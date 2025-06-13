Израиль заманил командование ВВС Ирана на совещание перед ударом, - Fox News
Израильские спецслужбы обманом собрали высокопоставленных командиров Военно-воздушных сил Ирана в определенном месте перед тем, как ударить по ним.
Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя израильских сил безопасности, передает Цензор.НЕТ.
"Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их [иранских офицеров] изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", - отметил собеседник издания.
По его словам, спецслужбы Израиля сознательно способствовали тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте - и знали, как удержать их там.
Также представитель Израиля сообщил, что операция оказалась даже более эффективной, чем ожидалось.
По данным источника издания, израильские силы нанесли удар по системам ПВО и баллистическим ракетам, которые предназначались для применения против Израиля.
Удары Израиля по Ирану
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.
Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.
После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.
Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.
Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
просто ляля
Коли кацапи складуть черговий житловий будинок в Києві і заявлять що там жили "високопоставлені військові" згадаєш свій допис...
знайшов шо порівнювати: терористичні ракетно-дронові атаки по мирних Українцях та точкову справедливу ліквідацію світових терористів
не раджу вірити кацапським підарам-терористам
за "складені будинки" із мирними знаєш не гірше за мене
Чим це відрізняється від ударів по Харькову цієї ночі? Якщо послухати кацапів там теж були "важливі воєнні цілі"...
кацапам віри немає та не буде ніколи
не слухай кацапів, як це робить притомний цивілізований світ
кацапи завжди брешуть, це аксіома
є чому рнеально повчитися у МОССАДу
Служба Божа чекаємо 🙏🏼
знову нас обійшли
.
як українці та євреї вміють свої Павутиння плести ?
.
Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
Попри санкції та війну проти України, Росія і надалі отримує цю необхідну для виробництва зброї сировину від, здавалося б, її ворогів - Європи та США. Аналітики медіапроекту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch дослідили, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/titanova-vzajemozalezhnist-rosiji-ta-zakhodu-ukrajinskij-titan-mozhe-potrapljati-v-rf.html як країни Заходу досі залежні від російського титану, а Росія - від їхніх ринків і грошей.
До чого я з цієюновиною тут у цій темі - додумайте самі... Світ лицемірства та бізнесовогрошового блдства ... Тому вважаю краще робити чесно як Ізраїль - відстоювати СЕБЕ
Він знає, що буде, у разі поразки.
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
пророчі слова і для України
тільки не "світять" усього, на це є причини
без допомоги Ізраїлю нам було би складно
можливо після війни, щось розкриють
саме кацапи розганяють наративи про те, шо Ізраїль не надає допомоги України та робить усе, шоби на розсварити
усе у свій час стане явним
Пообіцяли кожному по новій ганчірці на голову?