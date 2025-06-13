ЦАХАЛ ліквідував іранського генерала Хаджізаде, який передавав "Шахеди" Росії, - ЗМІ

Іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.

Інформацію про ліквідацію керівника аерокосмічних сил іранського КВІР, який був центральною фігурою в країні, відповідальною за прямі повітряні атаки на Ізраїль, офіційно підтвердив ЦАХАЛ.

"У рамках комбінованого початкового удару винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру, де перебував командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції генерал-майор Амір Алі Хаджізаде разом з іншими високопосадовцями. Також були ліквідовані командир БпЛА КСІР Тахер Пур і командир ВПС КСІР Дауд Шейхян", - заявили в армії Ізраїлю.

Згодом це також підтвердили в Тегерані.

За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed" та супутніх технологій для їхнього виробництва.

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