Кошта перед самітом G7: Треба продовжити військову допомогу Україні та посилити санкції проти РФ

Припинення вогню не означає автоматичний мир: заява Антоніу Кошти

Перед початком саміту "Групи семи" очільник Європейської ради Антоніо Кошта закликав лідерів країн-учасниць залишатися єдиними у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Кошта на пресконференції наголосив на важливості продовження військової та фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності та санкційного тиску на Росію. За його словами, необхідно створювати умови для сталого миру з довгостроковими гарантіями безпеки.

"Це означає підтримку мирних ініціатив, які очолюють Сполучені Штати, створення умов для сталого миру, включаючи довгострокові гарантії безпеки, подальше надання військової та фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності, стримування майбутньої агресії, сприяння швидкій відбудові, а також посилення тиску на Росію шляхом додаткових санкцій, що обмежать її здатність вести війну, і наполягання на безумовному припиненні вогню", - підкреслив Кошта.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів, - Стармер

G-7 G7 (1099) Кошта Антоніу (81)
Дякужємо за розуміння та підтримку! Якби ще наш Президент, Уряд і монобільшість в Раді переймалися так підтримкою українців як Європейці, то було б набагато краще. А так вони переймаються тільки за зелених шмарклів, а наріду - відоси та шмарофон.
16.06.2025 11:01 Відповісти
ШЕ хто не закликав?!
16.06.2025 11:03 Відповісти
Санкції повинні бути такими,щоб через місяць хліба просили.
16.06.2025 14:31 Відповісти
 
 