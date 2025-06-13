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Новини Співпраця РФ та Ірану Удар Ізраїлю по Ірану
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ЦАХАЛ ліквідував іранського генерала Хаджізаде, який передавав "Шахеди" Росії, - ЗМІ

Ізраїль ліквідував іранського генерала Амір-Алі Хаджізаде

Іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Інформацію про ліквідацію керівника аерокосмічних сил іранського КВІР, який був центральною фігурою в країні, відповідальною за прямі повітряні атаки на Ізраїль, офіційно підтвердив ЦАХАЛ.

"У рамках комбінованого початкового удару винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру, де перебував командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції генерал-майор Амір Алі Хаджізаде разом з іншими високопосадовцями. Також були ліквідовані командир БпЛА КСІР Тахер Пур і командир ВПС КСІР Дауд Шейхян", - заявили в армії Ізраїлю.

Згодом це також підтвердили в Тегерані.

За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed" та супутніх технологій для їхнього виробництва.

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Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) ліквідація (4099) росія (66193)


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Топ коментарі
+10
Я твой дом труба цахал!
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13.06.2025 18:31 Відповісти
+10
Шахеди передавав - ось і отвєтка прилетіла
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13.06.2025 18:35 Відповісти
+8
"За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed...",
Те, що він прямо-відповідальний за продаж Шахедів написали, а те, що він особисто дав команду на збиття українського літака, написати посоромилися
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13.06.2025 18:50 Відповісти
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Я твой дом труба цахал!
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13.06.2025 18:31 Відповісти
Хаджі - в заде!
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13.06.2025 18:34 Відповісти
40 ослів і чурків йому хай ...... дупу замість "гурій в райському саду"
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13.06.2025 18:32 Відповісти
Він відправився у свій рай з гуріями яки мають дуже велики ціцьки.
Світлину гурії додаю:
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13.06.2025 18:54 Відповісти
А нічого, що вони окрім самих шахелів ще й технологію їхнього виробництва русні передали? І що вони їх зараз тисячами клєпає?
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13.06.2025 18:33 Відповісти
Шахеди передавав - ось і отвєтка прилетіла
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13.06.2025 18:35 Відповісти
саме головне кацапня втратила комплектуючі до шапедів
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13.06.2025 18:38 Відповісти
Аха, выдача прекратилась, завсклада таво, кончили...
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13.06.2025 19:01 Відповісти
https://t.me/voynareal/116552 Виявляється, російський Су-25 був збитий своїм напарником-дегенератом в момент пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром
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13.06.2025 18:40 Відповісти
Сподіваюсь цей генерал попав у пекло, де буде вічно слухати пісні Кобзона.
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13.06.2025 18:40 Відповісти
😂😂😂
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13.06.2025 18:55 Відповісти
rest in piss
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13.06.2025 18:41 Відповісти
відпочинок у сечі
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13.06.2025 18:42 Відповісти
правильна відповідь
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13.06.2025 18:46 Відповісти
peace
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13.06.2025 18:43 Відповісти
від цих атак піднялась ціна на нафту, а це вигідно рф
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13.06.2025 18:46 Відповісти
піднялась із за страху шо Іран нападе на Саудитов ,іран заспокоять і впаде
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13.06.2025 18:50 Відповісти
Это прорыв для всего мирового порядка!ПуХуоло поймёт не до конца но позыв есть серьёзный!!!
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13.06.2025 18:49 Відповісти
"За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed...",
Те, що він прямо-відповідальний за продаж Шахедів написали, а те, що він особисто дав команду на збиття українського літака, написати посоромилися
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13.06.2025 18:50 Відповісти
Колись читав вислів якогось політика ізраїлю. Сказано було приблизно таке : "У Українців і ізраїльтян - схожа доля... І ті і ті протистоять однаково божевільному противнику... Україна - це "Ізраїль Європи"...
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13.06.2025 19:07 Відповісти
Грасно дякуемо, Цахал. Нехай і надалі щастить.
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13.06.2025 18:51 Відповісти
❗️Українська балістична ракета "Сапсан" запускається у серійне виробництво

Вона пройшла успішне бойове (!) випробування у травні 2025 року та знищила російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.

Ця ракета є "великою потужною зброєю" - її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS - усього 91 кг).

Український "Сапсан" може перевершити російський ОТРК "Іскандер".
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13.06.2025 18:57 Відповісти
добре шо є на ком випробувати
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13.06.2025 19:00 Відповісти
А ось і носій для тактичної ядерної, хімічної, радіологічної зброї!
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13.06.2025 19:15 Відповісти
Позор США - крошечный Израиль сасмотужки атакует путинскую коалицию.
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13.06.2025 18:59 Відповісти
Аби ще хтось по кремлю так відпрацював.
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13.06.2025 18:59 Відповісти
з новою ракетою Сапсан - як два пальці
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13.06.2025 19:02 Відповісти
Інша інфа про цього злочинця:

https://t.me/allgolobutsky/31761 Олексій Голобуцький,
Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності.
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13.06.2025 19:06 Відповісти
ЦАХАЛ його в заде !
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13.06.2025 19:13 Відповісти
ну передав і що? кацапи вже давно самі клепают і модернизуют ті кляті Шахеди, а ось за Сапсан це супер новина як тільки наша влада вчергове не бреше і це не той один Сапсан якій зібрали при "кровавому пасторі" Турчінові
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13.06.2025 19:14 Відповісти
Вже Кабзона на Шахеді катає
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13.06.2025 19:42 Відповісти
 
 