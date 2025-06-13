ЦАХАЛ ликвидировал иранского генерала Хаджизаде, передававшего "шахеды" России, - СМИ

Иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Информацию о ликвидации руководителя аэрокосмических сил иранского КСИР, который был центральной фигурой в стране, ответственной за прямые воздушные атаки на Израиль, официально подтвердил ЦАХАЛ.

"В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру, где находился командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными чиновниками. Также были ликвидированы командир БпЛА КСИР Тахер Пур и командир ВВС КСИР Дауд Шейхян", - заявили в армии Израиля.

Впоследствии это также подтвердили в Тегеране.

По данным СМИ, Хаджизаде является прямо ответственным лицом за продажу России дронов-камикадзе "Shahed" и сопутствующих технологий для их производства.

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