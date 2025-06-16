На саміті G7 обговорять нові санкції проти РФ, щоб схилити її до переговорів, - Стармер
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що лідери країн G7 обговорюватимуть подальші санкції проти РФ, якщо російський диктатор Володимир Путін не погодиться на переговори про припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Так, він зазначив, що ця зустріч є можливістю для широкого обговорення із союзниками питань глобальної безпеки.
"До нас приїжджає президент Зеленський, тож ми матимемо гарну можливість обговорити це питання ще раз усією групою. Моя давня думка полягає в тому, що нам потрібно змусити Росію сісти за стіл переговорів для досягнення безумовного припинення вогню. Це не так просто", - сказав Стармер.
Британський прем'єр додав, що санкції проти РФ безсумнівно будуть частиною обговорення на саміті G7, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів.
"Я думаю, що G7 - це наша можливість подивитися на глобальну економіку, безпеку в цій глобальній економіці, торгівлю, а також на інші питання національної безпеки", - підсумував він.
прибрати своіх скажених собак з території Украіни і змусити
його відповісти за свої злочини в Гаазі !
А це можуть бути санкції , тільки нормальні , а не бутафорні !
- їй чхати на санкції
- РФ рже з вас
- а чого з вас не ржати? - що там ваш ультиматум? Здувся?
- Трамп 100% на боці РФ і примушує Україну до капітуляції
ЗІ: десь проскакувало, що для заключної вечері... в якості кого? Може, офіціанта? Чи лабуха?
Та с вами это, вообще, невозможно
Слімаки безхребетні чи просто пох7й насправді а гірше якщо два в одному.
Попри санкції та обіцянки скоротити залежність, рф продовжує отримувати мільярдні прибутки від продажу газу, нафти й вугілля в Європу.