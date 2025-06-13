Израиль заманил командование ВВС Ирана на совещание перед ударом, - Fox News

Израильские спецслужбы обманом собрали высокопоставленных командиров Военно-воздушных сил Ирана в определенном месте перед тем, как ударить по ним.

Об этом пишет Fox News со ссылкой на представителя израильских сил безопасности, передает Цензор.НЕТ.

"Мы провели ряд целенаправленных действий, которые помогли нам лучше их [иранских офицеров] изучить, а затем использовали эту информацию, чтобы повлиять на их поведение", - отметил собеседник издания.

По его словам, спецслужбы Израиля сознательно способствовали тому, чтобы иранские офицеры собрались в одном месте - и знали, как удержать их там.

Также представитель Израиля сообщил, что операция оказалась даже более эффективной, чем ожидалось.

По данным источника издания, израильские силы нанесли удар по системам ПВО и баллистическим ракетам, которые предназначались для применения против Израиля.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху сегодня поговорит с Трампом после ударов Израиля по Ирану, - CNN

Удары Израиля по Ирану

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанес ряд ударов по объектам Ирана. В Тегеране были взрывы, работала ПВО.

Израиль назвал операцию "Львиный народ", в рамках которой израильские самолеты атаковали десятки целей в Иране, связанных с ядерной программой и другими военными объектами.

После этого Израиль объявил чрезвычайное положение в стране из-за угрозы ответных ударов Тегерана.

Дональд Трамп заявил, что США будут защищать себя и Израиль в случае ответа со стороны Ирана.

Известно, что Израиль разрушил важный ядерный объект Ирана.

Также читайте: Трамп лишь публично делал вид, что выступает против ударов Израиля по Ирану, - Axios