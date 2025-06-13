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Новости Удар Израиля по Ирану
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Израиль заманил командование ВВС Ирана на совещание перед ударом, - Fox News

Израиль обманом собрал командиров ВВС Ирана перед ударом

Израильские спецслужбы обманом собрали высокопоставленных командиров Военно-воздушных сил Ирана в определенном месте перед тем, как ударить по ним.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя израильских сил безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их [иранских офицеров] изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", - отметил собеседник издания.

По его словам, спецслужбы Израиля сознательно способствовали тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте - и знали, как удержать их там.

Также представитель Израиля сообщил, что операция оказалась даже более эффективной, чем ожидалось.

По данным источника издания, израильские силы нанесли удар по системам ПВО и баллистическим ракетам, которые предназначались для применения против Израиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху сегодня поговорит с Трампом после ударов Израиля по Ирану, - CNN

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Также читайте: Трамп лишь публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios

Автор: 

Израиль (1956) Иран (1833)


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Топ комментарии
+11
просто красави
а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
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13.06.2025 16:56 Ответить
+8
Є чому вчитися один у одного -Україні та Ізраїлю креативних та сміливих... От тільки Трамп не вважає Україну НЕросією , тому для нього Ізраїль молодець а Україна не дає з хйлом бізнесувати...
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13.06.2025 16:59 Ответить
+7
💥 Ракета пробила стіну та вибухнула прямо в спальні іранського командира
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13.06.2025 17:01 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
просто красави
а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
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13.06.2025 16:56 Ответить
приклад точкової ліквідації командирів ксір у тегерані
просто ляля

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13.06.2025 16:59 Ответить
винесли квартиру шайтана не розбудивши сусідів
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13.06.2025 17:03 Ответить
Там фоток достатньо і інших, де розвалили цілі під'їзди.
Коли кацапи складуть черговий житловий будинок в Києві і заявлять що там жили "високопоставлені військові" згадаєш свій допис...
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13.06.2025 17:15 Ответить
у тебе сумніви у ліквідації керівників терористів у тегерані?
знайшов шо порівнювати: терористичні ракетно-дронові атаки по мирних Українцях та точкову справедливу ліквідацію світових терористів
не раджу вірити кацапським підарам-терористам
за "складені будинки" із мирними знаєш не гірше за мене
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13.06.2025 17:18 Ответить
Те що я бачу - це удари по житлових будинках.
Чим це відрізняється від ударів по Харькову цієї ночі? Якщо послухати кацапів там теж були "важливі воєнні цілі"...
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13.06.2025 17:26 Ответить
тому шо Ізраїлю я вірю, маю на це усі підстави
кацапам віри немає та не буде ніколи
не слухай кацапів, як це робить притомний цивілізований світ
кацапи завжди брешуть, це аксіома
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13.06.2025 17:29 Ответить
что ты несешь гнида кацапская или иранская?
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13.06.2025 17:42 Ответить
Знають свою справу спецслужби.
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13.06.2025 16:58 Ответить
зробили правильні висновки після 07.10.23
є чому рнеально повчитися у МОССАДу
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13.06.2025 17:02 Ответить
Є чому вчитися один у одного -Україні та Ізраїлю креативних та сміливих... От тільки Трамп не вважає Україну НЕросією , тому для нього Ізраїль молодець а Україна не дає з хйлом бізнесувати...
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13.06.2025 16:59 Ответить
Цахал знову зайняв перше місце...
Служба Божа чекаємо 🙏🏼
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13.06.2025 17:01 Ответить
💥 Ракета пробила стіну та вибухнула прямо в спальні іранського командира
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13.06.2025 17:01 Ответить
кляті єврейські ювеліри !

знову нас обійшли

.
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13.06.2025 17:05 Ответить
Надо отдать должное командиру. Живет как нищий в многоквартирном бараке.
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13.06.2025 17:42 Ответить
При байдені і обемі ісламісти вели себе з американцями як із слабаками(якими вони і були)Теер Трамп показав путлу шо може бути далі
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13.06.2025 17:02 Ответить
що трамп-ТАКО показав ?

як українці та євреї вміють свої Павутиння плести ?

