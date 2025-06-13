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Новини Удар Ізраїлю по Ірану
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Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом, - Fox News

Ізраїль обманом зібрав командирів ВПС Ірану перед ударом

Ізраїльські спецслужби обманом зібрали високопоставлених командирів Військово-повітряних сил Ірану у певному місці перед тим, як вдарити по ним.

Про це пише Fox News із посиланням на представника ізраїльських сил безпеки, передає Цензор.НЕТ.

"Ми провели низку цілеспрямованих дій, які допомогли нам краще їх [іранських офіцерів] вивчити, а потім використали цю інформацію, щоб вплинути на їхню поведінку", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, спецслужби Ізраїлю свідомо сприяли тому, щоб іранські офіцери зібралися в одному місці — і знали, як утримати їх там.

Також представник Ізраїлю повідомив, що операція виявилась навіть ефективнішою, ніж очікувалося.

За даними джерела видання, ізраїльські сили завдали удару по системах ППО та балістичних ракетах, які призначалися для застосування проти Ізраїлю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нетаньяху сьогодні поговорить із Трампом після ударів Ізраїлю по Ірану, - CNN

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Дональд Трамп заявив, що США захищатимуть себе та Ізраїль в разі відповіді з боку Ірану.

Відомо, що Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану.

Також читайте: Трамп лише публічно вдавав, що виступає проти ударів Ізраїлю по Ірану, - Axios

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078)


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Топ коментарі
+11
просто красави
а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
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13.06.2025 16:56 Відповісти
+9
Є чому вчитися один у одного -Україні та Ізраїлю креативних та сміливих... От тільки Трамп не вважає Україну НЕросією , тому для нього Ізраїль молодець а Україна не дає з хйлом бізнесувати...
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13.06.2025 16:59 Відповісти
+8
💥 Ракета пробила стіну та вибухнула прямо в спальні іранського командира
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13.06.2025 17:01 Відповісти
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просто красави
а як гарно використали у білому шумі рудого донні!
просто найвищий клас!
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13.06.2025 16:56 Відповісти
приклад точкової ліквідації командирів ксір у тегерані
просто ляля

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13.06.2025 16:59 Відповісти
винесли квартиру шайтана не розбудивши сусідів
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13.06.2025 17:03 Відповісти
Там фоток достатньо і інших, де розвалили цілі під'їзди.
Коли кацапи складуть черговий житловий будинок в Києві і заявлять що там жили "високопоставлені військові" згадаєш свій допис...
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13.06.2025 17:15 Відповісти
у тебе сумніви у ліквідації керівників терористів у тегерані?
знайшов шо порівнювати: терористичні ракетно-дронові атаки по мирних Українцях та точкову справедливу ліквідацію світових терористів
не раджу вірити кацапським підарам-терористам
за "складені будинки" із мирними знаєш не гірше за мене
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13.06.2025 17:18 Відповісти
Те що я бачу - це удари по житлових будинках.
Чим це відрізняється від ударів по Харькову цієї ночі? Якщо послухати кацапів там теж були "важливі воєнні цілі"...
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13.06.2025 17:26 Відповісти
тому шо Ізраїлю я вірю, маю на це усі підстави
кацапам віри немає та не буде ніколи
не слухай кацапів, як це робить притомний цивілізований світ
кацапи завжди брешуть, це аксіома
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13.06.2025 17:29 Відповісти
что ты несешь гнида кацапская или иранская?
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13.06.2025 17:42 Відповісти
Знають свою справу спецслужби.
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13.06.2025 16:58 Відповісти
зробили правильні висновки після 07.10.23
є чому рнеально повчитися у МОССАДу
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13.06.2025 17:02 Відповісти
Є чому вчитися один у одного -Україні та Ізраїлю креативних та сміливих... От тільки Трамп не вважає Україну НЕросією , тому для нього Ізраїль молодець а Україна не дає з хйлом бізнесувати...
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13.06.2025 16:59 Відповісти
Цахал знову зайняв перше місце...
Служба Божа чекаємо 🙏🏼
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13.06.2025 17:01 Відповісти
💥 Ракета пробила стіну та вибухнула прямо в спальні іранського командира
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13.06.2025 17:01 Відповісти
кляті єврейські ювеліри !

знову нас обійшли

.
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13.06.2025 17:05 Відповісти
Надо отдать должное командиру. Живет как нищий в многоквартирном бараке.
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13.06.2025 17:42 Відповісти
При байдені і обемі ісламісти вели себе з американцями як із слабаками(якими вони і були)Теер Трамп показав путлу шо може бути далі
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13.06.2025 17:02 Відповісти
що трамп-ТАКО показав ?

як українці та євреї вміють свої Павутиння плести ?

.
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13.06.2025 17:07 Відповісти
Шо він показав???? Чекай, чекай, путлу?? Путло його в пукан по дзвінку тарабанить, показав він, поржав!
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13.06.2025 17:10 Відповісти
А що самозакоханий нарцис може "показать"? Що він не політик, а раб своїх "хотєлок", який не може прорахувать свою діяльність, як політика світового рівня, не тільки на кілька ходів наперед, але й сказать, що йому "в голову бахне", через кілька годин? Свою дурість та безпорвдність він уже продемонстрував на весь світ...

Трамп - "гібрид" Путіна з Зеленським... Апетити - як у Путіна, а самовпевненість, дурь і брехливість - як у Зеленського...

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13.06.2025 17:36 Відповісти
Дзеркало Тижня
Попри санкції та війну проти України, Росія і надалі отримує цю необхідну для виробництва зброї сировину від, здавалося б, її ворогів - Європи та США. Аналітики медіапроекту Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch дослідили, https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/titanova-vzajemozalezhnist-rosiji-ta-zakhodu-ukrajinskij-titan-mozhe-potrapljati-v-rf.html як країни Заходу досі залежні від російського титану, а Росія - від їхніх ринків і грошей.
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13.06.2025 17:02 Відповісти
https://zn.ua/ukr/macroeconomics/sanktsiji-shredinhera-ssha-ta-jes-prodali-rosiji-titanu-dlja-virobnitstva-zbroji-na-275-miljoniv-dolariv.html https://zn.ua/ukr/macroeconomics/sanktsiji-shredinhera-ssha-ta-jes-prodali-rosiji-titanu-dlja-virobnitstva-zbroji-na-275-miljoniv-САНКЦІЇ ШРЕДІНГЕРА: США ТА ЄС ПРОДАЛИ РОСІЇ ТИТАНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЗБРОЇ НА 275 МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ

До чого я з цієюновиною тут у цій темі - додумайте самі... Світ лицемірства та бізнесовогрошового блдства ... Тому вважаю краще робити чесно як Ізраїль - відстоювати СЕБЕ
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13.06.2025 17:05 Відповісти
В ізраїльтян голова не для кашкета
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13.06.2025 17:03 Відповісти
Буря в пустині від ізраїля, але мотив для нападу на ірак оказався хернею від цру, і війну можно було не починати, але це забули, бо витрати сотен млрд баксів цру було би тяжко обьяснити, бо слово ********, з ким не буває викосило би всю верхушку цру та адміністрацію разом з президентлм
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13.06.2025 17:08 Відповісти
ты кацап так переживаешь за Ирак (((
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13.06.2025 17:44 Відповісти
Недовго Малюк "спочивав на лаврах"
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13.06.2025 17:08 Відповісти
Це добре, бо є куди рости, і не доводиться у відповідь, бо напрямок зросту задає не ворог.
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13.06.2025 17:11 Відповісти
Так було потрібно, тоді Павутина була відволікаючим маневром, тепер Ізраїль зробив свою справу і знову наша черга.
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13.06.2025 17:13 Відповісти
Зачекайте! Ми ж не знаємо скільки самокатів і фур він вже розсередив по кацапії!
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13.06.2025 17:21 Відповісти
У них своя "Павутина".
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13.06.2025 17:10 Відповісти
є шо реально скопіпастити
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13.06.2025 17:12 Відповісти
Буде важко. Поки що наші в таких складних ІПсО не помічені.
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13.06.2025 17:16 Відповісти
Ізраіль б'ється за своє життя.
Він знає, що буде, у разі поразки.
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13.06.2025 17:10 Відповісти
"перед прагненням знищити нас не можна схиляти голову,
ми боремося за збереження нашого існування,
свобода належить тим, хто готовий її виборювати" (с)
голова Генштабу ЦАХАЛ
пророчі слова і для України
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13.06.2025 17:14 Відповісти
Чому росія і іран союзники зрозуміло - і ті, і ті хочуть когось знищити! Але чому Ізраїль не хоче нас підтримувати?
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13.06.2025 17:23 Відповісти
Ізраїль та ізраїльтяни нас насправді підтримують
тільки не "світять" усього, на це є причини
без допомоги Ізраїлю нам було би складно
можливо після війни, щось розкриють
саме кацапи розганяють наративи про те, шо Ізраїль не надає допомоги України та робить усе, шоби на розсварити
усе у свій час стане явним
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13.06.2025 17:25 Відповісти
Вы так пишете, как будто Израиль сделал что-то плохое.
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13.06.2025 17:32 Відповісти
для кремлядей и русни - да ..
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13.06.2025 17:45 Відповісти
Ізраїль заманив командування ВПС Ірану на нараду перед ударом

Пообіцяли кожному по новій ганчірці на голову?
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13.06.2025 17:18 Відповісти
По ниХ. А не по ним. Всратий сурж, всоаті редактори.
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13.06.2025 17:18 Відповісти
Малюк принимает вызов!
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13.06.2025 17:29 Відповісти
 
 