УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12356 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану
8 708 64

Ізраїль зруйнував важливий ядерний об’єкт Ірану

Ядерний об’єкт Ірану Натанз було знищено Ізраїлем

Глава агенції атомної енергетики Ірану підтвердив, що реактор Натанз, який є одним із найважливіших ядерних об’єктів країни, було зруйновано.

Про це пише Clash Report, передає Цензор.НЕТ.

Іноземні ЗМІ повідомили, що на об'єкті було виведено з ладу реакторну залу та значну частину центрифуг.

У МАГАТЕ підтвердили, що доступ інспекторів до майданчика наразі відсутній і ведеться дистанційний контроль радіаційного фону.

Читайте: Іран запустив по Ізраїлю понад 100 ударних безпілотників

Удари Ізраїлю по Ірану

Нагадаємо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав низки ударів по об'єктах Ірану. У Тегерані були вибухи, працювала ППО.

Ізраїль назвав операцію "Левиний народ", в рамках якої ізраїльські літаки атакували десятки цілей в Ірані, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами.

Після цього Ізраїль оголосив надзвичайний стан в країні через загрозу ударів Тегерану у відповідь.

Читайте також: Ізраїль оприлюднив перелік знищених під час атаки посадовців Ірану

Автор: 

Ізраїль (1671) Іран (2078) ядерна безпека (573)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
1981 року ізраїльські ВПС знищили іракський ядерний реактор, а з ним і мрії про Бомбу(кому цікаво - "Операція "Опера").
І тоді теж криків та обурення про те, що "сіоністська воєнщина" поплатиться і суверенна держава Ірак "має право" було не менше, ніж сьогодні. Але через 10 років Саддам Хуссейн зовсім з котушок злетів, уявив себе царем всесвіту і захопив Кувейт із прицілом на Саудівську Аравію. І міжнародній коаліції його довелося гасити. І тільки тоді прийшло розуміння, що маніяк з Бомбою і маніяк без Бомби, це все ж таки два абсолютно різних маніяки.
Звідси висновок - Ізраїль зруйнував іракський реактор у 1981, сирійський реактор у 2007 та іранський реактор у 2025, чим і вирвав отруйні зуби у божевільних маніяків. Маніяк і сам по собі не подарунок, а маніяк з Бомбою, це глобальна загроза.
показати весь коментар
13.06.2025 09:32 Відповісти
+15
Бабах амбар!
показати весь коментар
13.06.2025 09:17 Відповісти
+10
І що цікаво - 40 років під санкціями, а в результаті все одно треба бомбити. А за 40 років там мабуть тих пакетів було стільки, що вже рахунок на сотні пішов.
показати весь коментар
13.06.2025 09:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бабах амбар!
показати весь коментар
13.06.2025 09:17 Відповісти
І що цікаво - 40 років під санкціями, а в результаті все одно треба бомбити. А за 40 років там мабуть тих пакетів було стільки, що вже рахунок на сотні пішов.
показати весь коментар
13.06.2025 09:19 Відповісти
Бо у них є воля та бажання створити ЯЗ, а тут треба переконувати націю, яка зазнала страшної агресії.
показати весь коментар
13.06.2025 09:21 Відповісти
Та ні, я про те, що "санкції працюють")
показати весь коментар
13.06.2025 09:22 Відповісти
бiльше того-враження,що спецслужби марно хлiб iдять! в iранi багаточислена неофiцiйна опозицiя проти аятол.як за стiльки часу не зкористуватись цим для змiни режиму?
показати весь коментар
13.06.2025 09:23 Відповісти
Бо тоді ізаїлю неможна буде нищити тих у кого трошки інша віра!
показати весь коментар
13.06.2025 09:30 Відповісти
Поки в Ірані була нормальна влада (прозахідний шах), Ізраїлю було все одно, що там відбувається і яка там віра. А от коли владу захопили бородаті ослой0би релігійні фанатики, то вони перші заявили про бажання знищити Ізраїль, хоча до того між країнами взагалі ніяких конфліктів не було...
показати весь коментар
13.06.2025 09:54 Відповісти
То хай прибирають фанатиків а не луплять по ядерним об'єктам! Бо у такому разі вони стають у рази більшими терористами ніж бородаті вівце.****!
показати весь коментар
13.06.2025 10:04 Відповісти
Так фанатиків вони сьогодні теж прибрали - купу генералів мінуснули...
показати весь коментар
13.06.2025 10:11 Відповісти
Ви не зрозуміли. Сьогодні там організована така структура влади, що до неї (влади) можуть дістатись лише "свої". Хтось менший фанатик, хтось більший але вся вертикаль віруючі і підтримують основні тези аятол.
І якщо зараз прибрати аятол, то владу захоплять інші фанатики - тому що це єдина організована сила в Ірані.
показати весь коментар
13.06.2025 11:38 Відповісти
Знайомий ворок краще незнайомого. А чалмоголові, попри свою впертість, виявили себе досить зручними ворогами. Бо 30 років витрачають потенціал країни на різну херню, дозволяючи Ізраїлю себе контролювати. Я не про те, що це погано, навпаки - це дуже добре. Якби, наприклад, в засрашці були притомні правителі - хєра зо два Україна могла б 3.5 роки вести оборонну операцію. Так і з Іраном - там при владі релігійні фанатики (хто б там що не розповідав про те, що вони вумні і притомні, а також "собі на умі"). І це позначається на стратегії країни, не дозволяючи реально розвиватись.
показати весь коментар
13.06.2025 10:09 Відповісти
Майже всі атомні реактори в Ірані будувала сросія,іранці там тількі поли підмітали,туалети,душові кабінки будували,спеціалістів для управління реакторами теж навчали на сросії.
показати весь коментар
13.06.2025 09:29 Відповісти
І це після 17 пакетів санкцій - ще й Ірану будує. Справді працюють)
показати весь коментар
13.06.2025 09:39 Відповісти
Завалити реактор - мабуть гарна кількість ракет туди в"їбала - без привички хер встояв
показати весь коментар
13.06.2025 09:21 Відповісти
Була ж світська країна і аятола все *********** - як в анекдоті - подруги - вчора в мене був такий секс з любовником! - пісня! - а чого ж ти така сумна? - потім прийшов чоловік з роботи і все переїбав по своєму
показати весь коментар
13.06.2025 09:45 Відповісти
Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що розпочала повітряну кампанію проти ядерної програми Ірану.

