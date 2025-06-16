На Росію потрібно чинити більший тиск. Країни G7 мають посилити санкції проти РФ, - фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети", – заявила фон дер Ляєн на пресконференції перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США в понеділок.

Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС висунув пропозицію про 18 пакет санкцій.

"Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цьому починанні", - наголосила вона.

