На саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів, - Стармер

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що лідери країн G7 обговорюватимуть подальші санкції проти РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори про припинення вогню.

Так, він зазначив, що ця зустріч є можливістю для широкого обговорення із союзниками питань глобальної безпеки.

"До нас приїжджає президент Зеленський, тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто", - сказав Стармер.

Британський прем'єр додав, що санкції проти РФ безсумнівно будуть частиною обговорення на саміті G7, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів.

"Я думаю, що G7 - це наша можливість подивитися на глобальну економіку, безпеку в цій глобальній економіці, торгівлю, а також на інші питання національної безпеки", - підсумував він.