Ізраїльські ВПС завдають ударів по десятках цілей на території Ірану, пов'язаних з ядерною програмою та іншими військовими об'єктами. Операція отримала назву «Нація левів».

В Армії Ізраїлю заявили, що Іран має достатньо збагаченого урану для створення кількох бомб упродовж кількох днів, і тому Ізраїль має діяти проти цієї безпосередньої загрози.
Держава Ізраїль робить зараз велику послугу для України і всього світу, знищуючи осередок розповсюдження зброї яка вбивая громадян України, і яка використовується для терористичних атак по всьому світові.
показати весь коментар
13.06.2025 09:24 Відповісти
До чого тут Україна? Вони розбомбили яд. Об'єкт
показати весь коментар
13.06.2025 11:35 Відповісти
Але разом з тим, ядерні матеріали не випарувались під світлом сонця. Як мінімум на брудну бомбу вистачить (400+ кг. збагаченого урану). І це при умові, що в Ірані всі тотально ідіоти, і тримали все в доступному для авіаудару місці.
Питання в іншому (важливе саме для нас, а не для євреїв) - що запропонує зараз Іран рашистам, для швидкого доступу до засобів створення готової ядерної бомби з цього урану, яка при цьому поміститься на ракету. І враховуючи ситуацію, навряд рашисти категорично відмовлять - просто багато запросять.
показати весь коментар
13.06.2025 09:24 Відповісти
Та шо ото ви тягаєтє всюду ту фуйню про брудну бомбу, як ото кіт сало по підлозі...:
«Випромінювання, спричинене брудною бомбою, не буде достатньо сильним, щоб викликати серйозні масові захворювання або смерті. Тестовий вибух і подальші розрахунки, здійснені Міністерством енергетики США, виявили, що за умови, коли протягом одного року нічого не буде зроблено для очищення (дезактивації) ураженої ділянки, і мешканці залишаться в постраждалому районі, опромінення буде «досить високим», але не смертельним. Оскільки брудна бомба навряд чи викличе багато смертей від впливу радіації, і в XXI столітті часто поширена думка, що брудна бомба не є зброєю масового ураження. Її призначенням, імовірно, є більше психологічна, а не фізична шкода, через масову паніку і терор. З цієї причини брудні бомби іноді називають «зброєю масового відволікання».
показати весь коментар
13.06.2025 10:19 Відповісти
Взяти ракету, завантажити туди 100кг. високозбагаченого урану, 400кг. вибухівки, скомпонувати це для повітряного підриву і запустити, скажімо по Тель-Авіву. І знаєте що зробить з неї повну, вашими словами - фуйню? Той факт, що не так і важливо - зірветься вона сама, чи її зіб'ють над містом.
Не знаю з чого ви вирішили, що ті хто кажуть про брудну бомбу, мають на увазі "ЖАХ 100 000 МОПЕРЛИ ЧЕРЕЗ ГОДИНУ!!!". Зовсім ні, це дійсно засіб для терору мирного населення, для психологічного тиску, для створення потоків біженців, для хаосу. І не бачу причин, щоб терористи (а такими давно став іранський уряд) не оминули можливість такого.
Не приписуйте іншим, власні думки.
показати весь коментар
13.06.2025 10:41 Відповісти
На відміну від Вас, шановний пане, я не фахівець з створення «брудних бомб».
Тому на відміну від Вас, скористався матеріалами, а не «власнии думками»:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0 Брудна бомба - Вікіпедія (wikipedia.org)
показати весь коментар
13.06.2025 10:58 Відповісти
"Взяти ракету, завантажити туди 100кг. високозбагаченого урану, 400кг. вибухівки, скомпонувати це для повітряного підриву і запустити, скажімо по Тель-Авіву. " Тій ракеті ще потрібно долетіти , а коли маєш інформацію що іх одна або кількілька і звідки запускається , замість сотні , ( повір що ізраїльтяни це зможуть узнати ) , то до дупи твоя брудна бомба , вона не устигне злетіти , вірніше, злетить у повітря разом з обслуговуючим персоналом .
показати весь коментар
13.06.2025 11:14 Відповісти
Ну не дізнались же Ізраїльтяни про напад ХАМАС в 2023?
Не бачу причин, щоб таке не повторилось.
А ППО/ПРО можна завжди перевантажити, та і взагалі, його навіть з Йемену "пробивали".
Тому можливість є. Незначна, але є.
P.S. Втім після такого, ми дізнаємось трохи більше про ізраїльську ядерну зброю, та засоби її доставки. Зокрема до Тегерану.
показати весь коментар
13.06.2025 11:18 Відповісти
"Ну не дізнались же Ізраїльтяни про напад ХАМАС в 2023?" Ти упевнений що справді не дізналися , а не зумисне не проінформували ? Що при тому нападові Ізраїль втратив стратегічно , а як він після цього зміг відповісти ? Якою була б реакція у світі якби Ізраїль свою операцію по знищенню терористів розпочав просто так , без першого удару по Ізраїлю ? ((
показати весь коментар
13.06.2025 11:27 Відповісти
Не знаю, який склад радіологічної зброї розглядали американці, але існує велика кількість радіоактивних ізотопів з різним періодом напіврозпаду - а отже й з різною "небезпечністю".
показати весь коментар
13.06.2025 11:03 Відповісти
Та хай буде так.
Нам ще тут не вистачало Шахедів з ядерною БЧ.
Бо ще й до 90 кг флегматизованого гексогена з тротилом не звикли...
показати весь коментар
13.06.2025 09:27 Відповісти
1981 року ізраїльські ВПС знищили іракський ядерний реактор, а з ним і мрії про Бомбу(кому цікаво - "Операція "Опера").
І тоді теж криків та обурення про те, що "сіоністська воєнщина" поплатиться і суверенна держава Ірак "має право" було не менше, ніж сьогодні. Але через 10 років Саддам Хуссейн зовсім з котушок злетів, уявив себе царем всесвіту і захопив Кувейт із прицілом на Саудівську Аравію. І міжнародній коаліції його довелося гасити. І тільки тоді прийшло розуміння, що маніяк з Бомбою і маніяк без Бомби, це все ж таки два абсолютно різних маніяки.
Звідси висновок - Ізраїль зруйнував іракський реактор у 1981, сирійський реактор у 2007 та іранський реактор у 2025, чим і вирвав отруйні зуби у божевільних маніяків. Маніяк і сам по собі не подарунок, а маніяк з Бомбою, це глобальна загроза.
показати весь коментар
13.06.2025 09:32 Відповісти
Маніяк повірив Трампу, що з ним будуть домовлятись, а не бомбити... він відкрив доступ до свої об'єктів МаГАТЕ, думаю, що це останній раз коли він зробив таку помилку... наступні об'єкти будуть таємні і добре заховані під землею в горах... і Іран отримує ЯЗ... щоб Іран не отримав ЯЗ треба контролювати весь Іран і його уряд, а не просто знищити в сарай в якому ліплять ЯЗ...
показати весь коментар
13.06.2025 09:39 Відповісти
Всі ядерні об'єкти Ірану знаходяться на глибині 50-60-70 метрів у скельній породі.
Решту просто не зрозумів. Маленька порада. Перед тим, як виходити на люди зі своєю думкою, постарайтеся кілька разів сформулювати її для себе. Що, як і навіщо ви хочете сказати
показати весь коментар
13.06.2025 09:49 Відповісти
А чем разнесли тогда, если так глубоко ? Сейсмическая бомба ? Британцы ещё вроде во вторую мировую такую сделали ( толбой)
