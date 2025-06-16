УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7406 відвідувачів онлайн
Новини Санкції проти Росії
534 9

На Росію потрібно чинити більший тиск. Країни G7 мають посилити санкції проти РФ, - фон дер Ляєн

Фон дер Ляєн розкрила плани щодо санкцій проти Росії

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни G7

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

"Ми повинні чинити більший тиск на Росію, щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Санкції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети", – заявила фон дер Ляєн на пресконференції перед початком переговорів між Великою Британією, Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією та США в понеділок.

Вона також нагадала, що минулого тижня ЄС висунув пропозицію про 18 пакет санкцій.

"Я запрошу всіх партнерів G7 приєднатися до нас у цьому починанні", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на РФ

Автор: 

G-7 G7 (1099) росія (67862) санкції (12747) фон дер Ляєн Урсула (884)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перестаньте один одного закликати - запускайте вже ті потужні санкції
показати весь коментар
16.06.2025 09:14 Відповісти
Почніть з того, що припиніть щороку купувати у русні газ та нафту на 20 мільярдів. Ви ж самі і спонсоруєте цю війну...
показати весь коментар
16.06.2025 09:14 Відповісти
Не вимагайте від них неможливого - порушити особистий комфорт платників податків.
За таке їх там виженуть з парламентів на раз-два.
показати весь коментар
16.06.2025 09:15 Відповісти
кому Ви цьоцю 3,14здите оцю куйню???Чим більше Ви словами тисните куйла,тим більше в Україні є кровопролиття українського народу.тим більше жертв і окупованої української території...ВАРНЯКАТИ про тиск словами, а на ділі "обіймати" куйла мульярдами баксів торгівлею з ним це все одно, що розказувати людям про свою незайманість ,а на ділі приймати по 3-5 мужиків на день...і не виключено ,що одночасно всіх разом ???
показати весь коментар
16.06.2025 09:23 Відповісти
Санкции ничто, пустое место. Пытаться остановить Пахомию санкциями - это как пытаться убить слона, стреляя в него бумажными шариками из трубочки. Европа всё и США тоже всё. Либо их полноценное участие в конфликте, либо высока вероятность полного краха Валинора.
показати весь коментар
16.06.2025 09:30 Відповісти
наче папуга повторює одне й те ж саме щороку..
показати весь коментар
16.06.2025 10:06 Відповісти
Щодня.....
показати весь коментар
16.06.2025 10:26 Відповісти
"Ми повинні чинити більший тиск на Росію"!!! ТО ХТО Ж ВАМ НЕ ДАЄ???!!! ДОСИТЬ ВЖЕ ОГЛЯДАТИСЯ на НЕДОУМКА трампона - воно зрадило нашу Україну і ДОРОГО ЗА ЦЕ ЗАПЛАТИТЬ, бо є ЗАКОН БУМЕРАНГА!!!
показати весь коментар
16.06.2025 10:58 Відповісти
 
 