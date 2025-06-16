УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7495 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії Саміт G7 у червні 2025 року
774 14

На саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів, - Стармер

Санкції проти Росії обговорюватимуть на саміті G7

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що лідери країн G7 обговорюватимуть подальші санкції проти РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори про припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Так, він зазначив, що ця зустріч є можливістю для широкого обговорення із союзниками питань глобальної безпеки.

Читайте: Сенатори Грем та Блюменталь закликали Трампа посилити санкції проти Росії та Ірану

"До нас приїжджає президент Зеленський, тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто", - сказав Стармер.

Британський прем'єр додав, що санкції проти РФ безсумнівно будуть частиною обговорення на саміті G7, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, що G7 - це наша можливість подивитися на глобальну економіку, безпеку в цій глобальній економіці, торгівлю, а також на інші питання національної безпеки", - підсумував він.

Читайте: На Росію потрібно чинити більший тиск. Країни G7 мають посилити санкції проти РФ, - фон дер Ляєн

Автор: 

G-7 G7 (1099) санкції (12747) Стармер Кір (270)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Потрібно змусити кремлівського воєнного злочинця
прибрати своіх скажених собак з території Украіни і змусити
його відповісти за свої злочини в Гаазі !
А це можуть бути санкції , тільки нормальні , а не бутафорні !
показати весь коментар
16.06.2025 09:51 Відповісти
+3
- ВИ НЕ СХИЛИТЕ ЇЇ ДО ПЕРЕГОВОРІВ
- їй чхати на санкції
- РФ рже з вас
- а чого з вас не ржати? - що там ваш ультиматум? Здувся?
- Трамп 100% на боці РФ і примушує Україну до капітуляції
показати весь коментар
16.06.2025 10:01 Відповісти
+2
Не треба безкінечно "обговорювати"!!! ВВЕДІТЬ ТАКІ САНКЦІЇ, ЩОБ ВБИВЦЯ пуйло САМЕ ПРОСИЛО ПРО ПЕРЕМОВИНИ!!! ДОСИТЬ вже сцяти окропом перед НЕДОУМКОМ трампоном - ВОНО ЗРАДИЛО УКРАЇНУ і дуже погано закінчить.....
показати весь коментар
16.06.2025 10:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потрібно змусити кремлівського воєнного злочинця
прибрати своіх скажених собак з території Украіни і змусити
його відповісти за свої злочини в Гаазі !
А це можуть бути санкції , тільки нормальні , а не бутафорні !
показати весь коментар
16.06.2025 09:51 Відповісти
Просто їх треба не обговорювати
показати весь коментар
16.06.2025 09:54 Відповісти
Задовбали вже облизувати *****. Миротворці срані.
показати весь коментар
16.06.2025 10:00 Відповісти
- ВИ НЕ СХИЛИТЕ ЇЇ ДО ПЕРЕГОВОРІВ
- їй чхати на санкції
- РФ рже з вас
- а чого з вас не ржати? - що там ваш ультиматум? Здувся?
- Трамп 100% на боці РФ і примушує Україну до капітуляції
показати весь коментар
16.06.2025 10:01 Відповісти
Наразі немає спільної позиції по санкціям через відсутність єдності всередені ЄС та окрему позицію США. Навряд чи побачимо суттєві зміни санкційної політики на самиті G7
показати весь коментар
16.06.2025 10:05 Відповісти
Цікаво, цікавлюсь ось уже тиждень, в якості кого прибуває на самміт G-7 та на асаммблею НАТО Зеленський?

ЗІ: десь проскакувало, що для заключної вечері... в якості кого? Може, офіціанта? Чи лабуха?
показати весь коментар
16.06.2025 10:09 Відповісти
... нам нужно заставить Россию сесть за стол переговоров для достижения безусловного прекращения огня. Это не так просто", - сказал Стармер.

Та с вами это, вообще, невозможно
показати весь коментар
16.06.2025 10:12 Відповісти
Санкції спрацювали б, якби не було Китаю. А так русня може все підсанкційне брати у косооких або використовувати їхні компанії, щоб обходити західні заборони.
показати весь коментар
16.06.2025 10:18 Відповісти
Поки руда бібізяна з торчком не розігнали департамент, який відслідковував дотримання санкцій, китайські контори або просто відмовляли кацапам або дерли за це такі гроші, шо кацапи "візжалі как сучкі". Зараз мабудь все простіше..
показати весь коментар
16.06.2025 10:25 Відповісти
Блін, ви спочатку схиліть руду бібізяну шось ввести проти свого дружбана.
показати весь коментар
16.06.2025 10:22 Відповісти
Знов за рибу гроші... 🤡🤡🤡
показати весь коментар
16.06.2025 10:24 Відповісти
Не треба безкінечно "обговорювати"!!! ВВЕДІТЬ ТАКІ САНКЦІЇ, ЩОБ ВБИВЦЯ пуйло САМЕ ПРОСИЛО ПРО ПЕРЕМОВИНИ!!! ДОСИТЬ вже сцяти окропом перед НЕДОУМКОМ трампоном - ВОНО ЗРАДИЛО УКРАЇНУ і дуже погано закінчить.....
показати весь коментар
16.06.2025 10:52 Відповісти
Бл#дь й Сатрмер туди ж...... "якщо не погодиться на мирні перемовини"..... ау Стармер..... прокинься!!! Рашисти вже не погодились!!! Чи чергові "дамо два тиждні"???!!!
Слімаки безхребетні чи просто пох7й насправді а гірше якщо два в одному.
показати весь коментар
16.06.2025 11:20 Відповісти
З початку повномасштабного вторгнення країни Євросоюзу перерахували росії понад 200 мільярдів євро за енергоносії, - https://www.ft.com/content/817fcc7a-ce50-4e4f-b85b-a27acc74a8cf FT.

Попри санкції та обіцянки скоротити залежність, рф продовжує отримувати мільярдні прибутки від продажу газу, нафти й вугілля в Європу.
показати весь коментар
16.06.2025 11:40 Відповісти
 
 