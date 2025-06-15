Фон дер Ляєн провела розмову з Трампом: говорили про Близький Схід, Україну та тиск на РФ
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп провели розмову напередодні саміту G7. Серед тем розмови була і Україна.
Про це президентка ЄК повідомила в соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Гарна розмова з президентом Трампом напередодні саміту G7. Ми обговорили напружену геополітичну ситуацію на Близькому Сході, а також необхідність тісної координації щодо впливу на енергетичні ринки", - розповіла вона.
Окрім цього, сторони обговорили ситуацію в Україні, необхідність припинення вогню та необхідність продовження тиску на Росію.
"Нарешті, ми підбили підсумки поточних торговельних переговорів. Я підтвердив наше зобов'язання досягти вигідної угоди до 9 липня",- розповіла президентка ЄК.
