати. зокрема, питання тиску на Росію та обмеження цін на російську нафту.

Про це глава держави заявив під час пресконференції із президентом Австрії ван дер Белленом, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для України дуже важливо, який конкретний тиск можна чинити, щоб зупинити диктатора Путіна, щоб він припинив вогонь та припинив війну.

"Будемо обговорювати заморожені російські активи, санкції –– нам потрібні price caps на енергоносії, на нафту передусім російського виробництва. Це глобальне питання –– скільки ще партнери будуть давати можливості русскім, коли вони зможуть реально жорстко відреагувати на всі їхні удари, на всі їхні вбивства санкціями й іншими методами", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта перед самітом G7: Треба продовжити військову допомогу Україні та посилити санкції проти РФ

РИже мурло і бабло дасть, і санкції накладе. А потім дожене, та ще як дасть...
16.06.2025 17:02 Відповісти
Трамп не дасть збити ціну на нафту
16.06.2025 17:06 Відповісти
А зє цікавлять тільки гроші! Навіть обмеженя ціни на нафту - збільшеня відкату зє&к° від роснафти з "дружби".
16.06.2025 17:09 Відповісти
Війна Ізраїлю з Іраном рятує Кремль: Ціни на російську нафту підскочили за кілька днів на 15% Джерело: https://censor.net/n3558189 😂😂😂😂
16.06.2025 17:13 Відповісти
вже про безпеку держави ні гу гу плять
16.06.2025 17:28 Відповісти
Трампон, ты эта, оружию то дай, а бабки за него возьми с наших кацапских счетов в Европе.
16.06.2025 17:50 Відповісти
 
 