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Новости Сотрудничество РФ и Ирана Удар Израиля по Ирану
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ЦАХАЛ ликвидировал иранского генерала Хаджизаде, передававшего "шахеды" России, - СМИ

Израиль ликвидировал иранского генерала Амир-Али Хаджизаде

Иранский высокопоставленный чиновник Амир-Али Хаджизаде был ликвидирован в результате авиаударов ВВС Израиля по командному центру ночью 13 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times of Israel.

Информацию о ликвидации руководителя аэрокосмических сил иранского КСИР, который был центральной фигурой в стране, ответственной за прямые воздушные атаки на Израиль, официально подтвердил ЦАХАЛ.

"В рамках комбинированного начального удара истребители ВВС Израиля нанесли удар по командному центру, где находился командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Амир Али Хаджизаде вместе с другими высокопоставленными чиновниками. Также были ликвидированы командир БпЛА КСИР Тахер Пур и командир ВВС КСИР Дауд Шейхян", - заявили в армии Израиля.

Впоследствии это также подтвердили в Тегеране.

По данным СМИ, Хаджизаде является прямо ответственным лицом за продажу России дронов-камикадзе "Shahed" и сопутствующих технологий для их производства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Израиль заманил командование ВВС Ирана на совещание перед ударом, - Fox News

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833) ликвидация (3716) россия (96267)


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Топ комментарии
+9
Я твой дом труба цахал!
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13.06.2025 18:31 Ответить
+9
Шахеди передавав - ось і отвєтка прилетіла
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13.06.2025 18:35 Ответить
+7
Хаджі - в заде!
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13.06.2025 18:34 Ответить
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Я твой дом труба цахал!
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13.06.2025 18:31 Ответить
Хаджі - в заде!
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13.06.2025 18:34 Ответить
40 ослів і чурків йому хай ...... дупу замість "гурій в райському саду"
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13.06.2025 18:32 Ответить
Він відправився у свій рай з гуріями яки мають дуже велики ціцьки.
Світлину гурії додаю:
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13.06.2025 18:54 Ответить
А нічого, що вони окрім самих шахелів ще й технологію їхнього виробництва русні передали? І що вони їх зараз тисячами клєпає?
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13.06.2025 18:33 Ответить
Шахеди передавав - ось і отвєтка прилетіла
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13.06.2025 18:35 Ответить
саме головне кацапня втратила комплектуючі до шапедів
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13.06.2025 18:38 Ответить
Аха, выдача прекратилась, завсклада таво, кончили...
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13.06.2025 19:01 Ответить
https://t.me/voynareal/116552 Виявляється, російський Су-25 був збитий своїм напарником-дегенератом в момент пуску некерованих авіаційних ракет під Соледаром
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13.06.2025 18:40 Ответить
Сподіваюсь цей генерал попав у пекло, де буде вічно слухати пісні Кобзона.
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13.06.2025 18:40 Ответить
😂😂😂
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13.06.2025 18:55 Ответить
rest in piss
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13.06.2025 18:41 Ответить
відпочинок у сечі
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13.06.2025 18:42 Ответить
правильна відповідь
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13.06.2025 18:46 Ответить
peace
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13.06.2025 18:43 Ответить
від цих атак піднялась ціна на нафту, а це вигідно рф
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13.06.2025 18:46 Ответить
піднялась із за страху шо Іран нападе на Саудитов ,іран заспокоять і впаде
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13.06.2025 18:50 Ответить
Это прорыв для всего мирового порядка!ПуХуоло поймёт не до конца но позыв есть серьёзный!!!
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13.06.2025 18:49 Ответить
"За даними ЗМІ, Хаджізаде є прямо відповідальною особою за продаж Росії дронів-камікадзе "Shahed...",
Те, що він прямо-відповідальний за продаж Шахедів написали, а те, що він особисто дав команду на збиття українського літака, написати посоромилися
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13.06.2025 18:50 Ответить
Колись читав вислів якогось політика ізраїлю. Сказано було приблизно таке : "У Українців і ізраїльтян - схожа доля... І ті і ті протистоять однаково божевільному противнику... Україна - це "Ізраїль Європи"...
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13.06.2025 19:07 Ответить
Грасно дякуемо, Цахал. Нехай і надалі щастить.
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13.06.2025 18:51 Ответить
❗️Українська балістична ракета "Сапсан" запускається у серійне виробництво

Вона пройшла успішне бойове (!) випробування у травні 2025 року та знищила російський військовий об'єкт на відстані майже 300 кілометрів.

Ця ракета є "великою потужною зброєю" - її боєголовка важить 480 кг (у новій американській балістичній ракеті PrSM для системи HIMARS - усього 91 кг).

Український "Сапсан" може перевершити російський ОТРК "Іскандер".
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13.06.2025 18:57 Ответить
добре шо є на ком випробувати
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13.06.2025 19:00 Ответить
А ось і носій для тактичної ядерної, хімічної, радіологічної зброї!
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13.06.2025 19:15 Ответить
Позор США - крошечный Израиль сасмотужки атакует путинскую коалицию.
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13.06.2025 18:59 Ответить
Аби ще хтось по кремлю так відпрацював.
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13.06.2025 18:59 Ответить
з новою ракетою Сапсан - як два пальці
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13.06.2025 19:02 Ответить
Інша інфа про цього злочинця:

https://t.me/allgolobutsky/31761 Олексій Голобуцький,
Убитий сьогодні в Ірані генерал аерокосмічних сил КВІР Хаджізаде - той самий генерал, який у 2020 році збив український літак у небі над Тегераном і три дні стверджував, що літак упав через технічні несправності.
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13.06.2025 19:06 Ответить
ЦАХАЛ його в заде !
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13.06.2025 19:13 Ответить
ну передав і що? кацапи вже давно самі клепают і модернизуют ті кляті Шахеди, а ось за Сапсан це супер новина як тільки наша влада вчергове не бреше і це не той один Сапсан якій зібрали при "кровавому пасторі" Турчінові
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13.06.2025 19:14 Ответить
 
 