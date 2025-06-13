"Ізраїль зруйнував важливий ядерний об'єкт Ірану"

Глава агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, який є одним із найважливіших ядерних об’єктів країни, було зруйновано.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Іноземні ЗМІ повідомили, що на об'єкті було виведено з ладу реакторну залу та значну частину центрифуг.

У МАГАТЕ підтвердили, що доступ інспекторів до майданчика наразі відсутній і ведеться дистанційний контроль радіаційного фону.

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Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

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