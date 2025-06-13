Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом, - Fox News
Ізраїльські спецслужби обманом зібрали високопоставлених командирів Військово-повітряних сил Ірану у певному місці перед тим, як вдарити по ним.
Про це пише Fox News із посиланням на представника ізраїльських сил безпеки, передає Цензор.НЕТ.
"Ми провели низку цілеспрямованих дій, які допомогли нам краще їх [іранських офіцерів] вивчити, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", - зазначив співрозмовник видання.
За його словами, спецслужби Ізраїлю свідомо сприяли тому, щоб іранські офіцери зібралися в одному місці — і знали, як утримати їх там.
Також представник Ізраїлю повідомив, що операція виявилась навіть ефективнішою, ніж очікувалося.
За даними джерела видання, ізраїльські сили завдали удару по системах ППО та балістичних ракетах, які призначалися для застосування проти Ізраїлю.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.
Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.
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а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
просто ляля
Коли кацапи складуть черговий житловий будинок в Києві і заявлять що там жили "високопоставлені військові" згадаєш свій допис...
знайшов шо порівнювати: терористичні ракетно-дронові атаки по мирних Українцях та точкову справедливу ліквідацію світових терористів
не раджу вірити кацапським підарам-терористам
за "складені будинки" із мирними знаєш не гірше за мене
Чим це відрізняється від ударів по Харькову цієї ночі? Якщо послухати кацапів там теж були "важливі воєнні цілі"...
кацапам віри немає та не буде ніколи
не слухай кацапів, як це робить притомний цивілізований світ
кацапи завжди брешуть, це аксіома
є чому рнеально повчитися у МОССАДу
Служба Божа чекаємо 🙏🏼
знову нас обійшли
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як українці та євреї вміють свої Павутиння плести ?
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Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...
Попри санкції та війну проти України, Росія і надалі отримує цю необхідну для виробництва зброї сировину від, здавалося б, її ворогів - Європи та США. Аналітики медіапроекту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch дослідили, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/titanova-vzajemozalezhnist-rosiji-ta-zakhodu-ukrajinskij-titan-mozhe-potrapljati-v-rf.html як країни Заходу досі залежні від російського титану, а Росія - від їхніх ринків і грошей.
До чого я з цієюновиною тут у цій темі - додумайте самі... Світ лицемірства та бізнесовогрошового блдства ... Тому вважаю краще робити чесно як Ізраїль - відстоювати СЕБЕ
Він знає, що буде, у разі поразки.
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
пророчі слова і для України
тільки не "світять" усього, на це є причини
без допомоги Ізраїлю нам було би складно
можливо після війни, щось розкриють
саме кацапи розганяють наративи про те, шо Ізраїль не надає допомоги України та робить усе, шоби на розсварити
усе у свій час стане явним
Пообіцяли кожному по новій ганчірці на голову?