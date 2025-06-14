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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Фон дер Ляєн закликала до деескалації на Близькому Сході

Ізраїль після атаки Ірану

Іран та Ізраїль повинні рухатися у напрямку деескалації, адже безпека на Близькому Сході є вкрай необхідною.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорила з президентом Іцхаком Герцогом щодо ескалації ситуації на Близькому Сході. Я підтвердила право Ізраїлю на самооборону і захист свого народу. Водночас, збереження регіональної стабільності є вкрай важливим. Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стриманістю і працювати над деескалацією ситуації", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран запустив третю хвилю ракет по Ізраїлю

Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.

Автор: 

Ізраїль (1709) Іран (2122) фон дер Ляєн Урсула (796)


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Топ коментарі
+4
зло розуміє тільки силу, ідіть накуй зі своєю деескалацією
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14.06.2025 11:15 Відповісти
+3
Ні, ні, ні; - ГЛИБОКУ стурбованість.
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14.06.2025 11:04 Відповісти
+1
Якщо Ізраїль не знищить портову інфраструктуру Ірану то ця атака була марною, тому що головний корінь зла це фінресурси, які накопичує Іран.
ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
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14.06.2025 11:20 Відповісти
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Ні, ні, ні; - ГЛИБОКУ стурбованість.
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14.06.2025 11:04 Відповісти
зло розуміє тільки силу, ідіть накуй зі своєю деескалацією
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14.06.2025 11:15 Відповісти
Якщо Ізраїль не знищить портову інфраструктуру Ірану то ця атака була марною, тому що головний корінь зла це фінресурси, які накопичує Іран.
ЄС вилізло з своїми заявим тому що їх бізнес в Азії має вигоду з поставок дешевих ресурсів з Ірану, а банки та уряди Франції, Німеччини, цитую міністра МЗС Британців "цікаві проекти", британці там само, вони після передачі Іранських ракет раші робили засідання уряду, щоб їх призупинити, але все якось притихло потім як ракети ніби знищили на складі в раші.
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14.06.2025 11:20 Відповісти
КСИР контролирует 50% экспорта иранской нефти, доходы идут «Хизбалле» и хуситам
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14.06.2025 12:52 Відповісти
Поки іудеї не виконуватимуть резолюції ООН -ніякої деескалації не буде.
Закінчиться знищення держави ізраіль.
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14.06.2025 11:27 Відповісти
Резолюції ООН . Кацапам розкажи про резолюції ООН, про його статут і заборону нападати на сусідні країни.
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14.06.2025 11:54 Відповісти
Ну, це ти сам сказав, що ізраіль і Росія абсолютно одинакові агресори.
Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.
Різницю відчуваєш?
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14.06.2025 12:06 Відповісти
Я такого не говорив. Не приписуй мені свої брєдні
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14.06.2025 12:09 Відповісти
То - засунь ящик в те саме місце!
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14.06.2025 12:44 Відповісти
Перепливеш Тису і я тобі його обовʼязково засуну
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14.06.2025 12:46 Відповісти
>>Тільки в Росії 140 млн ідіотів проживає, а в Ізраїлі - 2.

А інші 8 млн населення Ізраїлю не ідіоти?
Чого тоді вони 2 млн ідіотів дозволяють треш творити?
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14.06.2025 12:55 Відповісти
От щє один вумник 😄☝️😂 ваш пуйло теж вискаzався)) посилався на Устав оон, який рашка 33 роки як порушує і прогресує ...
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14.06.2025 12:34 Відповісти
😅
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14.06.2025 11:42 Відповісти
Зразу всі здрейфіли, і побігли цілуватись та миритись, бо це Урсула фон дер Ляєн!
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14.06.2025 11:49 Відповісти
Ну так Ізраіль і робить деескалацію. Бо коли в овцейобів буде ЯЗ, то там такий шухєр буде шо всім буде мало місця.
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14.06.2025 11:53 Відповісти
Потужна бабця ..
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14.06.2025 11:56 Відповісти
Але не Сонцесяйна ))))той Потужник що з (під)ОП той найПотужніший
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14.06.2025 12:40 Відповісти
Ізраіль не зупиняйтесь. Роз...ть цю бородату свинячу наволочь з рушниками на головах к херам.
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14.06.2025 12:04 Відповісти
Запросто!
Раз і фсьооо...

p.s. Та х*й там...
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14.06.2025 12:31 Відповісти
Закликаю прати ти чистити рушники! Та й взагалі припиніть намотувати їх на голову! Пінжак одєньте 😄
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14.06.2025 12:33 Відповісти
 
 