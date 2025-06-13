ЦАХАЛ ликвидировал иранского генерала Хаджизаде, передававшего "шахеды" России, - СМИ
Иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.
Информацию о ликвидации руководителя аэрокосмических сил иранского КСИР, который был центральной фигурой в стране, ответственной за прямые воздушные атаки на Израиль, официально подтвердил ЦАХАЛ.
"В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру, где находился командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными чиновниками. Также были ликвидированы командир БпЛА КСИР Тахер Пур и командир ВВС КСИР Дауд Шейхян", - заявили в армии Израиля.
Впоследствии это также подтвердили в Тегеране.
По данным СМИ, Хаджизаде является прямо ответственным лицом за продажу России дронов-камикадзе "Shahed" и сопутствующих технологий для их производства.
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Світлину гурії додаю:
Те, що він прямо-відповідальний за продаж Шахедів написали, а те, що він особисто дав команду на збиття українського літака, написати посоромилися
Вона пройшла успішне бойове (!) випробування у травні 2025 року та знищила російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.
Ця ракета є "великою потужною зброєю" - її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS - усього 91 кг).
Український "Сапсан" може перевершити російський ОТРК "Іскандер".
https://t.me/allgolobutsky/31761 Олексій Голобуцький,
Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності.