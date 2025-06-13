ЦАХАЛ ліквідував іранського генерала Хаджізаде, який передавав "Шахеди" Росії, - ЗМІ
Іранський високопосадовець Амір-Алі Хаджізаде був ліквідований унаслідок авіаударів ВПС Ізраїлю по командному центру вночі 13 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Times of Israel.
Інформацію про ліквідацію керівника аерокосмічних сил іранського КВІР, який був центральною фігурою в країні, відповідальною за прямі повітряні атаки на Ізраїль, офіційно підтвердив ЦАХАЛ.
"У рамках комбінованого початкового удару винищувачі ВПС Ізраїлю завдали удару по командному центру, де перебував командувач аерокосмічними силами Корпусу вартових ісламської революції генерал-майор Амір Алі Хаджізаде разом з іншими високопосадовцями. Також були ліквідовані командир БпЛА КСІР Тахер Пур і командир ВПС КСІР Дауд Шейхян", - заявили в армії Ізраїлю.
Згодом це також підтвердили в Тегерані.
За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed" та супутніх технологій для їхнього виробництва.
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Світлину гурії додаю:
Те, що він прямо-відповідальний за продаж Шахедів написали, а те, що він особисто дав команду на збиття українського літака, написати посоромилися
Вона пройшла успішне бойове (!) випробування у травні 2025 року та знищила російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.
Ця ракета є "великою потужною зброєю" - її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS - усього 91 кг).
Український "Сапсан" може перевершити російський ОТРК "Іскандер".
https://t.me/allgolobutsky/31761 Олексій Голобуцький,
Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності.