Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану
Глава агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, який є одним із найважливіших ядерних об’єктів країни, було зруйновано.
Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.
Іноземні ЗМІ повідомили, що на об'єкті було виведено з ладу реакторну залу та значну частину центрифуг.
У МАГАТЕ підтвердили, що доступ інспекторів до майданчика наразі відсутній і ведеться дистанційний контроль радіаційного фону.
Удари Ізраїлю по Ірану
Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.
Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.
Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ослой0бирелігійні фанатики, то вони перші заявили про бажання знищити Ізраїль, хоча до того між країнами взагалі ніяких конфліктів не було...
І якщо зараз прибрати аятол, то владу захоплять інші фанатики - тому що це єдина організована сила в Ірані.
Ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Операція отримала назву «Нація левів».
В Армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози.
Держава Ізраїль робить зараз велику послугу для України і всього світу, знищуючи осередок розповсюдження зброї яка вбивая громадян України, і яка використовується для терористичних атак по всьому світові.
Питання в іншому (важливе саме для нас, а не для євреїв) - що запропонує зараз Іран рашистам, для швидкого доступу до засобів створення готової ядерної бомби з цього урану, яка при цьому поміститься на ракету. І враховуючи ситуацію, навряд рашисти категорично відмовлять - просто багато запросять.
«Випромінювання, спричинене брудною бомбою, не буде достатньо сильним, щоб викликати серйозні масові захворювання або смерті. Тестовий вибух і подальші розрахунки, здійснені Міністерством енергетики США, виявили, що за умови, коли протягом одного року нічого не буде зроблено для очищення (дезактивації) ураженої ділянки, і мешканці залишаться в постраждалому районі, опромінення буде «досить високим», але не смертельним. Оскільки брудна бомба навряд чи викличе багато смертей від впливу радіації, і в XXI столітті часто поширена думка, що брудна бомба не є зброєю масового ураження. Її призначенням, імовірно, є більше психологічна, а не фізична шкода, через масову паніку і терор. З цієї причини брудні бомби іноді називають «зброєю масового відволікання».
Не знаю з чого ви вирішили, що ті хто кажуть про брудну бомбу, мають на увазі "ЖАХ 100 000 МОПЕРЛИ ЧЕРЕЗ ГОДИНУ!!!". Зовсім ні, це дійсно засіб для терору мирного населення, для психологічного тиску, для створення потоків біженців, для хаосу. І не бачу причин, щоб терористи (а такими давно став іранський уряд) не оминули можливість такого.
Не приписуйте іншим, власні думки.
Тому на відміну від Вас, скористався матеріалами, а не «власнии думками»:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Брудна бомба - Вікіпедія (wikipedia.org)
Не бачу причин, щоб таке не повторилось.
А ППО/ПРО можна завжди перевантажити, та і взагалі, його навіть з Йемену "пробивали".
Тому можливість є. Незначна, але є.
P.S. Втім після такого, ми дізнаємось трохи більше про ізраїльську ядерну зброю, та засоби її доставки. Зокрема до Тегерану.
Нам ще тут не вистачало Шахедів з ядерною БЧ.
Бо ще й до 90 кг флегматизованого гексогена з тротилом не звикли...
І тоді теж криків та обурення про те, що "сіоністська воєнщина" поплатиться і суверенна держава Ірак "має право" було не менше, ніж сьогодні. Але через 10 років Саддам Хуссейн зовсім з котушок злетів, уявив себе царем всесвіту і захопив Кувейт із прицілом на Саудівську Аравію. І міжнародній коаліції його довелося гасити. І тільки тоді прийшло розуміння, що маніяк з Бомбою і маніяк без Бомби, це все ж таки два абсолютно різних маніяки.
Звідси висновок - Ізраїль зруйнував іракський реактор у 1981, сирійський реактор у 2007 та іранський реактор у 2025, чим і вирвав отруйні зуби у божевільних маніяків. Маніяк і сам по собі не подарунок, а маніяк з Бомбою, це глобальна загроза.
Решту просто не зрозумів. Маленька порада. Перед тим, як виходити на люди зі своєю думкою, постарайтеся кілька разів сформулювати її для себе. Що, як і навіщо ви хочете сказати
Знаю, что есть проникающие бомбы серии GBU
їхнім носієм є важкий бомбардувальник B-52
Ізраїль неодноразово просив ці бомби, Штати не надали, бомбардувальники не задіювали
з часом розкриють ударну технологію для "розкриття" та знищення іранського бункеру
Ізраїльська ударна авіація спрацювала дуже гарно
У такому разі навіть намагатися не стануть, а надійдуть зовсім іншим чином. Будь-який глибинний об'єкт, а такий особливо, ніколи не буває автономним. Знищуватимуть його зовнішню інфраструктуру - подачу енергії, води, повітря, під'їзні шляхи
але правда у тому, що цей терористичний ядерний об'єкти знищений, знищено саме обладнання для збагачення урану
Глибока шана й подяка МОССАД та ЦАХАЛ!
Вдачі та усього найкращого Державі Ізраїль!
Ізраїль нищить світову вісь зла
Або трамп, або США!!!
А фанати Потужного тоді мекали тут в коментарях про "це ж старі угоди, які потрібно виконати", "воно продається через офшор в Кіпрі, а ми не можемо дізнатись якому олігарху він належить", і т.п.
А ви про дипвідносини. Взагалі не здивуюсь, якщо ми і зараз щось продаєм тим навіженим.
https://media.tenor.com/lmuB14VpAGoAAAAe/think-smart.png
І вся спільнота це вітає. Не розуміючи, що тепер дехто може сказати: "а що, так можна?" і теж почати руйнувати ядерні об"єкти в сусідній країні...