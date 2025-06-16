Кошта перед самітом G7: Треба продовжити військову допомогу Україні та посилити санкції проти РФ

Перед початком саміту "Групи семи" очільник Європейської ради Антоніо Кошта закликав лідерів країн-учасниць залишатися єдиними у підтримці України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Кошта на пресконференції наголосив на важливості продовження військової та фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності та санкційного тиску на Росію. За його словами, необхідно створювати умови для сталого миру з довгостроковими гарантіями безпеки.

"Це означає підтримку мирних ініціатив, які очолюють Сполучені Штати, створення умов для сталого миру, включаючи довгострокові гарантії безпеки, подальше надання військової та фінансової допомоги Україні, посилення її обороноздатності, стримування майбутньої агресії, сприяння швидкій відбудові, а також посилення тиску на Росію шляхом додаткових санкцій, що обмежать її здатність вести війну, і наполягання на безумовному припиненні вогню", - підкреслив Кошта.

