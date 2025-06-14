Фон дер Ляєн закликала до деескалації на Близькому Сході
Іран та Ізраїль повинні рухатися у напрямку деескалації, адже безпека на Близькому Сході є вкрай необхідною.
Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорила з президентом Іцхаком Герцогом щодо ескалації ситуації на Близькому Сході. Я підтвердила право Ізраїлю на самооборону і захист свого народу. Водночас, збереження регіональної стабільності є вкрай важливим. Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стриманістю і працювати над деескалацією ситуації", - наголосила фон дер Ляєн.
За її словами, дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації.
Удари Ізраїля по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.
Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
Удари Ірану у відповідь
Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.
Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.
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ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
Закінчиться знищення держави ізраіль.
Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.
Різницю відчуваєш?
А інші 8 млн населення Ізраїлю не ідіоти?
Чого тоді вони 2 млн ідіотів дозволяють треш творити?
Раз і фсьооо...
p.s. Та х*й там...