Фон дер Ляєн закликала до деескалації на Близькому Сході

Іран та Ізраїль повинні рухатися у напрямку деескалації, адже безпека на Близькому Сході є вкрай необхідною.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорила з президентом Іцхаком Герцогом щодо ескалації ситуації на Близькому Сході. Я підтвердила право Ізраїлю на самооборону і захист свого народу. Водночас, збереження регіональної стабільності є вкрай важливим. Я закликаю всі сторони діяти з максимальною стриманістю і працювати над деескалацією ситуації", - наголосила фон дер Ляєн.

За її словами, дипломатичні зусилля мають вирішальне значення для запобігання подальшій ескалації.

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Удари Ізраїля по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Видання Axios писало, що Ізраїль готував атаку на Іран, яку здійснив у ніч на 13 червня, впродовж восьми місяців. Підготовка здійснювалася у цілковитій таємниці.

Ізраїльські ЗМІ повідомляли, що іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Згодом ввечері 13 червня Ізраїль завдав два удари по іранському підземному заводу зі збагачення урану в Фордо. Також ЦАХАЛ міг атакувати одну з резиденцій Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Удари Ірану у відповідь

Нагадаємо, що Іран атакував Ізраїль десятками балістичних та крилатих ракет у відповідь на авіаудари в ніч на 13 червня. У Тель-Авіві лунали вибухи.

Спершу було відомо про 35 постраждалих. Станом на ранок 14 червня відомо про щонайменше двох загиблих та понад 50 поранених через нічну атаку на Ізраїль.