.
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13.06.2025 17:07 Ответить
Шо він показав???? Чекай, чекай, путлу?? Путло його в пукан по дзвінку тарабанить, показав він, поржав!
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13.06.2025 17:10 Ответить
А що самозакоханий нарцис може "показать"? Що він не політик, а раб своїх "хотєлок", який не може прорахувать свою діяльність, як політика світового рівня, не тільки на кілька ходів наперед, але й сказать, що йому "в голову бахне", через кілька годин? Свою дурість та безпорвдність він уже продемонстрував на весь світ...

Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...

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13.06.2025 17:36 Ответить
Дзеркало Тижня
Попри санкції та війну проти України, Росія і надалі отримує цю необхідну для виробництва зброї сировину від, здавалося б, її ворогів - Європи та США. Аналітики медіапроекту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch дослідили, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/titanova-vzajemozalezhnist-rosiji-ta-zakhodu-ukrajinskij-titan-mozhe-potrapljati-v-rf.html як країни Заходу досі залежні від російського титану, а Росія - від їхніх ринків і грошей.
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13.06.2025 17:02 Ответить
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/sanktsiji-shredinhera-ssha-ta-jes-prodali-rosiji-titanu-dlja-virobnitstva-zbroji-na-275-miljoniv-dolariv.html https://zn.ua/ukr/macroeconomics/sanktsiji-shredinhera-ssha-ta-jes-prodali-rosiji-titanu-dlja-virobnitstva-zbroji-na-275-miljoniv-САНКЦІЇ ШРЕДІНГЕРА: США ТА ЄС ПРОДАЛИ РОСІЇ ТИТАНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗБРОЇ НА 275 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

До чого я з цієюновиною тут у цій темі - додумайте самі... Світ лицемірства та бізнесовогрошового блдства ... Тому вважаю краще робити чесно як Ізраїль - відстоювати СЕБЕ
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13.06.2025 17:05 Ответить
В ізраїльтян голова не для кашкета
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13.06.2025 17:03 Ответить
Буря в пустині від ізраїля, але мотив для нападу на ірак оказався хернею від цру, і війну можно було не починати, але це забули, бо витрати сотен млрд баксів цру було би тяжко обьяснити, бо слово ********, з ким не буває викосило би всю верхушку цру та адміністрацію разом з президентлм
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13.06.2025 17:08 Ответить
ты кацап так переживаешь за Ирак (((
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13.06.2025 17:44 Ответить
Недовго Малюк "спочивав на лаврах"
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13.06.2025 17:08 Ответить
Це добре, бо є куди рости, і не доводиться у відповідь, бо напрямок зросту задає не ворог.
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13.06.2025 17:11 Ответить
Так було потрібно, тоді Павутина була відволікаючим маневром, тепер Ізраїль зробив свою справу і знову наша черга.
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13.06.2025 17:13 Ответить
Зачекайте! Ми ж не знаємо скільки самокатів і фур він вже розсередив по кацапії!
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13.06.2025 17:21 Ответить
У них своя "Павутина".
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13.06.2025 17:10 Ответить
є шо реально скопіпастити
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13.06.2025 17:12 Ответить
Буде важко. Поки що наші в таких складних ІПсО не помічені.
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13.06.2025 17:16 Ответить
Ізраіль б'ється за своє життя.
Він знає, що буде, у разі поразки.
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13.06.2025 17:10 Ответить
"перед прагненням знищити нас не можна схиляти голову,
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
пророчі слова і для України
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13.06.2025 17:14 Ответить
Чому росія і іран союзники зрозуміло - і ті, і ті хочуть когось знищити! Але чому Ізраїль не хоче нас підтримувати?
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13.06.2025 17:23 Ответить
Ізраїль та ізраїльтяни нас насправді підтримують
тільки не "світять" усього, на це є причини
без допомоги Ізраїлю нам було би складно
можливо після війни, щось розкриють
саме кацапи розганяють наративи про те, шо Ізраїль не надає допомоги України та робить усе, шоби на розсварити
усе у свій час стане явним
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13.06.2025 17:25 Ответить
Вы так пишете, как будто Израиль сделал что-то плохое.
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13.06.2025 17:32 Ответить
для кремлядей и русни - да ..
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13.06.2025 17:45 Ответить
Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом

Пообіцяли кожному по новій ганчірці на голову?
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13.06.2025 17:18 Ответить
По ниХ. А не по ним. Всратий сурж, всоаті редактори.
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13.06.2025 17:18 Ответить
Малюк принимает вызов!
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13.06.2025 17:29 Ответить
 
 