показати весь коментар
13.06.2025 10:04 Відповісти
Я беру информацию из тех же СМИ, что и вы.
Знаю, что есть проникающие бомбы серии GBU
показати весь коментар
13.06.2025 10:30 Відповісти
GBU-57
їхнім носієм є важкий бомбардувальник B-52
Ізраїль неодноразово просив ці бомби, Штати не надали, бомбардувальники не задіювали
з часом розкриють ударну технологію для "розкриття" та знищення іранського бункеру
Ізраїльська ударна авіація спрацювала дуже гарно
показати весь коментар
13.06.2025 10:51 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/jakscho_osnova_jadernoji_programi_iranu_spravdi_lezhit_na_glibini_azh_800_metriv_to_tam_navit_gbu_57_ne_pomozhe-19107.html
показати весь коментар
13.06.2025 10:53 Відповісти
Якщо об'єкт лежить на глибині 800 метрів, то до нього не дістане жодна бомба, включаючи атомну.
У такому разі навіть намагатися не стануть, а надійдуть зовсім іншим чином. Будь-який глибинний об'єкт, а такий особливо, ніколи не буває автономним. Знищуватимуть його зовнішню інфраструктуру - подачу енергії, води, повітря, під'їзні шляхи
показати весь коментар
13.06.2025 11:09 Відповісти
правда
але правда у тому, що цей терористичний ядерний об'єкти знищений, знищено саме обладнання для збагачення урану
Глибока шана й подяка МОССАД та ЦАХАЛ!
показати весь коментар
13.06.2025 11:13 Відповісти
Розмістять на глибині 200 м. що не зрозумів, знищувати об'єкти безперспективно, потрібно міняти владу в Ірані.
показати весь коментар
13.06.2025 11:14 Відповісти
МОССАД вчергове продемонстрував світові, що треба робити із світовими терористами
Вдачі та усього найкращого Державі Ізраїль!
Ізраїль нищить світову вісь зла
показати весь коментар
13.06.2025 09:41 Відповісти
"коли довго вдивляєшся у прірву - прірва починає вдивлятись в тебе".Хто нищить світову вісь зла повинен вважати щоб самому не стати злом на весь світ...трохи перефразував Ніцше...
показати весь коментар
13.06.2025 09:56 Відповісти
не знищене зло породжує ще більше зла
показати весь коментар
13.06.2025 10:07 Відповісти
СПАСИБО БРАТ!и Украине желаю скорейшей победы над нацистской рашкой!у нас одни враги и давайте будем вместе боротся против них!УКРАИНА И ИЗРАИЛЬ ПОБЕДЯТ!
показати весь коментар
13.06.2025 11:02 Відповісти
🤝
показати весь коментар
13.06.2025 11:07 Відповісти
Якщо б ви ще й і у кацапів щось зруйнували, а не продавали їм зброю і дідів на палочках носили, то ціни б вам не було
показати весь коментар
13.06.2025 11:39 Відповісти
Прутін, уже давно, все, що треба для виготовлення ЯЗ, передав в Іран, як і до чучхе! А 80 річний пирдун, з битим вухом, так і стоїть у московському лайні перед усим Світом!!!
Або трамп, або США!!!
показати весь коментар
13.06.2025 09:32 Відповісти
ввалили добряче уйобкам-персам, чудово!! оце відповідь дорослих людей!! а тутешня ублюдочна зелена шваль не спромоглася навіть розірвати дипвідносини з іраном після початку постачань "шахедів" кацапам...
показати весь коментар
13.06.2025 09:36 Відповісти
Які бл**** дипвідносини? Ми їм ще і зерно постачали, в той час коли Шахеди падали в українських містах!
А фанати Потужного тоді мекали тут в коментарях про "це ж старі угоди, які потрібно виконати", "воно продається через офшор в Кіпрі, а ми не можемо дізнатись якому олігарху він належить", і т.п.
А ви про дипвідносини. Взагалі не здивуюсь, якщо ми і зараз щось продаєм тим навіженим.
показати весь коментар
13.06.2025 09:52 Відповісти
При всій ненависті до союзників піда.рососіян, ядерні об'єкти ******** тільки кінчені терористи, навіть нікчемні лишньохромосомі кацапи за всю війну не влаштовували такого на атомних об'єктах! Раніш сумнівався, а тепер цілком розумію міжнародний кримінальний суд за виданий ордер на натанягу! Більше того, необхідно видати ордер на арешт всіх причасних до атаки на ядерний обєкт!
показати весь коментар
13.06.2025 09:40 Відповісти
А, шахед який протаранив укриття чорнобильського реактора?
показати весь коментар
13.06.2025 09:54 Відповісти
Тим чим вдарили по ядерним об'єктам в ірані і шахед яким лупонули в стіну непрацюючої ас різні речі! Та я й не кажу що кацапи нормальні, вони кінчені лишньохромосомі вбивці, проте ізраїль тепер теж ядерний терорис
показати весь коментар
13.06.2025 10:08 Відповісти
"Тим чим вдарили по ядерним об'єктам в ірані і шахед яким лупонули в стіну непрацюючої ас різні речі! "........ За тисячі іранських дронів , що сотнями щодня атакують Україну , удар по іранському реактору - мізерна відповідь , бажано щоб на руїни перетворився весь іран , що у екстазі підтримує своїх аятолл , як кацапи свого ***** .
показати весь коментар
13.06.2025 11:22 Відповісти
Іран не захотів нову угоду по ядерці, яку пропонували США і отримав відповідь.
показати весь коментар
13.06.2025 09:42 Відповісти
До речі! 12 квітня трамп заявив, що дає ірану 60 днів на досягнення угоди. Зранку 61 дня , свій підпис поставив …Ізраїль
показати весь коментар
13.06.2025 09:49 Відповісти
Tasnim пише, що вбито шість вчених-ядерщиків.
показати весь коментар
13.06.2025 09:50 Відповісти
Зраз гуріям ядерну фізику викладають...
показати весь коментар
13.06.2025 09:56 Відповісти
Підозрюють, що частину з них вбив "Моссад", який проводить зараз спецоперацію у глибині Іраку.
показати весь коментар
13.06.2025 09:58 Відповісти
Прикольно. Молодці. Так тримати.
показати весь коментар
13.06.2025 09:56 Відповісти
Іран та Україна не мають право мати ядерну зброю. Бо той, агресивні унтерменші.
показати весь коментар
13.06.2025 09:57 Відповісти
То цей курник -- головний реактор ???
показати весь коментар
13.06.2025 09:58 Відповісти
Був би иранцем, я би теж сказав, що все розбомбили.
показати весь коментар
13.06.2025 10:03 Відповісти
Це реактор, замаскований під курник.
https://media.tenor.com/lmuB14VpAGoAAAAe/think-smart.png
показати весь коментар
13.06.2025 10:31 Відповісти
А що домовленості Тампона з Іраном не дійсні? Це все що потрібно знати про всі ці домовленості. Зате Тампон виродок нам постійно підсовує свої наративи домовлятися з московським терористичним режимом
показати весь коментар
13.06.2025 10:09 Відповісти
"Ізраїль зруйнував важливий ядерний об'єкт Ірану"

І вся спільнота це вітає. Не розуміючи, що тепер дехто може сказати: "а що, так можна?" і теж почати руйнувати ядерні об"єкти в сусідній країні...
показати весь коментар
13.06.2025 10:54 Відповісти
Не бачу приводів радіти таким подіям на Близькому Сходу, ціна на нафту взлетіла до 72 доларів і у Росії тепер буде на багато більше коштів на ведення війни, зокрема для виробництва дронів та ракет, що будуть падати на голови українців.
показати весь коментар
13.06.2025 11:24 Відповісти
 
 