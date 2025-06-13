Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом, - Fox News

Ізраїльські спецслужби обманом зібрали високопоставлених командирів Військово-повітряних сил Ірану у певному місці перед тим, як вдарити по ним.

Про це пише Fox News із посиланням на представника ізраїльських сил безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели низку цілеспрямованих дій, які допомогли нам краще їх [іранських офіцерів] вивчити, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, спецслужби Ізраїлю свідомо сприяли тому, щоб іранські офіцери зібралися в одному місці — і знали, як утримати їх там.

Також представник Ізраїлю повідомив, що операція виявилась навіть ефективнішою, ніж очікувалося.

За даними джерела видання, ізраїльські сили завдали удару по системах ППО та балістичних ракетах, які призначалися для застосування проти Ізраїлю.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

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